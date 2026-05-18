„Oświecenie” to prezentacja twórczości Marka Bimera – od najnowszych, monumentalnych realizacji powstałych w ostatnich latach, po prace wcześniejsze, z kilku ostatnich dekad. „To nie jest wystawa artysty działającego konsekwentnie, według planu, ale takiego, który ciągle szuka nowych kierunków i wrażeń. I absolutnie niczego nie podsumowuje” – zastrzega Marek Bimer.

Reklama Reklama

Marek Bimer: Wystawa „Oświecenie”

„Oświecenie” zajmuje ponad 1200 m kw. postindustrialnej przestrzeni dawnej hurtowni farmaceutycznej przy ulicy Barskiej w Warszawie. Na czterech kondygnacjach znalazło się miejsce dla ponad stu obiektów. Całość tworzy spójną narrację, w której przeplatają się rzeźba, architektura i przede wszystkim – światło.

Foto: Bimer Studio

Industrialny charakter wnętrz budynku, który stał się przestrzenią wystawy, daje znakomity kontekst. Czasem zapewniają one kameralny, wręcz intymny kontakt z pojedynczymi obiektami, a czasem – stwarzają świetne warunki do pokazania spektakularnych instalacji, których w przypadku „Oświecenia” nie brakuje.

Ekspozycję zaprojektowano jako doświadczenie immersyjne, angażujące zmysły i emocje odbiorców. Każde pomieszczenie to inny rozdział opowieści. Szereg zabiegów scenograficznych, dźwiękowych i świetlnych prowadzi gości przez świat, w którym sztuka i design splatają się ze sobą.

Foto: Bimer Studio

„Jestem rzeźbiarzem” – podkreśla Marek Bimer. – „W dziedzinie, która porusza się na granicy sztuki i funkcji użytkowej, moim punktem wyjścia zawsze była sztuka czysta. Obiekty świetlne są odnogą, którą zbudowałem, wychodząc z formy rzeźbiarskiej.” – mówi Marek Bimer.

Foto: Bimer Studio

Wystawa potrwa do 29 maja. Kuratorską opiekę nad wystawą objęła córka Marka, Natalia Bimer.

Bimer Studio: Wspólne dzieło Marka i Natalii Bimer

Marek Bimer uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesnych rzeźbiarzy i projektantów w Polsce. Od 2017 r. wspólnie z córką Natalią Bimer, artystką, projektantką i kuratorką, prowadzi Bimer Studio, multidyscyplinarną pracownię artystyczną, która pozycjonuje swoje działania na pograniczu sztuki i designu.

Foto: Bimer Studio

Wszystkie prace powstają ręcznie, często w formie unikatów i limitowanych edycji, jako niezależne wypowiedzi artystyczne. Realizowane są w mediach mieszanych – w glinie, żywicy, szkle i metalu, z wykorzystaniem autorskich technik wykończeniowych.

Foto: Bimer Studio

Marek Bimer eksperymentuje z materią i patyną, wydobywając z materiałów bogactwo barw, faktur i struktur. Integralną częścią prac jest światło, które Bimer „kształtuje” podobnie jak żywicę, brąz, kamień, aluminium czy stal.