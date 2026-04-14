Pepsi – taki przydomek ma model w kolekcji GMT-Master II, to jeden z najbardziej pożądanych zegarków w ofercie szwajcarskiego producenta. Choć właściwie należałoby napisać – był. Pepsi w tej konkretnej referencji zniknęło z oferty Roleksa. Tę informację przykryły wprawdzie najnowsze premiery zegarkowe zaprezentowane w Genewie podczas dorocznych targów Watches & Wonders, ale trudno nie odnotować zmiany w ofercie jednego z najważniejszych szwajcarskich producentów zegarkowych.

Reklama Reklama

Rolex GMT-Master II Pepsi znika z rynku. Koniec produkcji

Produkty sygnowane marką Rolex cieszą się ogromną popularnością, ale w tej grupie są „popularni i popularniejsi”. Do tego drugiego zbioru zalicza się choćby linia Submariner w wersji ze stalową kopertą, a także GMT-Master II, również w stali. Tradycją stało się, że poszukiwane modele Roleksa zyskują przydomki. Klienci szczególnie upodobali sobie wersję modelu GMT-Master II ref. ref. 126719BLRO ze stalową kopertą i bransoletą oraz ceramiczną wkładką bezela w kolorach czerwonym i niebieskim, stąd określenie „Pepsi”, a ci zamożniejsi także wersję ref. 116719BLRO z kopertą z białego złota. Ten pierwszy, z uwagi na znacznie niższą cenę, cieszy się największą popularnością.

Czytaj więcej Zegarki Coraz więcej „Frankensteinów” na rynku zegarków. Dominująca pozycja jednej marki Coraz chętniej kupujemy zegarki z drugiej ręki – wynika z wielu analiz. Jednak wraz z wzrostem liczby ofert sprzedaży pojawiają się pułapki, na któ...

Chętni do kupna modelu z kopertą stalową z reguły nie mają możliwości nabycia go od ręki w butiku, zwykle trzeba zapisać się na listę oczekujących, bo Szwajcarzy ściśle kontrolują produkcję, a liczba chętnych z reguły przekracza dostępność. W taki sposób Rolex, ale też inne pożądane marki, kontroluje podaż, starając się uniknąć groźnego dla marki zalania rynku produktami, co odbija się niekorzystnie i na cenach, i na postrzeganiu danej marki.

Firma Rolex znana jest z tego, że oszczędnie serwuje informacje na temat zmian w swojej ofercie, dlatego brak oficjalnego potwierdzenia informacji na temat zakończenia produkcji modelu GMT-Master II w wersji Pepsi, ale model z czerwono-granatową wkładką bezela zniknął z oferty marki. Polski dystrybutor Roleksa, firma W.Kruk, także nie ma go już na swojej stronie internetowej.

Decyzja o zakończeniu produkcji modelu Pepsi wywołała małe poruszenie na rynku wtórnym zegarków – od początku roku ceny podskoczyły o kilkanaście procent. Największy wzrost notowany jest w ostatnich kilku tygodniach, po tym jak pojawiły się pierwsze, nieoficjalne wówczas informacje o planowanym zakończeniu produkcji tego modelu.

Rolex: Nowości na 2026 rok

Taka sytuacja nie jest niczym niezwykłym w świecie zegarków, marki co jakiś czas podejmują decyzję o zakończeniu produkcji tego czy innego modelu. Podobnie było parę lat temu w przypadku Patka Philippe'a. Powodów takich posunięć jest wiele, wśród nich warto wskazać na chęć zmniejszenia wpływu tego czy innego modelu na całościową sprzedaż danej firmy. To także zachęta dla klientów do tego, by zainteresowali się nowościami. Czasem przyczyny mogą być inne – w przypadku GMT-Master II Pepsi mówi się, że firma miała problemy z uzyskaniem odpowiedniej jakości ceramicznych wkładek bezela, ale brak potwierdzenia tej informacji ze strony Roleksa.

O tym, że Rolex zakończy produkcję bijącego rekordy popularności modelu mówiono już w 2023 r., wówczas jednak były to plotki. Teraz mamy do czynienia z rzeczywistym zakończeniem produkcji. Ta decyzja zbiega się w czasie z rozpoczęciem nowego sezonu w branży zegarkowej – Rolex właśnie zaprezentował nowości na ten rok.

Co dostaliśmy w zamian? Ten rok w przypadku marki Rolex będzie stał pod znakiem między innymi modelu Oyster Perpetual Datejust w nowej wersji Rolesor, z lakierowaną na zielono tarczą i kopertą łączącą stal z białym złotem.

Foto: Materiały prasowe

Pojawi się też nowa wersja modelu Yacht-Master II. Nowością jest również Oyster Perpetual 41 w jubileuszowej wersji na stulecie modelu, z kopertą Rolesor łączącą żółte złoto ze stalą.

Foto: Materiały prasowe

Jest wreszcie perła w koronie, model Rolex Cosmograph Daytona z białą emaliowaną tarczą, antracytową wkładką bezela oraz kopertą, która łączący stal z platyną.