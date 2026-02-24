Reklama

Dobrze ukryty minimalizm. Hangar dla czołowgo zespołu akrobacyjnego z Ukrainy

Surowy, minimalistyczny, funkcjonalny – i dobrze ukryty. Projekt autorstwa biura architektonicznego +kouple z Kijowa uniknął zniszczeń i przetrwał w nienaruszonym stanie, między innymi dzięki temu, że jego lokalizacja pozostaje tajemnicą.

Publikacja: 24.02.2026 14:15

Projekt hangaru to dzieło kijowskiej pracowni architektonicznej +kouple.

Projekt hangaru to dzieło kijowskiej pracowni architektonicznej +kouple.

Foto: Andriy Bezuglov

Izabela Popko

Aerotim to czołowa ukraińska grupa akrobacyjna. Jej twórcy, na czele z Timurem Fatkullinem, mają na koncie wiele prestiżowych nagród, łącznie ze zwycięstwem w prestiżowym konkursie 1 Million Dollar Challenge zorganizowanym przez firmę GoPro, producenta kamer sportowych.

Aerotim to zresztą znacznie więcej niż grupa akrobacyjna. To zespół zajmujący się sportami ekstremalnymi, a także produkcją filmów. Liczby mówią same za siebie – na koncie ukraińskiej grupy jest ponad 20 produkcji filmowych i ponad 70 pokazów łączących akrobacje lotnicze, skoki spadochronowe i motocross.   

W czasie trwającej wojny w Ukrainie nie ma możliwości realizacji tego typu pokazów. Na szczęście sprzęt Aerotim przetrwał w stanie nietkniętym trwającą wojnę, być może dzięki temu, że lokalizacja hangaru, w którym parkują samoloty, a także inne pojazdy i sprzęt, pozostaje tajemnicą. Sporo wiadomo natomiast o tym, kto zaprojektował ten minimalistyczny obiekt.   

Hangar zespołu akrobacyjnego Aerotim w Ukrainie. Projekt pracowni +kouple z Kijowa

Aby zyskać odpowiednią przestrzeń do pracy – zarówno teraz, jak i po wojnie – członkowie zespołu postanowili wykorzystać hangar, w którym przechowywali swój sprzęt. Misję zaprojektowania nowej przestrzeni powierzono architektom z kijowskiej pracowni +kouple. Założeniem głównego projektanta, Dana Wachramiejewa, było stworzenie praktycznych i dających się modyfikować wnętrz o czystych, minimalistycznych formach.

Czytaj więcej

Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Arch
Architektura
Koniec największej drewnianej konstrukcji na świecie. Wielki Krąg idzie na opał
Reklama
Reklama

Wielofunkcyjny hangar projektu +kouple mieści samoloty, warsztat oraz magazyny na sprzęt, zaś na piętrze znajdują się sala konferencyjna do planowania wspólnych projektów i pokazów, a także przestrzeń do wypoczynku dla członków zespołu. Charakter wnętrz jest surowy i monochromatyczny, wyeksponowano beton, blachę oraz elementy konstrukcji. Tę industrialną estetykę łagodzi punktowe ciepłe, miękkie światło i detale z jasnego drewna.

Foto: Andriy Bezuglov

Industrialny klimat i odniesienia do kultury awiacji

Sercem hangaru jest duża przestrzeń mieszcząca samoloty. Pomieszczenia na piętrze wyposażono w przeszklenia, które zapewniają pełny widok na wszystko, co dzieje się na dole.

Foto: Andriy Bezuglov

Ściany w hangarze pokryte płytami CBPB eksponują połączenia elementów, nawiązując w ten sposób do nitów łączących elementy konstrukcyjne samolotów. To ukłon w stronę awiacji, wokół której koncentruje się działalność zespołu. Dla spójności estetycznej całego wnętrza tych samych paneli użyto do budowy drzwi, biurek i innych mebli.

Foto: Andriy Bezuglov

Reklama
Reklama

Przestrzeń wspólna koncentruje się wokół stołu, przy którym spotykają się członkowie zespołu. Jego szef, Timur Fatkullin, jest audiofilem, toteż nie mogło tu zabraknąć specjalnie zaprojektowanego systemu audio.

Foto: Andriy Bezuglov

Stąd można przejść do pozostałych pomieszczeń: kuchni, części wypoczynkowej, biurowej, szatni z wyposażoną w prysznice łazienką oraz sypialni. W kuchni część mebli wykonana jest z drewna, to łagodzi surową estetykę całej przestrzeni.

Foto: Andriy Bezuglov

Część sypialną zaprojektowano tak, aby sprzyjała wypoczynkowi. Zapewniają to niewielkie, ale wygodne łóżka, przytłumione światło, a także specjalne wygłuszające obicia ścian, które izolują sypialnię od hałasów z zewnątrz.

Foto: Andriy Bezuglov

Reklama
Reklama

„Projekt w świadomy sposób pozostaje powściągliwy, opierając się na wyeksponowaniu powierzchni, zastosowaniu jakościowych materiałów oraz precyzyjnym wykorzystaniu detali, aby stworzyć przestrzeń odpowiednią do prowadzenia procedur niezbędnych przed lotami i po ich zakończeniu” – tłumaczy Dan Wachramiejew.

Wiele szczegółów dotyczących procesu powstawania obiektu Aerotim pozostaje tajnych ze względu na trwającą wojnę. Projektanci z +kouple nie ujawniają ani lokalizacji hangaru, ani nawet daty ukończenia budowy. „Z wielu względów ten projekt okazał się jednym z najciekawszych i najbardziej wymagających projektów, w które byliśmy zaangażowani” – tłumaczą ukraińscy architekci. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Styl Życia Architektura Transport Lotnictwo
Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Arch
Architektura
Koniec największej drewnianej konstrukcji na świecie. Wielki Krąg idzie na opał
Tworzenie Domu Książków nie było zwykłą budową, raczej swoistym plenerem artystyczno-architektoniczn
Architektura
Zachwycała i budziła ciekawość. Co dalej z najbardziej wyjątkową willą ery PRL?
Modernistyczny budynek wybudowano na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni G
Architektura
Nowe odkrycie w Hiszpanii. To dawne schronisko górskie jest dziełem Gaudíego
Projekt YOD Group nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej.
Architektura
Ukraińskie „Szklane domy” kryte strzechą. To projekt architektów z Kijowa
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama