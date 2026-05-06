Po latach konsekwentnego powiększania portfolio i przejmowania kolejnych marek luksusowych, a także nieruchomości w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Europie, grupa LVMH obierze niebawem całkowicie odwrotną strategię. Tak wynika z informacji, do których dotarł dziennik „Financial Times”. Francuski koncern ma się szykować do sprzedaży części kontrolowanych obecnie marek. Zdaniem „FT” pod uwagę brane są między innymi amerykański dom mody Marc Jacobs oraz marka Fenty Beauty stworzona przez gwiazdę pop, Rihannę.

„Financial Times”: LVMH robi przegląd portfolio

Koncern LVMH, który od lat 80. kontroluje francuski przedsiębiorca Bernard Arnault, stał się w ciągu ostatnich dekad największym na świecie konglomeratem skupiającym marki z wielu segmentów branży luksusowej. LVMH posiada w portfolio ponad 75 marek, w tym domy mody, marki jubilerskie, kosmetyczne i alkoholowe, a także domy handlowe, sieci hoteli i tytuły prasowe. Powstał w ten sposób gigant, który ma ogromny wpływ na rynek dóbr i usług luksusowych (LVMH to także np. restauracje).

Trwający szereg lat boom na wyroby luksusowe zapewnił rodzinie Arnaultów miejsce na liście najbogatszych klanów na świecie. Świetną passę, napędzaną postpandemiczną konsumpcją, przerwało spowolnienie na rynku dóbr luksusowych.

Jak ustalił „Financial Times” na podstawie rozmów z osobami bliskich kierownictwu firmy, LVMH rozważa sprzedaż kilku swoich marek. To byłaby jedna z największych operacji redukcji portfolio LVMH w blisko 40-letniej historii koncernu.

Jak twierdzą rozmówcy „Financial Timesa” w planach jest pozbycie się między innymi domu mody Marc Jacobs, który LVMH próbował swego czasu bezskutecznie sprzedać koncernowi Authentic Brands Group za około miliard dolarów. Bernard Arnault zamierza też wycofać się z marki kosmetycznej Fenty Beauty, którą założyła gwiazda pop Rihanna, a także sprzedać marki Make Up Forever i Fresh. Zamiast nich, francuski biznesmen miałby skupić się na swoich najdroższych markach: Dior Beauty i Guerlain.

Kolejnym balastem mają być niektóre marki działające pod egidą Moët Hennessy – działu win i alkoholi mocnych. Jak informuje „FT” Arnault bierze pod uwagę sprzedaż między innymi winiarni Joseph Phelps Vineyards z Kalifornii i marki rumów Eminente.

Kolejną firmą spoza sfery luksusowej, nad której sprzedażą ma zastanawiać się Arnault, jest francuski dziennik „Le Parisien”. Osoby, do których dotarli dziennikarze „Financial Times”, poinformowały, że Francuz rozważa sprzedaż niektórych firm działających w branży turystycznej.

LVMH przygotowuje największą wyprzedaż marek w swojej historii

Wyprzedaż, którą miałby przygotowywać Bernard Arnault, to rezultat wspomnianego spowolnienia na rynku dóbr luksusowych. Składa się na to wiele czynników – osłabienie popytu na rynku chińskim, groźba ceł, które mogą uderzyć w eksport dóbr luksusowych na rynku amerykańskich, a także spadek zainteresowania ze strony tak zwanych aspirujących konsumentów, dla których dobra luksusowe to wydatek, na który mogą oni pozwolić sobie tylko od czasu do czasu. Nie pomogła też powszechnie stosowana w ostatnich latach polityka regularnych podwyżek cen dóbr luksusowych.

Jak zauważają eksperci, Bernard Arnault już od wielu miesięcy prowadzi strategię, w ramach której pozbywa się nierentownych marek. W ciągu ostatniego półtora roku prezes LVMH sprzedał markę odzieżową Off-White i wycofał swoje udziały w domu mody Stella McCartney