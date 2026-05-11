Rynek nieruchomości w Izraelu nie jest zbyt dobrze znany polskim inwestorom. Okazuje się jednak, że pojawiają się tam posiadłości, obok których trudno przejść obojętnie. Do nich należy Pałac Batszeby w Cezarei. Nieruchomość trafiła na sprzedaż, cena wielu może wydać się zaporowa.

Nieruchomości: Najdroższa rezydencja w Izraelu na sprzedaż

Miasto Cezarea znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego, niecałą godzinę drogi samochodem na północ z Tel Awiwu. Pamiętające czasy Heroda Wielkiego miasteczko ma za sobą ponad dwa tysiące lat historii, znajduje się w nim między innymi rzymski amfiteatr, w którym wciąż odbywają się różnego rodzaju przedstawienia i występy.

Dzisiaj Cezarea to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Izraelu, tu swoje domy i rezydencje mają najbogatsi i najbardziej wpływowi Izraelczycy. Tutaj też znajduje się posiadłość, która zyskała nazwę Pałacu Batszeby, od imienia jednej z żon biblijnego króla Dawida. Mimo to pałac z szerokim widokiem na wybrzeże Morza Śródziemnego nie ma nic wspólnego ze starożytnością ani z XVIII wiekiem, wybudowano go w 2013 r.

Foto: Davidson Real Estate

Posiadłość wystawiono na sprzedaż, w transakcji pośredniczy izraelska firma Davidson Real Estate. Aktualny właściciel żąda za ten obiekt 210 milionów dolarów (ok. 750 milionów złotych) co, jak przekonuje Amir Davidson, szef wspomnianej agencji, czyni ten pałac najdroższą rezydencją nie tylko w Izraelu, ale i na Bliskim Wschodzie.

Liczący 7 tys. m kw. powierzchni Pałac Batszeby jest też największą prywatną posiadłością w Izraelu. Architektura, z kolumnami, okazałymi tarasami i loggiami, nawiązuje do baroku i rokoko. Jak informuje agencja Davidson Real Estate, pałac stanowi „współczesną interpretację europejskiej architektury królewskiej”. Rezydencja znajduje się nad morzem, na działce o powierzchni ponad hektara.

Ornamenty i najnowsze technologie

Jak zapewnia sprzedający, w procesie budowy Pałacu Batszeby brali udział włoscy rzemieślnicy. Efektem ich prac są bogate zdobienia pokryte 14-karatowym złotem, mozaiki z marmuru i takich materiałów jak onyks, lapis lazuli, tygrysie oko i malachit, a także jedwabne tapety, kryształowe żyrandole i plafony.

Sypialnia. Foto: Davidson Real Estate

Główne wejście do Pałacu Batszeby prowadzi do ogromnego holu z monumentalnymi schodami przywodzącymi na myśl łódzkie pałace przemysłowców – lub klatkę schodową z Titanika. W tej centralnej części budynku znajdują się salony i pokoje. Skrzydło prywatne zawiera pięć sypialni, 10 łazienek, garderoby, gabinet i inne pomieszczenia przeznaczone do użytku mieszkańców.

Jeden z salonów w rezydencji. Foto: Davidson Real Estate

W pałacu nie zabrakło też skrzydła wypoczynkowo-rekreacyjnego. Znajduje się tu między innymi sala bilardowa, pokoje wypoczynkowe, kuchnia wyposażona w profesjonalne urządzenia, piwniczka winna, podziemny parking na sześć samochodów, a także bunkier.

Osobny segment tego skrzydła mieści spa z basenem, jacuzzi, suchą sauną, turecką łaźnią, salonem do masażu i fryzjerskim – oraz siłownią. W tej części znajduje się też kuchnia, która wychodzi na zewnętrzny basen.

Na zewnątrz pałacu znajdują się dwie złocone fontanny oraz basen typu infinity. Historyzującej architekturze Pałacu Batszeby towarzyszą nowoczesne inteligentne systemy zarządzania wszystkimi funkcjami budynku: oświetleniem, bezpieczeństwem i wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Rezydencja ma też 24-godzinną ochronę.