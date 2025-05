Certina DS-1 Big Date: dwa nowoczesne oblicza klasyki

Model Big Date zyskuje dzięki temu nowoczesne oblicze, co odróżnia go od dostępnych dotąd wersji, znacznie bardziej formalnych i klasycznych. Big Date w nowej odsłonie to minimalistyczna elegancja inspirowana nowoczesnym wzornictwem i industrialnymi materiałami.

Foto: Materiały prasowe

Pewne rzeczy pozostały jednak niezmienione w przypadku tego modelu. Zegarek Certina DS-1 Big Date nadal wyposażony jest w system podwójnego zabezpieczenia Double Security (DS). To rozwiązanie, które zapewnia większą odporność na wstrząsy i wodoszczelność zegarka.

Charakterystycznym elementem modelu Big Date jest też podwójne okienko datownika, umieszczone na godzinie 6:00. Wykorzystanie dwóch osobnych tarcz, dobrze znane z poprzednich wersji tego modelu, to bardzo udane odwołanie do świata zegarkowej klasyki.

Foto: Materiały prasowe

Zegarek napędzany jest znanym i niezawodnym mechanizmem Powermatic 80.651 z 80-godzinną rezerwą chodu. Wzmocniona sprężyna włosowa Nivachron zapewnia z kolei odporność na działanie pól magnetycznych, wahania temperatury i wstrząsy.