Słowa „brutalizm” i „klasztor” nieczęsto występują ze sobą w jednym zdaniu. Takie stwierdzenie nabiera jednak sensu, jeżeli mamy do czynienia z budynkiem projektu Le Corbusiera. Taki właśnie obiekt od ponad sześciu dekad stoi we francuskiej miejscowości Eveux w środkowo-wschodniej Francji. Co ciekawe, w klasztorze można zatrzymać się na noc.
Wystarczy wyjechać kilka kilometrów na północny zachód od Lyonu, aby przekonać się, że brutalizm to nie tylko bloki mieszkalne. Na obrzeżach miasteczka Eveux znajduje się jeden z najbardziej nietypowych klasztorów na świecie.
W odróżnieniu od tysięcy tego rodzaju zabytkowych kompleksów, których nie brakuje w całej Francji, dominikański klasztor Sainte Marie de La Tourette nie ma nawet stu lat. Autorem projektu betonowego kompleksu jest nie kto inny jak Le Corbusier, jeden z ojców współczesnej architektury.
Co ciekawe, w tym otwartym, niezwykle malowniczo położonym klasztorze można przenocować. Kompleks znajduje się nieco na uboczu Eveux, ale z centrum miasteczka można się do niego dostać nawet na piechotę – choć będzie to dość wyczerpujący spacer pod górkę.
Pod koniec lat 60. klasztor, który początkowo był miejscem zarówno do życia, jak i nauki, porzucił tę drugą funkcję i ograniczył swoją działalność. Na początku lat 70. klasztor otwarto i od tamtej pory dominikanie przyjmują gości, którzy mogą tu na przykład zorganizować konferencję lub przyjechać z noclegiem.
Le Corbusier zaprojektował klasztor w Eveux dla około stu zakonników wraz z uczniami, inspirując się architekturą tradycyjnych klasztorów cysterskich. Budowa kompleksu ruszyła w 1954 r. i zakończyła się w 1960 r.
Obiekt miał zapewniać zakonnikom skromne, ale wystarczające warunki do życia, nauki i modlitwy. Kompleks składa się z dwóch głównych budynków: kościoła i właściwego budynku klasztornego. Wybudowany na zboczu wzgórza kompleks wspiera się na masywnych, betonowych słupach.
Architekturę klasztoru, który Le Corbusier zaprojektował na planie kwadratu, definiują czyste, proste formy geometryczne i wyeksponowany beton, co podkreśla surowy, minimalistyczny charakter monastycznego życia. Architekt w przemyślany sposób doświetlił poszczególne części klasztoru: przestrzenie do nauki otrzymały najwięcej światła, a nieco mniej – miejsca medytacji i wypoczynku.
Cele zakonników zajmują wyższe piętra budynku. Architekt nadał im wymiary zgodnie ze swoją koncepcją Modulora, bazującą na standardowych proporcjach ciała człowieka. W każdej celi znajduje się łóżko, toaleta i szafa na ubrania, a także loggia.
Niższe kondygnacje mieszczą sale wykładowe, bibliotekę, kaplicę, kapitularz, refektarz i kuchnię. Na dachu znajduje się taras do medytacji. W wielu wnętrzach można znaleźć elementy architektoniczne w podstawowych kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym – zabieg charakterystyczny dla projektów Le Corbusiera.
Obecnie w klasztorze mieszka kilkunastu dominikanów. Zakonnicy regularnie organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, między innymi wystawy dzieł sztuki.
