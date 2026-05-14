Od ukończenia w 2013 r. warszawski luksusowy apartamentowiec Złota 44 projektu pracowni Daniela Liebeskinda dzierżył palmę pierwszeństwa w kategorii najwyższych budynków mieszkalnych w Unii Europejskiej. Od pewnego czasu wiadomo było, że utrata tego tytułu to kwestia czasu. W hiszpańskim kurorcie Benidorm, znanym z wysokościowców, rozpoczęła się bowiem budowa apartamentowca TM Tower. Obiekt wchodzi właśnie w fazę, której końcem będzie odebranie wspomnianego tytułu warszawskiemu drapaczowi chmur.

Reklama Reklama

TM Tower: Najwyższy apartamentowiec w UE. Będzie wyższy niż Złota 44 z Warszawy

Nowy najwyższy budynek mieszkalny w Europie ma mieć 230 metrów, w porównaniu do Złotej 44 będzie wyższy o 38 metrów oraz 12 pięter.

Liczby dotyczące budynku robią wrażenie. Podstawa TM Tower została zaprojektowana tak, aby utrzymać konstrukcję o masie 85 tysięcy ton , co odpowiada wadze 8,5 wież Eiffla. By budynek mógł powstać, należało wbić 355 pali fundamentowych na głębokość 16 metrów, łącznie wymagało to wykonania ponad 3500 odwiertów. Zużyto ponad 5 tysięcy metrów sześciennych betonu oraz 245 ton stali.

Foto: TM Grupo Inmobiliario

Tak zaprojektowana podstawa będzie w stanie utrzymać konstrukcję o wspomnianej masie około 85 tysięcy ton. Na razie prace budowlane trwały poniżej poziomu gruntu, ale projekt wchodzi właśnie w kolejną fazę – wznoszenie konstrukcji nadziemnej. Niebawem szkielet TM Tower zacznie być widoczny wśród budynków w mieście.

Foto: TM Grupo Inmobiliario

TM Tower, zlokalizowany przy plaży Poniente w Benidorm, ma dysponować 260 luksusowymi apartamentami. Do dyspozycji mieszkańców w częściach wspólnych będą m.in. podgrzewane baseny, strefy wellness, obiekty sportowe, sala kinowa, a także sky bar na najwyższym piętrze budynku.

Foto: TM Grupo Inmobiliario

Budynek, którego projekt inspirowany jest organiczną formą koralowców, ma zostać oddany do użytku latem 2028 roku.

Benidorm: Manhattan nad Morzem Śródziemnym

Do leżącego na hiszpańskim wybrzeżu Costa Blanca miasta Benidorm przylgnęło określenie „hiszpański Manhattan”. To ze względu na liczbę wieżowców mieszkalnych ciągnących się wzdłuż plaż. Boom na nieruchomości w Hiszpanii sprawił, że Benidorm, niegdyś spokojna osada rybacka, stał się tętniącą życiem (dla niektórych zbyt hałaśliwą) metropolią pełną ludzi z całej Europy.

Foto: TM Grupo Inmobiliario

W okresie od 1963 do 2021 w Benidorm wybudowano ponad 60 wieżowców. Najwyższym z nich obecnie jest ukończony w 2021 r. apartamentowiec Intempo liczący 49 pięter i 202,5 metra wysokości. Za dwa lata nowy TM Tower pozbawi go tego tytułu.