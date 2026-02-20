Wokół dalszych losów drewna, które posłużyło jako budulec Wielkiego Kręgu, symbolu Expo 2025 w Osace, narosło wiele kontrowersji. Początkowo planowano, że budowla projektu japońskiego architekta Sou Fujimoto zostanie zmielona na wióry i posłuży jako paliwo na opał. Zdecydowano jednak o ponownym wykorzystaniu drewna z Wielkiego Kręgu – zostanie wykorzystane jako materiał budowlany w dwóch japońskich miastach.

Reklama Reklama

Expo 2025: Wielki Krąg w Osace. Trwa rozbiórka

Wielki Krąg, który otaczał wystawę Expo 2025 w Osace, był największą drewnianą konstrukcją na świecie. Obiekt projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Architects miał obwód o długości około dwóch kilometrów i otaczał teren o powierzchni około 60 tysięcy metrów kwadratowych.

Zadaniem architektów było zaprojektowanie struktury, która będzie zrównoważona zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie. Do budowy Wielkiego Kręgu wykorzystano różne rodzaje drewna, w tym cedry i cyprysy z lokalnych źródeł odnawialnych, aby zminimalizować ślad węglowy wynikający z budowy i transportu, a także aby wesprzeć lokalny biznes.

Wielki Krąg był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Sou Fujimoto, który kierował pracą architektów, w kreatywny sposób połączył w budowli tradycyjne japońskie techniki budowlane z nowoczesnymi technologiami. Kiedy Japońskie Stowarzyszenie na rzecz Światowej Wystawy 2025 i władze Osaki zapowiedziały, że znakomita większość drewna tworzącego Wielki Krąg (poza 200-metrowym fragmentem, który pozostanie na miejscu) posłuży jako paliwo, Fujimoto nie krył rozgoryczenia.