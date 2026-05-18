Modernistyczny gmach dawnej ambasady USA to kolejny historyczny budynek w Europie, który przeszedł udaną metamorfozę. Po gruntownej renowacji według projektu renomowanej pracowni architektonicznej David Chipperfield Architects w budynku otwarto luksusowy hotel.

W modernistycznym budynku przy Grosvenor Square w eleganckiej londyńskiej dzielnicy Mayfair jeszcze niedawno mieściła się ambasada USA. W trakcie II wojny światowej, kiedy przy Grosvenor Square miał swoją kwaterę między innymi generał Dwight Eisenhower, głównodowodzący wojskami alianckimi w Europie, plac zyskał przydomek „Małej Ameryki”.

Budowę modernistycznego budynku z charakterystyczną fasadą ukończono w 1960 r. według projektu Eero Saarinena, jednego z czołowych amerykańskich architektów epoki powojennego modernizmu. Zanim budynek zamknięto w 2017 r., architekci ze słynnej brytyjskiej pracowni David Chipperfield Architects zaczęli pracować nad projektem przekształcenia reprezentacyjnego gmachu na luksusowy hotel.

Głównym celem renowacji było przywrócenie oryginalnej modernistycznej architektury i wystroju wnętrz budynku, który figuruje w rejestrze zabytków. W tym celu zdemontowano, oczyszczono i zamontowano z powrotem ponad cztery tysiące elementów tworzących fasadę gmachu.

Usunięto też barierki i inne elementy zabezpieczające budynek, które zainstalowano na potrzeby ambasady. Architekci pozbyli się też ścian działowych we wnętrzach, które wybudowano, aby stworzyć więcej pomieszczeń biurowych.

W taki sposób udało się przywrócić pierwotną wizję Saarinena. Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest sufit z betonowymi kasetonami na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się najbardziej reprezentacyjna część hotelu z recepcją, zgodnie z koncepcją „pałacu w parku”.

Autorem wnętrz części wspólnych i pokojów hotelowych jest francuski architekt Joseph Dirand. Jego koncepcja nawiązuje do modernistycznego stylu całego budynku.

Kolejnym ważnym zabiegiem było odświeżenie fasady z wapienia portlandzkiego z dekoracyjnymi akcentami z anodowanego na złoto aluminium. Odrestaurowano też spektakularną złotą rzeźbę orła na szczycie budynku, której autorem jest amerykański rzeźbiarz Theodore Roszak.

Na poziomie ulicy znajduje się restauracja, bar i sklepy, co czyni tę część hotelu otwartą, ogólnodostępną przestrzenią. W piwnicy znajdują się kolejne sklepy, sala balowa, spa, parking i oranżerie.

Wspomniane pierwsze piętro mieści recepcję, lobby, kolejne restauracje i bar. Na kolejnych piętrach znajdują się wyremontowane pokoje hotelowe. Budynek zyskał też szóste piętro o podwyższonym suficie, które mieści najbardziej luksusowe pokoje, przestrzenie wspólne i tarasy z widokiem na plac Grosvenor Square i Hyde Park.

Oprócz nieco większej skali fasada nowego piętra właściwie niczym nie różni się od wyglądu reszty budynku. Jak podkreślają architekci z pracowni Davida Chipperfielda, dobudowanie ostatniego piętra jest zgodne z pierwotną koncepcją Saarinena, której ostatecznie nie zrealizowano. Najwyższe piętro wieńczy zygzakowata dekoracja z aluminium w złotym kolorze, która nawiązuje do akcentów powtarzających się na całej fasadzie.

Eero Saarinen to jeden z najważniejszych amerykańskich architektów okresu powojennego. Z pochodzenia Fin, Saarinen był współodpowiedzialny za popularyzację tak zwanego stylu międzynarodowego, który stał się znakiem rozpoznawczym amerykańskiej architektury. Jego projektami są między innymi terminal TWA na lotnisku JFK w Nowym Jorku, port lotniczy Waszyngton-Dulles czy monumentalny Łuk w St. Louis w stanie Missouri.