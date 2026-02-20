Tworzenie Domu Książków nie było zwykłą budową, raczej swoistym plenerem artystyczno-architektonicznym. W projekcie wzięło też udział wielu znanych w PRL artystów i rzemieślników.
Budowa tego domu była przedsięwzięciem niezwykłym jak na realia PRL. Trwała dziesięć lat, z czego trzy pochłonęło wykańczanie wnętrz. Wymagała organizowania materiałów z rozmaitych źródeł i nieustannej walki z brakami. Być może wielu ludzi – dyrektorów fabryk, wojskowych czy polityków – było wówczas stać na taki dom, lecz niewielu miało tyle ambicji co dwóch perfekcjonistów o silnych charakterach: dr Stanisław Książek, radiolog z Tarnowa, i Wojciech Pietrzyk, krakowski architekt znany m.in. z projektu kościoła Arka Pana w Nowej Hucie. Dom Książków, bo taką nazwę zyskała willa w Tarnowie, to ich wspólne dzieło.
Nazwa jest słuszna. Za projektem stoi para inwestorów – dr Stanisław i Barbara Książkowie. On – lekarz radiolog, w młodości rajdowiec amator, który kochał sportowe samochody, z myślą o nich powstał skrupulatnie zaprojektowany garaż. Ona – miłośniczka jednośladów i kąpieli słonecznych. W latach 60. zlecili projekt domu Wojciechowi Marii Pietrzykowi, architektowi, o którym wiemy dzisiaj zaskakująco niewiele.
Pietrzyk zrealizował w Małopolsce kilka ambitnych obiektów, ale unikał rozgłosu. Nie pracował w krakowskim Miastoprojekcie, jednej z najważniejszych pracowni architektonicznych PRL-u, podejmował się zleceń: projektował głównie kościoły i domy jednorodzinne. Jednym ze zadań była przebudowa domu siostry dr. Książka, co prawdopodobnie zaowocowało powstaniem Domu Książków. Pietrzyk miał już wtedy za sobą współpracę w zespole Witolda Cęckiewicza przy projektowaniu Hotelu Cracovia, jednego z najbardziej znanych przykładów PRL-owskiego modernizmu, ale pierwsze samodzielne duże realizacje kończył w latach 70. Były to m.in. domy przy ul. Focha i willa Loretha w Krakowie, kościół Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie czy jego najsłynniejsze dzieło – wspomniany kościół Arka Pana w Nowej Hucie, który z Domem Książków ma zaskakująco wiele wspólnego.
Dom Książków został podzielony na część mieszkalną i gabinetową, w której dr Stanisław Książek przyjmował pacjentów. Najważniejszym pomieszczeniem w części mieszkalnej jest dwupoziomowy salon z kuchnią. Na antresoli ulokowano bibliotekę z centralnie zaplanowanym miejscem na globus. Czerwona dominanta koresponduje z zabudową barku z czerwoną lodówką w salonie, wkomponowaną pod schodami. Motyw czerwieni powtarza się wielokrotnie – zresztą w Domu Książków nie znajdzie się ani jeden detal, który nie miałby kontynuacji w innej części domu lub ogrodu.
Na najwyższym piętrze willi znajdują się także balkon i sypialnie. W łazience, oprócz zastosowania dwóch rodzajów marmuru, uwagę zwraca jedna z pierwszych w PRL kabin prysznicowych wykonanych – jak zresztą niemal wszystko w Domu Książków – na zamówienie.
Tworzenie Domu Książków nie było zwykłą budową, raczej swoistym plenerem artystyczno-architektonicznym. W projekcie wzięło też udział wielu znanych w PRL artystów i rzemieślników. Przy wykańczaniu wnętrz wykorzystano siedem rodzajów drewna i fornirów. Balustrady, podłogi, lamele czy intarsjowane meble, zaprojektowane przez Pietrzyka, wykonano w Kalwarii Zebrzydowskiej – do dziś imponują jakością i precyzją wykonania. W całym domu kryją się dziesiątki drzwi i szaf, spasowanych „na żyletki” mimo upływu lat.
Elementy metaloplastyki powstały w zakładzie ślusarskim Franciszka Galusia. Wszystkie kute detale mają młotkowane wykończenia, współgrające z efektowną obudową kominka. Jej domniemanym autorem był rzeźbiarz Bronisław Chromy, a w osłonie przewidziano wycięcie pod zabudowę telewizora. Oprócz drewnianych parkietów znajdziemy tu także kamienne posadzki wykonane przez Mariana Kucię – wzory łączące kilka rodzajów kamienia i barwne lastryko.
W ogrodzie oraz na fasadzie umieszczono szklane mozaiki autorstwa Heleny i Romana Husarskich, które płynnie przechodzą do wnętrz, towarzysząc szarym tynkom natryskowym. Husarscy wykonali także ręcznie płytki na fartuch kuchenny, co najlepiej oddaje atmosferę towarzyszącą powstawaniu domu – artyści tworzący na co dzień dzieła monumentalne podejmowali się tu prac wręcz utylitarnych. Nie była to willa z katalogu, lecz projekt totalny: architektura, sztuka i rzemiosło połączone w jedną całość.
W późniejszych latach w domu zaczęły pojawiać się zmiany. Wprowadzono elementy klasycyzujące, być może bliższe rodzinie jako element przytulnego domu: kolekcja stojących zegarów, liczne obrazy na ścianach czy przede wszystkim rzucające się w oczy mosiężne żyrandole wykonane przez Ryszarda Jachnę, który pracował przy rekonstrukcji wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie. Z czasem idealne dzieło modernizmu wzbogacono o pamiątki rodzinne, obrusy, kryształy czy dywany. Trzeba pamiętać, że nie był to dom Pietrzyka. To był dom rodziny Książków.
Z biegiem lat wokół Wojciecha Pietrzyka – architekta, którego dzieła mówią głośniej niż jego biografia – narosła aura tajemnicy. Dokumentacja jego dorobku trafiła na śmietnik, jedynie jej część udało się cudem uratować dzięki wysiłkowi osób prywatnych. Z badań dr. Jakuba Bródki z Politechniki Śląskiej wiemy, że Wojciech Pietrzyk zmarł w 2017 roku w samotności, w hospicjum św. Łazarza w Krakowie, które współprojektował wraz z Jerzym Chronowskim. Na pogrzebie pojawiło się jedynie kilka osób, a grób Pietrzyka na cmentarzu Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie odwiedzany jest rzadko. Jeden z najbardziej oryginalnych architektów ery PRL został niemal całkiem zapomniany. Zainteresowanie Domem Książków sprawiło, że przypomnieliśmy sobie o Wojciechu Pietrzyku i jego dorobku.
Gdy powstawał Dom Książków, towarzyszyły mu różne plotki – mówiono, że w piwnicy i na dachu mają być baseny albo że budynek ma pełnić funkcję ambasady. Niecodzienna architektura rodziła wiele pytań: jak willa wygląda w środku? Jako pierwszy, dzięki uprzejmości rodziny, dom sfotografował wewnątrz Jan Smaga w 2010 roku. Jego zdjęcia ukazały się w książce „Tarnów. 1000 lat nowoczesności”. Ze względu na regionalny charakter publikacji nie trafiły one jednak do ogólnopolskiej świadomości. Większą siłę przebicia miał Filip Springer, który wspomniał o willi państwa Książków w swoim poście na Instagramie – pokazał wówczas jednak jedynie zdjęcia fasady.
W październiku 2024 roku natrafiłem na ogłoszenie o sprzedaży modernistycznej willi w Tarnowie. Miesiąc później na stronie tarnowskiego Biura Wystaw Artystycznych zawisła informacja o śmierci dr. Stanisława Książka – właściciela domu.
Skontaktowałem się z agentką nieruchomości oraz z Julią Dragović z magazynu „Architektura-Murator”. Pojawiła się szansa, by pokazać szerszej publiczności wnętrza willi, która od dekad intrygowała tarnowian i rozpalała wyobraźnię miłośników architektury. W ciągu kilku dni nasze materiały wygenerowały kilka milionów wyświetleń w sieciach społecznościowych i tysiące komentarzy. „To powinno być muzeum”, „Szkoda, że nie mam 5,5 miliona złotych”.
Dominowały zachwyty, ale pojawiały się też obawy o przyszłość budynku. Nowy właściciel mógłby potraktować dom tak, jak w Polsce od lat traktuje się powojenny modernizm. W najlepszym razie ocieplenie ze styropianu, w najgorszym – wyburzenie. Nie zabrakło również głosów krytycznych, kwestionujących wartość architektoniczną nie tylko tego domu, ale całego dorobku architektury PRL. Tarnowska willa nagle stała się tematem ogólnopolskiej debaty, w której ścierały się emocje mieszkańców Tarnowa i miłośników architektury.
Dlaczego właśnie ten budynek wywołał taką falę reakcji? W Polsce wciąż żyjemy w rozdwojeniu jaźni wobec modernizmu. Powoli zaczynamy go doceniać, ale nadal pozostaje trudnym tematem ze względu na emocjonalny ciężar, jaki niesie ze sobą PRL. Tymczasem w Czechach czy Niemczech dziesiątki modernistycznych willi objęto opieką konserwatorską i udostępniono zwiedzającym. W globalnej sieci Iconic Houses, łączącej budynki wyróżniające się unikatową architekturą, są trzy obiekty z Polski, z czego tylko jeden – Dom Hansenów w Szuminie – reprezentuje modernizm. Dom Książków okazał się brakującym ogniwem, które unaoczniło, jak wielka luka istnieje w polskiej ochronie młodego dziedzictwa.
Być może dlatego organizowane w tym roku dni otwarte w Domu Książków cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem. Gdy wraz z Elżbietą Szópińską-Betlej z ProConto Nieruchomości szykowaliśmy się do pierwszych spotkań, nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie okaże się tak duże. Nie wytrzymały serwery platformy biletowej, pierwsze 400 biletów rozeszło się w pół godziny. Łącznie przez Dom Książków przeprowadziliśmy 1500 osób, co zaowocowało presją społeczną na zachowanie tego dziedzictwa. Pojawiła się petycja do Ministerstwa Kultury i Sztuki o zakup Domu Książków, apel podpisało wiele znanych postaci ze świata nauki i kultury. Zainteresowanie ministerstwa zawdzięczamy również działalności Ewy Łączyńskiej-Widz z BWA Tarnów i dr. Michała Wiśniewskiego z Instytutu Architektury w Krakowie.
W Europie modernistyczne domy stały się atrakcją równą zamkom czy muzeom. Tymczasem w Polsce wiele ikonicznych obiektów boryka się z problemami. W Krakowie straszą dwa słynne hotele – Cracovia i Forum. Nie lepiej przedstawiają się losy modernistycznych domów prywatnych. We wrocławskim domu Igloo autorstwa prof. Witolda Lipińskiego, kupionym przez architekta Zbigniewa Maćkowa, trwa niekończący się remont. Drugi dom projektu profesora, w rękach prywatnych, sypie się w oczach. W willi gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, należącej do SARP Katowice, z fasady odpadają płytki, a otoczenie jest zaniedbane. Awangardowy dom architekta Jana Szpakowicza z lat 60. w Zalesiu Dolnym właściciel wyburzył.
Jest jednak światełko w tunelu. Takim przykładem wydaje się Dom Bioklimatyczny w Łasku-Kolumnie, zaprojektowany przez prof. Witolda Lipińskiego. Jego nowy właściciel współpracuje z Muzeum Architektury we Wrocławiu, niejako kontynuując bioklimatyczne badania profesora. Dom własny Antoniego Jaworskiego w Bydgoszczy pełni funkcję budynku urzędu miasta. To obiekt przedwojenny, te mają nieco łatwiej – w przeciwieństwie do modernizmu PRL architektura sprzed 1939 roku jest szanowana.
W debacie o ochronie zabytków coraz częściej pojawia się pojęcie „młodego dziedzictwa” – obiektów wybudowanych w XX wieku, które jeszcze niedawno uważano za zbyt współczesne, by zasługiwały na ochronę. Willa w Tarnowie może stać się precedensem w Polsce. Nie będzie lepszej okazji, by stworzyć muzeum designu. Dom Książków to symbol walki – o pamięć, o kulturę i o miejsce modernizmu w polskiej tożsamości. Decyzja ministerstwa może przesądzić nie tylko o przyszłości tego obiektu, lecz także o kierunku, w jakim będzie zmierzać ochrona powojennej architektury w Polsce.
