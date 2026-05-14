Ewa Juszkiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich artystek. 26 maja Polka otworzy swoją pierwszą indywidualną wystawę w muzeum. Nie w Polsce, ale w Hiszpanii.

Ewa Juszkiewicz: Wystawa w Madrycie

Ewa Juszkiewicz to przykład polskiej artystki, która zrobiła światową karierę. W 2022 roku jej praca „Portrait of a Lady (After Louis Leopold Boilly)” z 2019 roku została wylicytowana na aukcji za $1,56 miliona dolarów. Prace Juszkiewicz znajdują się w wielu czołowych kolekcjach prywatnych na świecie. W USA Polka jest reprezentowana przez galerię Gagosian z Los Angeles, obok tak znanych twórców jak Damien Hirst, Ed Rusha czy Anselm Kiefer.

Juszkiewicz ma na koncie wystawy w takich czołowych instytucjach sztuki na całym świecie jak Brooklyn Museum w Nowym Jorku, Centre Pompidou-Metz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, Muzeum Picassa w Maladze czy Muzeum Narodowe Chin w Pekinie. Prace Polki można oglądać w ramach stałych wystaw w takich muzeach z całego globu jak Albertina w Wiedniu, Long Museum w Szanghaju czy Muzeum Sztuki Współczesnej w San Diego.

Jedna z prac, która zostanie pokazana na wystawie w Madrycie. Foto: Ewa Juszkiewicz, kolekcja Glori Cohen

Pochodząca z Gdańska artystka zasłynęła ze swoich surrealistycznych, zaskakujących, często niepokojących obrazów portretowych, przedstawiających sylwetki kobiet. Prace Ewy Juszkiewicz nawiązują do nowożytnego europejskiego malarstwa portretowego.

W swoich dziełach Juszkiewicz kreatywnie reinterpretuje tradycyjny kanon kobiecego piękna, a także sposób, w jaki przedstawiano kobiety na portretach przez setki lat. Twarze, a czasem całe ciała bohaterek jej obrazów całkowicie zakrywają misterne fryzury, kompozycje z roślin i owoców oraz tkanin.

Ewa Juszkiewicz, Untitled, 2020, olej na płótnie, kolekcja prywatna. Jedna z prac, która zostanie pokazana na wystawie w Madrycie. Foto: Ewa Juszkiewicz, kolekcja prywatna

W portfolio Ewy Juszkiewicz nie brakuje też licznych projektów komercyjnych. Jednym z najbardziej prominentnych partnerów artystki była francuska marka Louis Vuitton. W 2023 r. we współpracy z Gdańszczanką powstał model torebki LV z serii „Artycapucines”, który zdobi surrealistyczny portret „Ginger Locks” z 2021 r.

Pierwsza indywidualna wystawa Ewy Juszkiewicz w muzeum

Solowa wystawa prac Ewy Juszkiewicz w Muzeum Narodowym Thyssen-Bornemisza w Madrycie ruszy 26 maja. To będzie debiut polskiej artystki w jakiejkolwiek instytucji muzealnej na świecie.

W ramach wystawy w Madrycie będzie można obejrzeć ponad 20 obrazów Polki, które kurator Guillermo Solana wybrał we współpracy z polską malarką. Wśród nich znajdą się zarówno starsze, jak i nowsze prace.

Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć z bliska między innymi takie dzieła Juszkiewicz jak „Gloriosa” i „Silk and Musa Leaf” z 2025 r. oraz „Portrait in Venetian Red (after Élisabeth Vigée Le Brun)” z 2024 r., a także „Girl in Blue (after Johannes Cornelisz Verspronck)” z 2013 r. i „Untitled (after Joseph Wright)” z 2020 r.

Wystawa prac Ewy Juszkiewicz w Muzeum Narodowym Thyssen-Bornemisza w Madrycie potrwa do 6 września 2026 r.