Lekkość, kolory i młodzieńczy luz. Nowa kolekcja JW Anderson dla Uniqlo

Współpraca między Uniqlo a marką JW Anderson trwa od sezonu jesień/zima 2017, kiedy zaprezentowano pierwszą wspólną kolekcję.
JW Anderson, marka Jonathana Andersona, obecnego dyrektora kreatywnego domu mody Dior, od lat współpracuje z japońskim gigantem odzieżowym Uniqlo. To element strategii Japończyków, dla których długoterminowe współprace są bardziej wartościowe niż jednorazowe projekty. Tak powstały – i rozwijają się – wspólne projekty z Clare Waight Keller czy z Christophem Lemaire'em i Sarą Linh Tran.
Najnowsza kolekcja stworzona przez Uniqlo we współpracy z JW Anderson reinterpretuje klasyczny brytyjski „preppy look” w nowoczesny sposób.
Tegoroczna propozycja to nowoczesne spojrzenie na klasyczny „styl uniwersytecki”. Warstwowość, wyraziste akcenty kolorystyczne oraz swobodne proporcje budują kolekcję, która zachowuje równowagę między klasyką a nowoczesnością.
– Kolekcja wnosi nową interpretację tradycyjnego, brytyjskiego stylu preppy, oddając jego charakter poprzez lekkość wiosenno-letnich form oraz żywe kolory. Oprócz klasyków, takich jak koszule oxford i kurtki typu blouson, łączymy elementy typowe dla sezonu wiosenno-letniego, takie jak parki i szorty – mówi Jonathan Anderson.
Czytaj więcej
Ostatnie lata stały pod znakiem oszczędnej estetyki „quiet luxury”, ale Jonathan Anderson, dyrekt...
Wśród elementów damskiej części kolekcji znalazła się klasyczna koszula oxford – tym razem w wersji z krótkim rękawem. Kurtka typu parka z wiatroszczelnego materiału została z kolei pokryta hydrofobową powłoką i wyposażona w regulator w dolnej części, umożliwiający dopasowanie sylwetki. Uzupełnieniem są luźne jeansy w naturalnym odcieniu denimu.
W linii męskiej uwagę zwracają szorty cargo wykonane z bawełniano-lnianej tkaniny typu twill. Męska koszulka polo z tkaniny dry pique z logo JWA pojawia się w 19 kolorach, natomiast T-shirty przygotowano w 10 wariantach. W kolekcji nie zabrakło także kurtki unisex zapinanej na zamek, zaprojektowanej z wykorzystaniem motywów vintage inspirowanych odzieżą roboczą.
W sumie w sprzedaży pojawi się 14 produktów damskich, 10 męskich oraz 3 akcesoria (torby, skarpetki, czapki).
Współpraca między Uniqlo a marką JW Anderson trwa od sezonu jesień/zima 2017, kiedy zaprezentowano pierwszą wspólną kolekcję. Projekty Andersona, inspirowane klasyczną modą brytyjską, zyskują w ramach współpracy nowy wymiar dzięki technologicznemu doświadczeniu Uniqlo.
Z sezonu na sezon kolekcje ewoluowały, jednak niezmiennie opierały się na reinterpretacji klasyki: płaszczy, swetrów czy koszul oxford. Wiosna/Lato 2026 stanowi naturalną kontynuację tej estetyki – tym razem w bardziej energetycznej, kolorowej i lekkiej odsłonie.
Za sukcesem projektu JW Anderson x Uniqlo stoi jeden z czołowych projektantów, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mody. Jonathan Anderson prowadzi swoją markę JW Anderson od 2008 r., ale światu znany jest przede wszystkim jako osoba związana z czołowymi domami mody – najpierw Loewe, a od ubiegłego roku Dior.
Dorobek 42-letniego projektanta wielokrotnie doceniono: Anderson zdobył m.in. tytuł Międzynarodowego Projektanta Roku przyznany przez CFDA oraz Projektanta Roku według British Fashion Council w 2023 r., a w 2024 r. ponownie uhonorowano go nagrodą BFC Designer of the Year. W 2024 r. znalazł się także na liście TIME 100 jako jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie.
Wcześniej Brytyjczyk otrzymał m.in. British Fashion Awards for Emerging Talent (2012), Menswear Designer of the Year (2014) czy Womenswear Designer of the Year (2017). Jego wszechstronność oraz umiejętność łączenia eksperymentu z komercyjnym wyczuciem sprawiają, że jest dziś jednym z kluczowych twórców kształtujących współczesny język mody.
Japońska marka Muji, specjalizująca się w artykułach wyposażenia wnętrz i dodatkach do domu, ogłosiła pięcioletn...
Świetnie znają ją miłośnicy tenisa, bo przez lata była związana z Wimbledonem. Slazenger – marka mająca 145 lat...
Włoska marka Sergio Soldano chce wrócić do świata mody. Przed laty projekty domu mody z Genui nosiły takie gwiaz...
Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny domu mody Chanel, zaprezentował swoją pierwszą kolekcję haute couture. T...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas