Aktywność fizyczna stała się nie tylko globalnym trendem. To także zjawisko, które pozwala markom świetnie zarabiać. Światy szeroko pojętego „lifestyle'u” oraz sportu zlewają się, czego dobrym przykładem jest zjawisko klubów biegowych, coraz popularniejszych także w Polsce. Trendu nie mogą lekceważyć nawet najwięksi, dotarł on także do branży dóbr luksusowych. Dowodem niech będzie najnowsza linia brytyjskiej marki Burberry.

Burberry: Pierwsza w historii linia odzieży sportowej

Wprowadzenie do portfolio marki luksusowej odzieży sportowej może być dla wielu osób zaskoczeniem. Zwłaszcza, że mowa o marce istniejącej od 1856 r., wybieranej przez brytyjską rodzinę królewską, kojarzoną raczej ze „starymi pieniędzmi” niż współczesnymi trendami. Jednak ostatnie lata pokazały, że nawet marki z długą historią powinny reagować na nowe trendy i odpowiadać na zmiany w myśleniu klientów i klientek.

Jeśli się dobrze zastanowić, to można dostrzec, że wejście na rynek odzieży sportowej wpisuje się w to, czym Burberry zajmuje się od lat – ta firma zbudowała swoją reputację na produkcji odzieży, która dobrze znosi trudne warunki atmosferyczne. Wymienić można choćby odzież z gabardyny (tkaniny wynalezionej przez Thomasa Burberry'ego) czy woskowane kurtki, dobrze znoszące częste na Wyspach Brytyjskich deszcze.

Jak podkreślają przedstawiciele marki, linia Burberry Activewear ma charakter lifestyle’owy, co oznacza, że ubrania nadają się zarówno na trening, jak i na co dzień.

Tworzą ją między innymi damskie i męskie bluzy, spodnie, szorty, sportowe topy i inne elementy garderoby przydatne podczas ćwiczeń fizycznych. Ubrania uszyto z lekkich, oddychających materiałów, które mają sprawdzić się w trakcie najróżniejszych aktywności fizycznych.

Każdy element nowej linii zawiera akcent w postaci charakterystycznej kraty, co wskazuje, z ubraniami jakiej marki mamy do czynienia. Paleta kolorystyczna ubrań jest typowa dla Burberry i zawiera czerń, beż, ciemne szarości i flagowy odcień niebieskiego – „Knight Blue”. Ubrania z linii Burberry Activewear opatrzono dodatkowo gradientowym logotypem marki – rycerzem na koniu.

Dwie drogi Burberry: powrót do źródeł i wejście na nowy rynek

W ostatnich latach marka Burberry mierzyła się z problemami finansowymi. Stanowiły one pokłosie kryzysu w całej branży wyrobów luksusowych, który dotknął wiele marek z górnej półki. Był też po części efektem strategii przyjętej przed laty, która zakładała stosunkowo niskie pozycjonowanie marki na rynku. To przekładało się na powszechność produktów z elementem charakterystycznej kraty, za tym szła też obecność w outletach.

Zarząd Burberry w 2024 r. wprowadził długofalowy plan cięcia kosztów. Jego istotnym elementem były zwolnienia pracowników, które docelowo mają objąć jedną piątą całego personelu Burberry.

Zmieniła się też strategia dotycząca kolekcji w portfolio Burberry. Zrezygnowano z sytuowania marki pośród czołowych domów mody. Strategia zakłada powrót do źródeł i podkreślanie znaczenia ponadczasowego luksusu rodem z Wielkiej Brytanii.

Linia Burberry Activewear to kolejny krok w kierunku wzmacniania obecności brytyjskiej marki na rynku odzieży z kategorii sportowej. Niedawno Burberry wprowadziło do sprzedaży kolekcję plażową na lato 2026, zawierającą między innymi koszule, kąpielówki i kostiumy kąpielowe. Emblematem kolekcji stał się konik morski – zamiast tradycyjnie eksponowanego szarżującego rycerza na koniu, korzenie tego logotypu sięgają początków XX wieku.