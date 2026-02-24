Aerotim to czołowa ukraińska grupa akrobacyjna. Jej twórcy, na czele z Timurem Fatkullinem, mają na koncie wiele prestiżowych nagród, łącznie ze zwycięstwem w prestiżowym konkursie 1 Million Dollar Challenge zorganizowanym przez firmę GoPro, producenta kamer sportowych.

Reklama Reklama

Aerotim to zresztą znacznie więcej niż grupa akrobacyjna. To zespół zajmujący się sportami ekstremalnymi, a także produkcją filmów. Liczby mówią same za siebie – na koncie ukraińskiej grupy jest ponad 20 produkcji filmowych i ponad 70 pokazów łączących akrobacje lotnicze, skoki spadochronowe i motocross.

W czasie trwającej wojny w Ukrainie nie ma możliwości realizacji tego typu pokazów. Na szczęście sprzęt Aerotim przetrwał w stanie nietkniętym trwającą wojnę, być może dzięki temu, że lokalizacja hangaru, w którym parkują samoloty, a także inne pojazdy i sprzęt, pozostaje tajemnicą. Sporo wiadomo natomiast o tym, kto zaprojektował ten minimalistyczny obiekt.

Hangar zespołu akrobacyjnego Aerotim w Ukrainie. Projekt pracowni +kouple z Kijowa

Aby zyskać odpowiednią przestrzeń do pracy – zarówno teraz, jak i po wojnie – członkowie zespołu postanowili wykorzystać hangar, w którym przechowywali swój sprzęt. Misję zaprojektowania nowej przestrzeni powierzono architektom z kijowskiej pracowni +kouple. Założeniem głównego projektanta, Dana Wachramiejewa, było stworzenie praktycznych i dających się modyfikować wnętrz o czystych, minimalistycznych formach.