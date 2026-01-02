Reklama

Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie. Nagroda dla stacji metra w Europie

Jury konkursu Prix Versailles wybrało osiem najpiękniejszych nowych budynków na świecie. Tytuł najładniejszej stacji pasażerskiej trafił do projektantów dworca pod Paryżem.

Publikacja: 02.01.2026 13:44

Nagrodzona stacja w większości znajduje się pod ziemią.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Izabela Popko

Organizatorzy prestiżowego konkursu Prix Versailles ogłosili niedawno listę najlepszych projektów budynków o różnym przeznaczeniu z całego globu. W gronie ośmiu laureatów znalazła się nowa, spektakularna stacja metra Gustave Roussy, znajdująca się na południowych rubieżach aglomeracji paryskiej.

Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie: Sukces w konkursie Prix Versailles

Prix Versailles to seria konkursów, które nagradzają najlepsze nowe projekty architektoniczne z całego świata. Organizatorem konkursu, który odbywa się od 2015 roku, jest UNESCO. Uroczyste wręczenie nagród w ramach tegorocznej edycji konkursu odbyło się 4 grudnia w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Jak zawsze, jury wzięło pod uwagę nie tylko względy estetyczne i innowacyjność budynków, ale również ich spójność z otoczeniem i kulturowym kontekstem miejsca, w którym powstały, stopień, w jakim odpowiadają wymogom zrównoważonego rozwoju i wreszcie pozytywny wpływ na życie osób, które z nich korzystają.

Międzynarodowe grono jury przyznało nagrody główne i dodatkowe wyróżnienia w ośmiu kategoriach: „Hotele”, „Restauracje”, „Muzea”, „Lotniska”, „Kampusy”, „Przestrzenie komercyjne”, „Obiekty sportowe” i „Stacje pasażerskie”. W tej ostatniej kategorii główną nagrodę — Prix Versailles — przyznano nietypowemu projektowi stacji metra Gustave Roussy w miejscowości Villejuif, znajdującej się w południowej części regionu Île-de-France.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Autorami projektu stacji są architekci ze znanej paryskiej pracowni architektonicznej Dominique Perrault Architecture. Zwieńczona spektakularnym szklanym dachem stacja, którą otwarto pod koniec lutego tego r., stała się jednym z najbardziej wyrazistych budynków w tej części aglomeracji Île-de-France.

Prix Versailles: najpiękniejsze budynki na świecie

Stacja Gustave Roussy w Villejuif jest częścią rozbudowującej się właśnie sieci metra Grand Paris Express, mającej połączyć ze sobą zewnętrzne dzielnice aglomeracji paryskiej. Architekci zaprojektowali stację w taki sposób, aby w przyszłości mogły się tu przecinać kolejne linie metra.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Stacja ma kształt cylindra o średnicy 70 metrów. Większość przestrzeni znajduje się pod ziemią, co czyni cały kompleks jedną z najgłębszych struktur tego typu we Francji.

Mimo to stacja nie jest klaustrofobiczna, a to między innymi dzięki specyficznej architekturze i zastosowaniu lustrzanych powierzchni ze stali i szkła. Efekt niezwykłej przestrzenności wzmacnia gigantyczny szklany dach, przepuszczający do wnętrza naturalne światło, które z łatwością dociera do najgłębszych poziomów stacji.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Laureatami Prix Versailles w pozostałych kategoriach są: muzeum Kunstsilo w norweskim Kristiansand, butik marki Tiffany & Co. przy Via Montenapoleone w Mediolanie, hotel Mandarin Oriental Qianmen i restauracja Blackswan — obydwa w Pekinie, Terminal 1 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w San Francisco, kampus uniwersytetu LCI Barcelona oraz arena sportowa Anabuki Arena w japońskim mieście Takamatsu.

Źródło: rp.pl

