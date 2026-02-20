Pietrzyk zrealizował w Małopolsce kilka ambitnych obiektów, ale unikał rozgłosu. Nie pracował w krakowskim Miastoprojekcie, jednej z najważniejszych pracowni architektonicznych PRL-u, podejmował się zleceń: projektował głównie kościoły i domy jednorodzinne. Jednym ze zadań była przebudowa domu siostry dr. Książka, co prawdopodobnie zaowocowało powstaniem Domu Książków. Pietrzyk miał już wtedy za sobą współpracę w zespole Witolda Cęckiewicza przy projektowaniu Hotelu Cracovia, jednego z najbardziej znanych przykładów PRL-owskiego modernizmu, ale pierwsze samodzielne duże realizacje kończył w latach 70. Były to m.in. domy przy ul. Focha i willa Loretha w Krakowie, kościół Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie czy jego najsłynniejsze dzieło – wspomniany kościół Arka Pana w Nowej Hucie, który z Domem Książków ma zaskakująco wiele wspólnego.

Projekt na zamówienie. Jak powstawał Dom Książków?

Dom Książków został podzielony na część mieszkalną i gabinetową, w której dr Stanisław Książek przyjmował pacjentów. Najważniejszym pomieszczeniem w części mieszkalnej jest dwupoziomowy salon z kuchnią. Na antresoli ulokowano bibliotekę z centralnie zaplanowanym miejscem na globus. Czerwona dominanta koresponduje z zabudową barku z czerwoną lodówką w salonie, wkomponowaną pod schodami. Motyw czerwieni powtarza się wielokrotnie – zresztą w Domu Książków nie znajdzie się ani jeden detal, który nie miałby kontynuacji w innej części domu lub ogrodu.

Na najwyższym piętrze willi znajdują się także balkon i sypialnie. W łazience, oprócz zastosowania dwóch rodzajów marmuru, uwagę zwraca jedna z pierwszych w PRL kabin prysznicowych wykonanych – jak zresztą niemal wszystko w Domu Książków – na zamówienie.

Dzieło wizjonerów, rzemieślników i artystów

Tworzenie Domu Książków nie było zwykłą budową, raczej swoistym plenerem artystyczno-architektonicznym. W projekcie wzięło też udział wielu znanych w PRL artystów i rzemieślników. Przy wykańczaniu wnętrz wykorzystano siedem rodzajów drewna i fornirów. Balustrady, podłogi, lamele czy intarsjowane meble, zaprojektowane przez Pietrzyka, wykonano w Kalwarii Zebrzydowskiej – do dziś imponują jakością i precyzją wykonania. W całym domu kryją się dziesiątki drzwi i szaf, spasowanych „na żyletki” mimo upływu lat.

Elementy metaloplastyki powstały w zakładzie ślusarskim Franciszka Galusia. Wszystkie kute detale mają młotkowane wykończenia, współgrające z efektowną obudową kominka. Jej domniemanym autorem był rzeźbiarz Bronisław Chromy, a w osłonie przewidziano wycięcie pod zabudowę telewizora. Oprócz drewnianych parkietów znajdziemy tu także kamienne posadzki wykonane przez Mariana Kucię – wzory łączące kilka rodzajów kamienia i barwne lastryko.