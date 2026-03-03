Lekkość, kolory i młodzieńczy luz. Nowa kolekcja JW Anderson dla Uniqlo

JW Anderson, marka Jonathana Andersona, obecnego dyrektora kreatywnego domu mody Dior, od lat współpracuje z japońskim gigantem odzieżowym Uniqlo. To element strategii Japończyków, dla których długoterminowe współprace są bardziej wartościowe niż jednorazowe projekty. Tak powstały – i rozwijają się – wspólne projekty z Clare Waight Keller czy z Christophem Lemaire'em i Sarą Linh Tran.

Reklama Reklama

Najnowsza kolekcja stworzona przez Uniqlo we współpracy z JW Anderson reinterpretuje klasyczny brytyjski „preppy look” w nowoczesny sposób.

Uniqlo i JW Anderson: Kolory, lekkość i funkcjonalność

Tegoroczna propozycja to nowoczesne spojrzenie na klasyczny „styl uniwersytecki”. Warstwowość, wyraziste akcenty kolorystyczne oraz swobodne proporcje budują kolekcję, która zachowuje równowagę między klasyką a nowoczesnością.

– Kolekcja wnosi nową interpretację tradycyjnego, brytyjskiego stylu preppy, oddając jego charakter poprzez lekkość wiosenno-letnich form oraz żywe kolory. Oprócz klasyków, takich jak koszule oxford i kurtki typu blouson, łączymy elementy typowe dla sezonu wiosenno-letniego, takie jak parki i szorty – mówi Jonathan Anderson.