Hiszpański dom mody Loewe od kilku lat współpracuje z madryckim Museo Prado.
Służbowe uniformy konserwatorów sztuki i innych specjalistów pracujących w muzealnych pracowniach nie kojarzą się z markami luksusowymi. Tymczasem takie właśnie robocze ubrania noszą od niedawna pracownicy madryckiego muzeum Prado. Stroje robocze zaprojektował dla nich hiszpański dom mody Loewe.
Pracownicy działu konserwacji dzieł sztuki w słynnym muzeum Prado w Madrycie dali powód do zazdrości swoim koleżankom i kolegom po fachu pracujących w innych laboratoriach konserwatorskich. Od niedawna pracują w prawdziwie luksusowych uniformach.
Fartuchy, w których pracują na co dzień konserwatorzy sztuki w Muzeum Prado, zaprojektowali Jack McCollough i Lazaro Hernandez – duet dyrektorów kreatywnych Loewe, jednego z czołowych hiszpańskich domów mody, który w ostatnich latach okupował szczyty rankingów najbardziej pożądanych marek na świecie.
Uniformy zaprojektowano w ścisłej współpracy z pracownikami muzeum Prado. McCollough i Hernandez musieli wziąć pod uwagę bardzo restrykcyjne wymagania wobec tego rodzaju ubrań, które musiały być nie tylko wygodne, lekkie, stylowe i ponadczasowe. Przede wszystkim musiały sprawdzić się w specyficznych warunkach pracy z dziełami sztuki.
Projektanci odwiedzili muzealne laboratoria w 2025 r. i przyjrzeli się pracy konserwatorów. „Obserwowanie konserwatorów przy pracy dało nam rzadki wgląd w ich zaawansowane umiejętności, głęboką cierpliwość i historyczną odpowiedzialność, jaka ciąży na ich rzemiośle” – przyznają McCollough i Hernandez w rozmowie z serwisem Artnet.
„Stworzenie nowych fartuchów laboratoryjnych to skromny gest szacunku wobec ich poświęcenia, ekspertyzy i żywego dziedzictwa ich rzemiosła” – dodają projektanci.
Fartuchy na pierwszy rzut oka wyglądają skromnie, stoją za nimi jednak wyrafinowane techniki krawieckie i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Uniformy uszyto ze specjalnych materiałów, które nie odbijają promieni światła, co ma kluczowe znaczenie w pracy ze starymi, niezwykle wrażliwymi obrazami.
Fartuchy wyposażono w duże kieszenie, aby można było w nich wygodnie i bezpiecznie trzymać dłuższe pędzle i inne narzędzia. Kieszenie dodatkowo wzmocniono wstawkami ze skóry.
Fartuchy już są w użyciu – przeszły pierwsze próby w warunkach pracy w laboratorium. Marka Loewe chwali się, że muzealni konserwatorzy określili swoje uniformy „drugą skórą”. Hiszpański dom mody zapowiedział, że od tej pory będzie co roku projektować kolejne linie ubrań roboczych dla konserwatorów z Prado.
To nie pierwszy raz, kiedy muzeum Prado nawiązało współpracę z marką Loewe. W 2023 r. razem z Fundacją Loewe i hiszpańską organizacją Granta uruchomiono program pod hasłem „Writing the Prado” (ang. „Napisać Prado”).
Inicjatywa polegała na zaproszeniu znanych pisarzy z całego świata do napisania oryginalnych tekstów, które czerpały inspiracje z dzieł sztuki znajdujących się w zasobach Prado. W programie wzięło udział wielu światowej sławy literatów z Hiszpanii i z zagranicy, w tym nobliści – Olga Tokarczuk i John Maxwell Coetzee.
