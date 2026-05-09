Architekt, który nie ma doświadczenia w projektowaniu jednostek pływających, otrzymał zadanie stworzenia projektu wnętrz największego jachtu na świecie. Mowa o Maxime'ie d’Angeacu, autorze wnętrz luksusowego megajachtu „Corinthian” sygnowanego przez sieć Orient Express. Jednostka niebawem wypłynie w swój dziewiczy rejs.

Wskrzesić legendę Orient Expressu i przenieść ją na morza i oceany – taką misję otrzymał Maxime d’Angeac, architekt, który odpowiada za projekt wnętrz „Corinthiana”, największego luksusowego jachtu na naszym globie. Właśnie dobiegła końca budowa jednostki, jej uroczysty chrzest odbył się we francuskim porcie Saint-Nazaire nad Atlantykiem.

Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

„Corinthian” mierzy 220 metrów, górują nad nim trzy monumentalne maszty, które nie tylko ozdabiają jacht, ale pełnią też funkcję dodatkowego napędu. Luksusowy „pływający hotel” to duma Francuzów, a zwłaszcza Emmanuela Macrona. Prezydent pochwalił „Corinthiana”, nazywając jednostkę niezwykłym osiągnięciem technologicznym.

Megajacht sygnuje marka Orient Express, której właścicielem jest francuski koncern Accor Group. Wysmakowane wnętrza „Corinthiana” nawiązują do wystroju legendarnych pociągów, które w XIX i na początku XX wieku jeździły pomiędzy Paryżem a Stambułem. Luksusowe udogodnienia, które czekają na przyszłych pasażerów, to ukłon w stronę hoteli należących do sieci Accor.

Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Specjalnością Maxime’a d’Angeaca są wnętrza luksusowych posiadłości prywatnych, architekt ma też na koncie projekty wnętrz butików marek Hermès czy Guerlain w Paryżu. To również jego pracownia odpowiada za projekty wnętrz pociągów Orient Express oraz hotelu Orient Express Minerva w Rzymie.

Orient Express Corinthian. Kulisy powstania największego jachtu na świecie

Wydaje się, że zaprojektowanie jachtu marki Orient Express to naturalna konsekwencja dotychczasowej pracy d’Angeaca. Problem, na który od samego początku wskazywało wielu obserwatorów, polegał na tym, że architekt nigdy nie projektował wnętrz jednostek pływających – a co dopiero luksusowego jachtu, który miał być największą tego rodzaju jednostką na świecie.

Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Prezes Accor Group Sébastien Bazin poprosił d’Angeaca o zaprojektowanie wnętrz „Corinthiana” w 2022 r.. „Wszyscy mówili mi wtedy, że to niemożliwe” – wspomina architekt w rozmowie z magazynem „Wallpaper”. Dziś efekt pracy Francuza z pewnością zamyka usta wielu dotychczasowym krytykom.

We wnętrzach kajut, restauracji, barów, spa i innych przestrzeni wspólnych w „Corinthianie” dominują marmury, alabastry i szlachetne gatunki drewna. Do wykonania dekoracji nawiązujących głównie do stylu art déco zatrudniono artystów i wybitnych rzemieślników. W wystroju nie brakuje jednocześnie nowoczesnych elementów, dzięki którym architekt uniknął wrażenia, jakby statek pochodził z innej epoki.

„To mój pomysł na to, czym Orient Express będzie w 2050 roku. To nowy rozdział marki, której nie definiuje jedynie przeszłość” – podkreśla d’Angeac.

Pierwszy rejs „Corinthiana” odbędzie się w czerwcu, jacht przepłynie wzdłuż Riwiery Francuskiej. W październiku wyruszy na prawdziwie szerokie wody — w kierunku Karaibów.