Projekt hangaru to dzieło kijowskiej pracowni architektonicznej +kouple.
Aerotim to czołowa ukraińska grupa akrobacyjna. Jej twórcy, na czele z Timurem Fatkullinem, mają na koncie wiele prestiżowych nagród, łącznie ze zwycięstwem w prestiżowym konkursie 1 Million Dollar Challenge zorganizowanym przez firmę GoPro, producenta kamer sportowych.
Aerotim to zresztą znacznie więcej niż grupa akrobacyjna. To zespół zajmujący się sportami ekstremalnymi, a także produkcją filmów. Liczby mówią same za siebie – na koncie ukraińskiej grupy jest ponad 20 produkcji filmowych i ponad 70 pokazów łączących akrobacje lotnicze, skoki spadochronowe i motocross.
W czasie trwającej wojny w Ukrainie nie ma możliwości realizacji tego typu pokazów. Na szczęście sprzęt Aerotim przetrwał w stanie nietkniętym trwającą wojnę, być może dzięki temu, że lokalizacja hangaru, w którym parkują samoloty, a także inne pojazdy i sprzęt, pozostaje tajemnicą. Sporo wiadomo natomiast o tym, kto zaprojektował ten minimalistyczny obiekt.
Aby zyskać odpowiednią przestrzeń do pracy – zarówno teraz, jak i po wojnie – członkowie zespołu postanowili wykorzystać hangar, w którym przechowywali swój sprzęt. Misję zaprojektowania nowej przestrzeni powierzono architektom z kijowskiej pracowni +kouple. Założeniem głównego projektanta, Dana Wachramiejewa, było stworzenie praktycznych i dających się modyfikować wnętrz o czystych, minimalistycznych formach.
Czytaj więcej
Trwa rozbiórka Wielkiego Kręgu, jednego z symboli ubiegłorocznej wystawy Expo w Osace. Największa...
Wielofunkcyjny hangar projektu +kouple mieści samoloty, warsztat oraz magazyny na sprzęt, zaś na piętrze znajdują się sala konferencyjna do planowania wspólnych projektów i pokazów, a także przestrzeń do wypoczynku dla członków zespołu. Charakter wnętrz jest surowy i monochromatyczny, wyeksponowano beton, blachę oraz elementy konstrukcji. Tę industrialną estetykę łagodzi punktowe ciepłe, miękkie światło i detale z jasnego drewna.
Sercem hangaru jest duża przestrzeń mieszcząca samoloty. Pomieszczenia na piętrze wyposażono w przeszklenia, które zapewniają pełny widok na wszystko, co dzieje się na dole.
Ściany w hangarze pokryte płytami CBPB eksponują połączenia elementów, nawiązując w ten sposób do nitów łączących elementy konstrukcyjne samolotów. To ukłon w stronę awiacji, wokół której koncentruje się działalność zespołu. Dla spójności estetycznej całego wnętrza tych samych paneli użyto do budowy drzwi, biurek i innych mebli.
Przestrzeń wspólna koncentruje się wokół stołu, przy którym spotykają się członkowie zespołu. Jego szef, Timur Fatkullin, jest audiofilem, toteż nie mogło tu zabraknąć specjalnie zaprojektowanego systemu audio.
Stąd można przejść do pozostałych pomieszczeń: kuchni, części wypoczynkowej, biurowej, szatni z wyposażoną w prysznice łazienką oraz sypialni. W kuchni część mebli wykonana jest z drewna, to łagodzi surową estetykę całej przestrzeni.
Część sypialną zaprojektowano tak, aby sprzyjała wypoczynkowi. Zapewniają to niewielkie, ale wygodne łóżka, przytłumione światło, a także specjalne wygłuszające obicia ścian, które izolują sypialnię od hałasów z zewnątrz.
„Projekt w świadomy sposób pozostaje powściągliwy, opierając się na wyeksponowaniu powierzchni, zastosowaniu jakościowych materiałów oraz precyzyjnym wykorzystaniu detali, aby stworzyć przestrzeń odpowiednią do prowadzenia procedur niezbędnych przed lotami i po ich zakończeniu” – tłumaczy Dan Wachramiejew.
Wiele szczegółów dotyczących procesu powstawania obiektu Aerotim pozostaje tajnych ze względu na trwającą wojnę. Projektanci z +kouple nie ujawniają ani lokalizacji hangaru, ani nawet daty ukończenia budowy. „Z wielu względów ten projekt okazał się jednym z najciekawszych i najbardziej wymagających projektów, w które byliśmy zaangażowani” – tłumaczą ukraińscy architekci.
Trwa rozbiórka Wielkiego Kręgu, jednego z symboli ubiegłorocznej wystawy Expo w Osace. Największa na świecie dre...
Willa Książków była niedostępna, to rozbudzało zainteresowanie. Co się w niej mieści? – pytano. Może Ambasada?...
Eksperci nie mają wątpliwości: liczące ponad sto lat górskie schronisko Xalet del Catllaràs w Katalonii to proje...
Czy można połączyć tradycyjne metody budowy domów z nowoczesnymi technologiami? Nowy projekt ukraińskich archite...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas