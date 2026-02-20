Reklama

Koniec największej drewnianej konstrukcji na świecie. Wielki Krąg idzie na opał

Trwa rozbiórka Wielkiego Kręgu, jednego z symboli ubiegłorocznej wystawy Expo w Osace. Największa na świecie drewniana konstrukcja w większości pójdzie na opał, część zdecydowano się ocalić. Gdzie trafi drewno z budowli projektu japońskiego architekta Sou Fujimoto?

Publikacja: 20.02.2026 14:39

Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Arch

Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Architects, miał obwód o długości około dwóch kilometrów.

Foto: TAKUMI HARADA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

Izabela Popko

Wokół dalszych losów drewna, które posłużyło jako budulec Wielkiego Kręgu, symbolu Expo 2025 w Osace, narosło wiele kontrowersji. Początkowo planowano, że budowla projektu japońskiego architekta Sou Fujimoto zostanie zmielona na wióry i posłuży jako paliwo na opał. Zdecydowano jednak o ponownym wykorzystaniu drewna z Wielkiego Kręgu – zostanie wykorzystane jako materiał budowlany w dwóch japońskich miastach.

Expo 2025: Wielki Krąg w Osace. Trwa rozbiórka

Wielki Krąg, który otaczał wystawę Expo 2025 w Osace, był największą drewnianą konstrukcją na świecie. Obiekt projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Architects miał obwód o długości około dwóch kilometrów i otaczał teren o powierzchni około 60 tysięcy metrów kwadratowych.

Zadaniem architektów było zaprojektowanie struktury, która będzie zrównoważona zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie. Do budowy Wielkiego Kręgu wykorzystano różne rodzaje drewna, w tym cedry i cyprysy z lokalnych źródeł odnawialnych, aby zminimalizować ślad węglowy wynikający z budowy i transportu, a także aby wesprzeć lokalny biznes.

Czytaj więcej

Projekt YOD Group nawiązuje do tradycyjnej ukraińskiej architektury wiejskiej.
Architektura
Ukraińskie „Szklane domy” kryte strzechą. To projekt architektów z Kijowa

Wielki Krąg był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Sou Fujimoto, który kierował pracą architektów, w kreatywny sposób połączył w budowli tradycyjne japońskie techniki budowlane z nowoczesnymi technologiami. Kiedy Japońskie Stowarzyszenie na rzecz Światowej Wystawy 2025 i władze Osaki zapowiedziały, że znakomita większość drewna tworzącego Wielki Krąg (poza 200-metrowym fragmentem, który pozostanie na miejscu) posłuży jako paliwo, Fujimoto nie krył rozgoryczenia.

Podjęto jednak decyzję, że takiego losu uniknie przynajmniej część elementów budowli. Pod koniec ubiegłego roku wezwano japońskie miasta i instytucje do zgłaszania swoich pomysłów na ponowne wykorzystanie drewna. Organizatorzy Expo zdecydowali, że trafi ono do dwóch miast.

Wielki Krąg, stan na początek lutego - konstrukcja rozbierana jest etapami.

Wielki Krąg, stan na początek lutego - konstrukcja rozbierana jest etapami.

Foto: TAKUMI HARADA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

Pierwszym z nich jest miasto Namie w prefekturze Fukushima. Drewno posłuży tam do odbudowy części zniszczeń, które powstały wskutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten region w 2011 r. Zaplanowano między innymi produkcję ławek miejskich z drewna pochodzącego z Wielkiego Kręgu.

Kolejna część drewna trafi do Kansai University. Uczelnia wykorzysta je do remontu budynków wchodzących w skład uniwersyteckiego kampusu Senriyama w mieście Suita w prefekturze Osaka.

Expo 2025 w Osace. Pawilon Polski do recyklingu

Wiadomo już też, co stanie się z materiałami budowlanymi tworzącymi pawilony, które od kwietnia do października ubiegłego roku można było odwiedzać na terenie Expo 2025. Elementy 26 pawilonów (w tym Pawilonu Polskiego) trafią do ponownego przetworzenia. Kolejne pięć pawilonów zostanie w całości przeniesione w inne miejsca, zaś osiem – częściowo.

Część pawilonów – a konkretnie 17 – powstała z wynajętych elementów. Te obiekty pójdą do rozbiórki, a te materiały wrócą do firm, które je wypożyczyły.

Ciekawy los czeka Pawilon Arabii Saudyjskiej, który zbudowano ze sztucznych szkieletów koralowych z węglanu wapnia. Materiał ten trafi do uniwersytetów Ryukyu na Okinawie i Kansai – i posłuży do odbudowy raf koralowych.

Ostatnim elementem Expo w Osace, który ocaleje, są toalety. Zostaną one przewiezione na teren ogrodu botanicznego w Kawachinagano w prefekturze Osaka.

Źródło: rp.pl

