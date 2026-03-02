W ostatnim czasie JR East, czołowy japoński przewoźnik kolejowy, podwyższył ceny biletów za podróż pociągiem. Jest też dobra wiadomość, przynajmniej dla turystów odwiedzających Japonię: przejazdy superszybkimi shinkansenami na wyspie Kiusiu mają być darmowe. Promocja nie dotyczy jednak wszystkich pasażerów, a jedynie obcokrajowców. Ta propozycja spotkała się z krytyką ze strony wielu Japończyków.

Japonia: Podróż pociągiem za darmo. Oferta dla turystów

Takie japońskie miasta jak Tokio, Kioto czy Osaka od lat zmagają się z problemem nadmiaru turystów. Tymczasem w mieście Kagoshima – dość odległym, bo znajdującym się w południowej części wyspy Kiusiu – na ulicach widać głównie mieszkańców miasta, a w hotelach bez trudu można znaleźć wolne pokoje.

Problem pojawił się w okresie pandemii – i jak dotąd nie znikł. Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że w ostatnim czasie, z powodu politycznych napięć na linii Tokio-Pekin, znacząco spadła liczba bezpośrednich lotów z Chin do Japonii, a od lat turyści z ChRL stanowili ważne źródło dochodu dla japońskiej gospodarki.

Aby przyciągnąć turystów do Kagoshimy, władze prefektury planują wprowadzenie promocji, która zainteresuje osoby wybierające się do Japonii i chcące podróżować po tym kraju. Chodzi o specjalny program, w ramach którego przejazd w jedną stronę pociągiem linii Kyushu Shinkansen ze znajdującej się na północnym krańcu wyspy Kiusiu Fukuoki do Kagoshimy byłby darmowy.