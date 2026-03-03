Reklama

Wielkie czyszczenie Kaplicy Sykstyńskiej. Zaczęła się „renowacja stulecia”

Freski w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie pokrywa warstwa soli. Szkodliwy osad to „zasługa” parującego potu turystów, którzy codziennie przewijają się przez wnętrza zabytku.

Publikacja: 03.03.2026 05:00

To pierwsze generalne czyszczenie Kaplicy Sykstyńskiej od 1994 roku.

To pierwsze generalne czyszczenie Kaplicy Sykstyńskiej od 1994 roku.

Foto: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Izabela Popko

Czasem nie trzeba bezpośrednio dotykać dzieła sztuki, aby je zabrudzić. Tak jest w przypadku ścian i sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Bezcenne freski Michała Anioła, które zdobią kaplicę, są czyszczone z warstwy brudu, która by nie powstała gdyby nie setki tysięcy turystów.

Watykan: Kaplica Sykstyńska do renowacji. Freski Michała Anioła pokrywa sól

Kaplica Sykstyńska to jeden z najbardziej obleganych zabytków w Rzymie i w całych Włoszech – a także na świecie. Odbywa się tu konklawe, a także chrzciny – raz do roku.

Przez wnętrza, których ściany pokrywają XVI-wieczne freski Michała Anioła, każdego dnia przewijają się tysiące turystów. Z całego świata zjeżdżają tu tłumy, aby przyjrzeć się monumentalnemu przedstawieniu Sądu Ostatecznego czy Boga, który powołuje do życia Adama.

Pierwotnie kolory skóry i szat postaci, nieba, bram piekła i innych elementów fresków, które w latach 1536–1541 namalował Michał Anioł, jeszcze pod koniec ubiegłego wieku zachwycały pięknymi, intensywnymi barwami. Jednak od dłuższego czasu turystom, którzy chcieli przyjrzeć się freskom, nie było dane podziwiać malunków Michała Anioła w oryginalnym wydaniu.

Czytaj więcej

Do 2028 r. muzeum w Rotterdamie ma gromadzić ok. 7,5 miliona fotografii.
Sztuka
Najnowsze muzeum w Europie. Dawny magazyn kawy stał się domem dla milionów zdjęć
Reklama
Reklama

Kolory są wyblakłe i miejscami kompletnie niewidoczne, podobnie jak efekt chiaroscuro, nadający freskom trójwymiarowości. Przez dziesiątki lat na powierzchni fresków narastała coraz grubsza, biaława warstwa soli.

Winni takiemu stanowi rzeczy są sami turyści, którzy każdego dnia odwiedzają kaplicę. Owa sól pochodzi z parującego potu milionów ludzi.

Konserwatorzy fundują freskom bardzo ostrożne usuwanie tej warstwy – pierwszy raz od 1994 r., kiedy Kaplica Sykstyńska ostatni raz przeszła generalne czyszczenie. W ramach „renowacji stulecia” freski w kaplicy uwalniane są od osadu i odzyskują wspaniałe barwy, które już niebawem będą mogli zobaczyć kolejni zwiedzający.

Freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w coraz gorszym stanie

Kilkudziesięcioosobowy zespół konserwatorów pracuje właśnie nad przywróceniem freskom dawnego blasku. Pracownicy Sykstyny przyznają, że sytuacja jest coraz gorsza. Turyści, którzy odwiedzają kaplicę, pocą się coraz bardziej, czego powodem są zmiany klimatyczne i coraz wyższe temperatury.

Najbardziej ucierpiał „Sąd Ostateczny”. Powierzchnia, na której znajduje się arcydzieło, jest chłodniejsza niż inne ściany, co powoduje wzmożoną kondensację, a co za tym idzie – szybsze powstawanie solnej patyny.

Na szczęście usuwanie warstwy jest dość łatwe i tanie. Nie ma też konieczności zamknięcia Sykstyny na czas renowacji, która ma dobiec końca jeszcze przed Wielkanocą.

Reklama
Reklama

Patynę usuwa się przy pomocy tradycyjnego japońskiego papieru washi. Najpierw przykłada się papier bezpośrednio do powierzchni fresku, po czym delikatnie nawilża się go zdemineralizowaną wodą za pomocą pędzla. Woda rozpuszcza sól, która zbiera się w chłonnym papierze, który na koniec delikatnie odrywa się od ściany – i czyszczenie fresku odbywa się bez szwanku dla fresków.

Do niedawna przez Sykstynę przewijało się nawet 35 tysięcy osób dziennie. Teraz, z uwagi na bezpieczeństwo fresków, limit wynosi około 24 tysiące osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Hiszpański dom mody Loewe od kilku lat współpracuje z madryckim Museo Prado.
Sztuka
Dom mody ubiera pracowników słynnego muzeum w Europie. „Skromny gest szacunku”
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Jedna z prac Rembrandta prezentowanych na wystawie w Stedelijk Museum w holenderskim Zutphen. Grafik
Sztuka
Zaginione prace Rembrandta na wystawie. Sto lat spędziły w rodzinnym sejfie
Wystawa odbywa się w weneckiej Gallerie dell’Accademia.
Sztuka
Arcydzieła XVI-wiecznego mistrza ponownie razem. Po raz pierwszy od 200 lat
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Praca „At the Edge of the World II” Anisha Kapoora z 1998 roku.
Sztuka
Anish Kapoor podbija Wenecję. Wystawa monumentalnych dzieł w XVI-wiecznym pałacu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama