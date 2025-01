Materiał promocyjny

Czym powinien wyróżniać się wyjątkowy zegarek? Elementów, które składają się na tę unikatową mieszankę, jest sporo. Warto wymienić choćby kilka z nich. Po pierwsze – historia. Wprawdzie w ostatnich kilku dekadach narodziło się bardzo wiele ciekawych firm produkujących zegarki, ale w przypadku zegarmistrzostwa bogate dziedzictwo to wciąż ogromny atut – można czerpać z własnych doświadczeń, rozwijać innowacje, dzięki której zegarki stają się bardziej precyzyjne i wytrzymałe, można co jakiś czas odwoływać się do przełomowych modeli z przeszłości i prezentować je w nowym wydaniu.

Po drugie – materiały. Zegarmistrzostwo wysokiej jakości nie byłoby możliwe, gdyby nie było oparte o technologie umożliwiające tworzenie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Stąd rosnąca popularność nie tylko stali nierdzewnej, ale i tytanu, ceramiki czy niesłabnąca popularność metali szlachetnych. Współczesne zegarki najlepszych szwajcarskich producentów powstają poprzez umiejętne połączenie tych i innych materiałów, gwarantujących wytrzymałość, niewielką wagę, świetny wygląd, a także odporność na zadrapania, warunki atmosferyczne czy oddziaływanie pola magnetycznego.

Foto: Materiały prasowe

Jest coś jeszcze: unikatowość. Każdego roku na świecie powstają miliony zegarków. Jak wyróżnić się w tej masie? Nawet najbardziej doświadczony i znany producent musi postawić na wyjątkowość, by mieć pewność, że jego produkt zwróci uwagę miłośników i miłośniczek zegarków. Dzisiaj, gdy technologia pozwala osiągać coraz więcej i coraz szybciej, potrzeba czegoś więcej. O unikatowości może świadczyć wiele cech, choćby limitacja, a więc produkcja ściśle ograniczona do określonej liczby egzemplarzy.

Foto: Materiały prasowe

Dlaczego o tym wszystkim piszemy? Nowy model szwajcarskiej marki Longines, Conquest Chrono Ski Edition, spełnia wszystkie te warunki. Przyjrzymy mu się bliżej.

Longines Conquest Chrono Ski Edition:

Tegoroczne mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Saalbach już za moment – od 4 lutego będziemy się emocjonować rywalizacją najlepszych na świecie narciarzy i narciarek. To będzie wielka sportowa uczta, podczas której nie zabraknie największych gwiazd sportów zimowych.

Foto: Materiały prasowe

Longines z zimowymi dyscyplinami sportu związany jest od wielu lat. Szwajcarska marka, partner Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, a także oficjalny chronometrażysta Pucharu świata w narciarstwie alpejskich FIS oraz Mistrzostw świata FIS, ma też na koncie zegarki stworzone we współpracy z Amerykanką Mikaelą Shiffrin, mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską, a także ze Szwajcarem Marco Odermattem, również mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Tegoroczne mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim to świetna okazja do zaprezentowania nowego modelu, który w szczególny sposób nawiązuje do świata sportów zimowych – a także do dziedzictwa marki.

Longines Conquest Chrono Ski Edition to przedstawiciel cieszącej się dużym powodzeniem sportowej kolekcji Conquest. Tym razem powstał model stworzony z myślą o mistrzostwach świata w Saalbach. Zegarek, z kopertą o średnicy 42 milimetrów, wykonaną ze stali szlachetnej o przemiennie polerowanych i satynowanych powierzchniach, objęty jest limitacją – wyprodukowanych zostanie jedynie 2025 egzemplarzy.

Foto: Materiały prasowe

Longines Conquest Chrono Ski Edition ma wertykalnie satynowaną, antracytową tarczę z kontrastującymi subtarczami sekundnika i liczników chronografu. Pierścień lunety wyposażono z kolei w czarną ceramiczną wkładkę, na którą znalazła się skala tachometru. Uwagę przykuwa stonowana kolorystyka tarczy – całość jest bardzo minimalistyczna. Na tym tle wyróżniają się czerwone elementy – takie jak indeksy godzinowe czy wskazówka sekundowa.

Wewnątrz koperty pracuje stworzony specjalnie dla Longines kaliber L898.5 wyposażony w krzemowy włos balansu, co zapewnia odporność na działanie pól magnetycznych. Dekiel w tym przypadku jest pełny, wygrawerowano na nim wizerunek narciarza na stoku, element logotypu FIS, a także informacje o wodoszczelności zegarka (do 100 metrów) i jego unikatowości („Limited Edition – One of 2025”). Nabywcy modelu Longines Conquest Chrono Ski Edition będą mogli wybrać: nosić zegarek na bransolecie ze stali szlachetnej lub na czarnym pasku gumowym wyposażonym w system mikroregulacji.

