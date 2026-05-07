Katowicka pracownia KWK Promes Roberta Konieczna ma na koncie wiele prestiżowych wyróżnień. Całkiem możliwe, że niebawem do tej listy dopisane zostaną kolejne. Szansę na nagrodę mają aż dwa obiekty zaprojektowane przez pracownię Koniecznego.

A+Awards: Dwa projekty z Polski w gronie finalistów

W ramach 14. edycji konkursu A+Awards organizowanego przez serwis Architizer wyłoniono ponad 600 projektów z całego świata zebranych w 124 kategoriach. Projekty wybrało międzynarodowe grono ekspertów z branży architektury, designu, mody, mediów, technologicznej i innych.

Budynek Gambit Office. Foto: Juliusz Sokołowski

Głosowanie, w którym mogą wziąć udział użytkownicy serwisu, rozpoczęło się 4 maja. Na podstawie wyników głosowania, na które jurorzy nie będą mieli żadnego wpływu, w każdej ze 124 kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca.

W gronie finalistów z całego świata w ramach tegorocznej edycji plebiscytu A+ Awards znalazły się dwa projekty autorstwa pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego. O tytuł najlepszych projektów w swoich kategoriach o laur zwycięstwa powalczą: przypominający stos rur budynek biurowy Gambit Office w Gliwicach, oraz willa Yaw House w Beskidach.

Budynek Gambit Office znalazł się wśród pięciu projektów w kategorii „Niskie budynki biurowe”. Kategoria obejmuje biurowce liczące od jednej do maksymalnie czterech kondygnacji.

Detad elewacji budynku Gambit Office. Foto: Juliusz Sokołowski

Oryginalność projektu KWK Promes polega przede wszystkim na wykorzystaniu nietypowego materiału na elewacji budynku. Nieduży biurowiec, który powstał na potrzeby firmy Gambit Systems z Gliwic, pokrywają zwinięte aluminiowe arkusze.

Elewacja budynku stanowi dosłowne i jednocześnie niezwykle efektowne nawiązanie do metalowych rur, czyli produktu, w którym specjalizuje się firma. Przemyślana jest też bryła biurowca, która odzwierciedla architekturę okolicznych tradycyjnych budynków ze spadzistymi dachami i dobudówkami.

W ubiegłym roku Gambit Office zdobył szereg nagród i wyróżnień. Pierwszym była Nagroda Roku 2025 Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Budynek biurowy, oświaty lub administracji”, potem było zwycięstwo w kategorii „Budynki Publiczne” w ramach konkursu Pulse Award 2025 i wreszcie tytuł „Budynku biurowego roku 2025” w ramach międzynarodowego konkursu Archello Awards.

Yaw House. Foto: Jakub Certowicz

Dom jednorodzinny o nazwie Yaw House powalczy z kolei w kategorii „Rezydencje prywatne powyżej 6 tys. stóp kwadratowych”. Kategoria, do której także zgłoszono łącznie pięć projektów, obejmuje więc budynki o powierzchni większej niż ok. 550 metrów kw.

Nazwa liczącej 582 metry kw. willi zawiera angielskie słowo „obrót”, które w lotnictwie oznacza ruch samolotu wokół pionowej osi. To właśnie ten ruch – tyle że w programie do projektowania – wykonali architekci, aby jak najlepiej wpisać rezydencję w zbocze wzgórza, na którym znajduje się działka.

Obrócono jeden z końców domu w kierunku wzniesienia, dach z kolei pozostawiono w pierwotnej pozycji. Kolejnym ciekawym zabiegiem było stworzenie kameralnego, okrągłego ogrodu z tyłu budynku, od strony wzgórza. We wzniesieniu ukryto też basen.

Głosowanie w ramach plebiscytu A+ Awards 2026 potrwa do 15 maja 2026 r.