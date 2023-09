Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms: hołd dla ikony świata zegarków

Po sukcesie MoonSwatcha było niemal jasne, że to nie był ostatni tego typu projekt Swatcha przygotowany we współpracy z markami należącymi do Swatch Group, zrzeszającą między innymi tak znanych producentów jak Longines, Omega, Blancpain czy Breguet. Właśnie dostaliśmy odpowiedź na pytanie, jak wygląda druga odsłona tego projektu.

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms: premiera zegarków Swatch i Blancpain

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms – tak brzmi oficjalna nazwa wspólnego projektu marek Swatch i Blancpain. Tę pierwszą już przedstawiliśmy, a co trzeba wiedzieć o drugiej?

Blancpain to jeden z najważniejszych historycznie producentów zegarków w Szwajcarii. W branży, w której każdy producent obsesyjnie wręcz walczy o to, by być w czymś pierwszym, Blancpain ma atut nie do pogardzenia. To właśnie ta firma w 1953 roku zaprezentowała model Fifth Fathoms, pierwszy zegarek nurkowy z prawdziwego zdarzenia.

Materiały prasowe

I właśnie Blancpain Fifty Fathoms stał się podstawą nowego projektu Swatcha. Zaprezentowana przez Szwajcarów kolekcja pięciu zegarków odwołuje się do pięciu oceanów. Powstał w ten sposób bogaty kolorystycznie i ciekawy technologicznie zestaw.

Cała kolekcja nawiązuje do pięciu oceanów. Każdy zegarek to odniesienie do jednego z nich. Koperty nowego modelu Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms wykonane są z bioceramiki – opatentowanego przez Swatcha tworzywa będącego kompozytem ceramiki i materiału pochodzenia organicznego. To zapewnia kopertom odporność na zadrapania i niezwykle przyjemną w dotyku fakturę.