O tym, że LVMH sprzeda dom mody Marc Jacobs spekulowano od dłuższego czasu – zainteresowani milczeli jednak jak grób. Teraz mamy jednak oficjalne potwierdzenie. O transakcji poinformowały oba podmioty, LVMH i WHP Global we wspólnym oświadczeniu. Według szacunków jej wartość ma wynosić około miliarda dolarów.

Reklama Reklama

LVMH sprzedaje dom mody Marc Jacobs

W komunikacie prezes i dyrektor generalny LVMH, Bernard Arnault, podkreślił znaczenie Marca Jacobsa dla świata mody: „Marc Jacobs to projektant o niezwykłej kreatywności i wyjątkowej wizji. Jego wpływ na świat mody jest niezaprzeczalny. Chciałbym serdecznie podziękować mu za wkład w sukces domu mody i grupy LVMH przez ostatnie 30 lat.”

Arnault dodał również, że wierzy, iż nowy etap otworzy przed marką kolejne możliwości rozwoju i pozwoli nadal inspirować klientów oraz twórców na całym świecie.

Jacobs pozostanie na stanowisku założyciela i dyrektora kreatywnego marki, to ma zapewnić ciągłość wizji artystycznej, kolekcji oraz pokazów mody.

Amerykański projektant także skomentował transakcję, odnosząc się do niej na platformach społecznościowych. „Boję się i nienawidzę zmian, ale jednocześnie je kocham. Choć zmiana jest nieunikniona, niezmienne pozostają moja stała i niesłabnąca miłość do mody oraz radość, którą mi ona daje. Obietnica nowych możliwości to coś, co mnie n ekscytuje i inspiruje”.

Jacobs podziękował także Bernardowi Arnaultowi, a także rodzinie Arnaultów za trzy dekady wsparcia i współpracy w ramach LVMH.

LVMH ma pod swoimi skrzydłami kilkadziesiąt marek luksusowych – od tak znanych domów mody jak Dior czy Fendi, przez marki zegarkowe Hublot i TAG Heuer po słynne trunki. Ostatni czas spowolnienia na rynku dóbr luksusowych sprawił, że potentat na rynku luksusowym został zmuszony do weryfikacji strategii. Efektem jest sprzedaż marki Marc Jacobs.

Historia marki Marc Jacobs

Marka Marc Jacobs została założona w 1984 r. przez amerykańskiego projektanta Marca Jacobsa i jego partnera biznesowego Roberta Duffy'ego. W 1997 r., po objęciu przez Jacobsa stanowiska pierwszego dyrektora kreatywnego domu mody Louis Vuitton, LVMH nabyło większościowy udział w firmie.

Pod skrzydłami francuskiego koncernu marka przeszła transformację z niszowej w rozpoznawalny na świecie dom mody, choć pod względem skali działania czy wielkości sprzedaży nie mogła równać się z perłami w koronie LVMH, takimi jak Dior, Fendi czy Loewe.

Marc Jacobs działa w segmencie tzw. dostępnego luksusu, dla którego obecne spowolnienie na rynku jest szczególnie dotkliwe – klienci aspirujący rezygnują z zakupów produktów, które nie są im niezbędne. Ultraluksusowe marki, jak Loro Piana, także należąca do LVMH, mogą liczyć na najbogatszych klientów, którzy nie odczuwają tak mocno zawirowań gospodarczych na świecie.