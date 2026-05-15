Jak przystosować surowe wnętrza siedziby dawnego Banku Włoch do tego, aby pełniły funkcję luksusowego hotelu? Odpowiedź na to pytanie mają architekci z pracowni GA, którzy dokonali metamorfozy ponadstuletniego gmachu w Rzymie. Rezultatem renowacji są wnętrza, które pozwalają gościom poczuć się w nim jak w prawdziwym włoskim palazzo.

Reklama Reklama

Rzym: Luksusowy hotel w dawnej siedzibie banku centralnego

Przy Piazza del Parlamento, a więc w samym sercu historycznego centrum Rzymu, znajduje się zabytkowa kamienica, w której dawniej mieściła się siedziba Banku Włoch. Budynek zaprojektował w 1914 r. Marcello Piacentini, jeden z najważniejszych włoskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Piacentini pracował nad tym projektem w duecie ze swoim synem Pio.

Czytaj więcej Społeczeństwo Kraj „opuszczonych domów”. Włochy dopadła epidemia pustostanów Ponad jedna czwarta domów we Włoszech stoi pusta. Sytuacja jest paradoksalna, bo Włosi mierzą się jednocześnie z kryzysem mieszkaniowym.

W kolejnych dekadach wnętrza budynku przechodziły wielokrotne remonty, przez co straciły swój pierwotny charakter. W 2019 r. opuszczony gmach przejął prywatny inwestor, który nawiązał współpracę z siecią luksusowych hoteli Corinthia Hotels, aby w gmachu banku otworzyć pięciogwiazdkowy hotel.

Foto: What the Fox Studio

Za przywrócenie historycznym wnętrzom dawnego blasku i przystosowanie ich do nowych funkcji odpowiada londyńska pracownia GA, specjalizująca się w projektach wnętrz luksusowych hoteli. Oprócz renowacji zabytkowych elementów architektonicznych największym wyzwaniem projektantów było zafundowanie monumentalnym wnętrzom takiej metamorfozy, aby stworzyć w nich komfortowe, przytulne, a zarazem eleganckie miejsce wypoczynku dla gości hotelu.

Foto: What the Fox Studio

Architekci pozbyli się ścian i innych elementów wnętrz, które dobudowano na potrzeby dawnego banku. Pozwoliło to odkryć i odbudować oryginalne mozaiki, stiuki, gzymsy, freski i marmury.

Foto: What the Fox Studio

Hotel Corinthia Rome. Zabytkowe wnętrza odzyskały blask

Projektując wnętrza hotelu, architekci postawili na ponadczasową elegancję we włoskim stylu, sięgając po tradycyjne rzemiosło i lokalnych twórców. Wnętrza zdobią polichromowane marmurowe podłogi, rzeźbione meble z drewna dębowego, sztukaterie i płaskorzeźby, a także prace współczesnych włoskich artystów.

Foto: What the Fox Studio

Hotel ma siedem kondygnacji. Wysokie lobby zachowało swój monumentalny, reprezentacyjny charakter. Z jasnymi marmurami na podłodze i ścianach kontrastują ciemne meble i drewniane wykończenia. Z lobby można przejść na otwarty dziedziniec, w którym usunięto dach dobudowany w latach 60. Nieco dalej znajduje się kameralny cocktail bar.

Foto: What the Fox Studio

Na wyższych piętrach znajdują się 60 pokojów i 21 apartamentów. W nich także odrestaurowano historyczne dekoracje i dodano współczesne meble, jedwabne tapety i marmurowe wykończenie. Jak w typowych włoskich palazzi, apartamenty wyposażono w „sekretne pokoje”, mieszczące garderoby i łazienki.

Perłą w koronie hotelu jest historyczna Izba Rady dawnego banku, którą przekształcono w apartament. Odrestaurowano tu mozaiki, drzwi z drewna orzecha włoskiego oraz pochodzące z lat 20. freski na ścianach i sufitach autorstwa Guglielmo Janniego i Giulio Bargelliniego, które w alegoryczny sposób opowiadają historię włoskiej waluty.

W hotelu nie zabrakło też luksusowego SPA, które znajduje się w piwnicy budynku. Jego wystrój nawiązuje do rzymskich łaźni, podobnie jak rytuały pielęgnacyjne, z których można tu skorzystać.