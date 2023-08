Jakie zegarki kradzione są najczęściej? Według danych The Watch Register, ten tytuł należy do zegarków marki Rolex. W bazie The Watch Register stanowią one aż 44 procent skradzionych egzemplarzy.

Bardzo „poszukiwane” przez złodziei są też zegarki Omega oraz Breitling. Z danych wynika, że w 2022 roku średnia cena luksusowego zegarka skradzionego w Londynie wynosiła około 9 tys. funtów, w porównaniu z 4 tys. do 5 tys. funtów w poprzednich latach.

Rolex, Omega, Breitling: gwałtowny wzrost liczby kradzieży luksusowych zegarków na świecie

Bloomberg zauważa, że sytuacja jest o tyle trudna, że kradzieże luksusowych zegarków zagrażają nie tylko konsumentom, ale i markom, których sprzedaż może ucierpieć, jeśli noszenie ich produktów stanie się po prostu niebezpieczne.

Niektóre z firm podjęły już radykalne kroki w celu rozwiązania tego problemu. Na plagę kradzieży działaniem odpowiedział między innymi Audemars Piguet, jeden z najbardziej cenionych szwajcarskich producentów. Marka postanowiła złożyć swoim klientom dość niecodzienną ofertę.

Firma z Le Brassus w szwajcarskim kantonie Vaud chce objąć ją tych, którym skradziono zegarki Audemars Piguet, ale nie tylko, bo i tych, którzy je zgubili bądź uszkodzili. W przypadku kradzieży zegarka szwajcarska firma daje dwuletnią gwarancję na zwrot kosztów jego zakupu. Klienci, którym skradziono zegarek, mogą też dostać nowy model. Decyzja co do formy rekompensaty należy jednak do producenta.