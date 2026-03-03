Reklama

Lekkość, kolory i młodzieńczy luz. Nowa kolekcja JW Anderson dla Uniqlo

Kolejna odsłona współpracy JW Anderson i Uniqlo to interpretacja stylu „preppy”, w której najważniejsze są klasyczne formy, nowoczesne technologie i funkcjonalność.

Publikacja: 03.03.2026 15:49

Współpraca między Uniqlo a marką JW Anderson trwa od sezonu jesień/zima 2017, kiedy zaprezentowano p

Współpraca między Uniqlo a marką JW Anderson trwa od sezonu jesień/zima 2017, kiedy zaprezentowano pierwszą wspólną kolekcję.

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

JW Anderson, marka Jonathana Andersona, obecnego dyrektora kreatywnego domu mody Dior, od lat współpracuje z japońskim gigantem odzieżowym Uniqlo. To element strategii Japończyków, dla których długoterminowe współprace są bardziej wartościowe niż jednorazowe projekty. Tak powstały – i rozwijają się – wspólne projekty z Clare Waight Keller czy z Christophem Lemaire'em i Sarą Linh Tran.

Najnowsza kolekcja stworzona przez Uniqlo we współpracy z JW Anderson reinterpretuje klasyczny brytyjski „preppy look” w nowoczesny sposób.

Uniqlo i JW Anderson: Kolory, lekkość i funkcjonalność

Tegoroczna propozycja to nowoczesne spojrzenie na klasyczny „styl uniwersytecki”. Warstwowość, wyraziste akcenty kolorystyczne oraz swobodne proporcje budują kolekcję, która zachowuje równowagę między klasyką a nowoczesnością.

– Kolekcja wnosi nową interpretację tradycyjnego, brytyjskiego stylu preppy, oddając jego charakter poprzez lekkość wiosenno-letnich form oraz żywe kolory. Oprócz klasyków, takich jak koszule oxford i kurtki typu blouson, łączymy elementy typowe dla sezonu wiosenno-letniego, takie jak parki i szorty – mówi Jonathan Anderson.

Czytaj więcej

Jonathan Anderson w 2025 roku, podczas jesiennego pokazu dla Diora.
Moda
Nowe porządki w domu mody Dior. Jonathan Anderson: „Nie zadowolimy wszystkich”
Reklama
Reklama

Wśród elementów damskiej części kolekcji znalazła się klasyczna koszula oxford – tym razem w wersji z krótkim rękawem. Kurtka typu parka z wiatroszczelnego materiału została z kolei pokryta hydrofobową powłoką i wyposażona w regulator w dolnej części, umożliwiający dopasowanie sylwetki. Uzupełnieniem są luźne jeansy w naturalnym odcieniu denimu.

W linii męskiej uwagę zwracają szorty cargo wykonane z bawełniano-lnianej tkaniny typu twill. Męska koszulka polo z tkaniny dry pique z logo JWA pojawia się w 19 kolorach, natomiast T-shirty przygotowano w 10 wariantach. W kolekcji nie zabrakło także kurtki unisex zapinanej na zamek, zaprojektowanej z wykorzystaniem motywów vintage inspirowanych odzieżą roboczą. 

W sumie w sprzedaży pojawi się 14 produktów damskich, 10 męskich oraz 3 akcesoria (torby, skarpetki, czapki).

Uniqlo i JW Anderson: Historia współpracy 

Współpraca między Uniqlo a marką JW Anderson trwa od sezonu jesień/zima 2017, kiedy zaprezentowano pierwszą wspólną kolekcję. Projekty Andersona, inspirowane klasyczną modą brytyjską, zyskują w ramach współpracy nowy wymiar dzięki technologicznemu doświadczeniu Uniqlo.

Foto: Materiały prasowe

Z sezonu na sezon kolekcje ewoluowały, jednak niezmiennie opierały się na reinterpretacji klasyki: płaszczy, swetrów czy koszul oxford. Wiosna/Lato 2026 stanowi naturalną kontynuację tej estetyki – tym razem w bardziej energetycznej, kolorowej i lekkiej odsłonie.

Reklama
Reklama

Foto: Materiały prasowe

Za sukcesem projektu JW Anderson x Uniqlo stoi jeden z czołowych projektantów, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mody. Jonathan Anderson prowadzi swoją markę JW Anderson od 2008 r., ale światu znany jest przede wszystkim jako osoba związana z czołowymi domami mody – najpierw Loewe, a od ubiegłego roku Dior.

Foto: Materiały prasowe

Dorobek 42-letniego projektanta wielokrotnie doceniono: Anderson zdobył m.in. tytuł Międzynarodowego Projektanta Roku przyznany przez CFDA oraz Projektanta Roku według British Fashion Council w 2023 r., a w 2024 r. ponownie uhonorowano go nagrodą BFC Designer of the Year. W 2024 r. znalazł się także na liście TIME 100 jako jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie.

Foto: Materiały prasowe

Wcześniej Brytyjczyk otrzymał m.in. British Fashion Awards for Emerging Talent (2012), Menswear Designer of the Year (2014) czy Womenswear Designer of the Year (2017). Jego wszechstronność oraz umiejętność łączenia eksperymentu z komercyjnym wyczuciem sprawiają, że jest dziś jednym z kluczowych twórców kształtujących współczesny język mody.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sklep Muji w Tokio.
Moda
Japoński gigant wnętrzarski rusza na podbój Europy. Ambitny plan i nowe sklepy
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Slazenger pozostaje partnerem technicznym turnieju tenisowego Wimbledon.
Moda
Słynna brytyjska marka w rękach 23-latka. Czy „pokolenie TikToka” ją pokocha?
Włoski projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. Na zdjęciu: prezentacja kolekcji
Moda
Powrót włoskiego domu mody. Nowy rozdział po dekadach nieobecności na rynku
Pokaz odbył się we wnętrzach paryskiego Grand Palais.
Moda
Muchomory i rajskie ptaki. Pokaz haute couture marki Chanel to powrót do natury
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama