Rok 2024 jeszcze na dobre się nie zaczął, a my mamy już pierwszą głośną premierę zegarkową. Szwajcarska marka Longines postanowiła zaskoczyć dwoma modelami z komplikacją GMT, które różni kolor stopu złota użytego do wykonania koperty.

Reklama

Longines Master Collection GMT: d

Longines Master to kolekcja, którą tworzą klasyczne modele zegarków. W 2024 roku dołączają do niej dwa modele z komplikacją wskazania drugiej strefy czasu.

Szwajcarscy producenci rzadko decydują się na to, by komplikację GMT umieszczać w najbardziej eleganckich i klasycznych modelach, to raczej domena kolekcji sportowych. Longines jednak wielokrotnie udowadniał już, że jest gotów łamać ograniczenia i zasady, z dobrym efektem.

Czytaj więcej Zegarki Longines Legend Diver 39 mm: dwie twarze zegarkowej klasyki Są marki, które po mistrzowsku miksują swoje dziedzictwo z tym, co w zegarmistrzostwie współczesne. Longines należy do tego grona, udowadnia to nowym modelem Legend Diver z kopertą o średnicy 39 milimetrów.

Podobnie jest w tym przypadku. Longines Master Collection GMT ma kopertę o opływowych kształtach, charakterystycznych dla modeli tworzących Master Collection i średnicy 40 milimetrów. Modele różnią się kolorem kruszcu – do wyboru jest klasyczne żółte złoto lub stop nieco bardziej różowy.