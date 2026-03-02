Służbowe uniformy konserwatorów sztuki i innych specjalistów pracujących w muzealnych pracowniach nie kojarzą się z markami luksusowymi. Tymczasem takie właśnie robocze ubrania noszą od niedawna pracownicy madryckiego muzeum Prado. Stroje robocze zaprojektował dla nich hiszpański dom mody Loewe.

Reklama Reklama

Dom mody Loewe i Muzeum Prado: Wspólny projekt

Pracownicy działu konserwacji dzieł sztuki w słynnym muzeum Prado w Madrycie dali powód do zazdrości swoim koleżankom i kolegom po fachu pracujących w innych laboratoriach konserwatorskich. Od niedawna pracują w prawdziwie luksusowych uniformach.

Fartuchy, w których pracują na co dzień konserwatorzy sztuki w Muzeum Prado, zaprojektowali Jack McCollough i Lazaro Hernandez – duet dyrektorów kreatywnych Loewe, jednego z czołowych hiszpańskich domów mody, który w ostatnich latach okupował szczyty rankingów najbardziej pożądanych marek na świecie.

Uniformy zaprojektowano w ścisłej współpracy z pracownikami muzeum Prado. McCollough i Hernandez musieli wziąć pod uwagę bardzo restrykcyjne wymagania wobec tego rodzaju ubrań, które musiały być nie tylko wygodne, lekkie, stylowe i ponadczasowe. Przede wszystkim musiały sprawdzić się w specyficznych warunkach pracy z dziełami sztuki.