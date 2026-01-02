Organizatorzy prestiżowego konkursu Prix Versailles ogłosili niedawno listę najlepszych projektów budynków o różnym przeznaczeniu z całego globu. W gronie ośmiu laureatów znalazła się nowa, spektakularna stacja metra Gustave Roussy, znajdująca się na południowych rubieżach aglomeracji paryskiej.

Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie: Sukces w konkursie Prix Versailles

Prix Versailles to seria konkursów, które nagradzają najlepsze nowe projekty architektoniczne z całego świata. Organizatorem konkursu, który odbywa się od 2015 roku, jest UNESCO. Uroczyste wręczenie nagród w ramach tegorocznej edycji konkursu odbyło się 4 grudnia w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Jak zawsze, jury wzięło pod uwagę nie tylko względy estetyczne i innowacyjność budynków, ale również ich spójność z otoczeniem i kulturowym kontekstem miejsca, w którym powstały, stopień, w jakim odpowiadają wymogom zrównoważonego rozwoju i wreszcie pozytywny wpływ na życie osób, które z nich korzystają.

Międzynarodowe grono jury przyznało nagrody główne i dodatkowe wyróżnienia w ośmiu kategoriach: „Hotele”, „Restauracje”, „Muzea”, „Lotniska”, „Kampusy”, „Przestrzenie komercyjne”, „Obiekty sportowe” i „Stacje pasażerskie”. W tej ostatniej kategorii główną nagrodę — Prix Versailles — przyznano nietypowemu projektowi stacji metra Gustave Roussy w miejscowości Villejuif, znajdującej się w południowej części regionu Île-de-France.