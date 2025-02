Henry Cavill ambasadorem marki Longines. Słynny brytyjski aktor w nowej roli

Foto: Materiały prasowe

Informacji o nawiązaniu współpracy Longines z Henrym Cavillem towarzyszy sesja zdjęciowa, na której brytyjski aktor pojawia się z dwoma zegarkami – Longines Master Collection Chrono Moonphase i Longines Flagship Heritage. To dwa bardzo klasyczne czasomierze, nawiązujące do historii marki i przy tym bardzo eleganckie. Nic dziwnego – w końcu hasło promocyjne Longines brzmi: „Elegance is an attitude” czyli „elegancja to sposób bycia”.