Budynek, w którym mieści się hotel Corinthia Rome, zaprojektował w 1914 r. Marcello Piacentini, jeden z najważniejszych włoskich architektów pierwszej połowy XX wieku
Jak przystosować surowe wnętrza siedziby dawnego Banku Włoch do tego, aby pełniły funkcję luksusowego hotelu? Odpowiedź na to pytanie mają architekci z pracowni GA, którzy dokonali metamorfozy ponadstuletniego gmachu w Rzymie. Rezultatem renowacji są wnętrza, które pozwalają gościom poczuć się w nim jak w prawdziwym włoskim palazzo.
Przy Piazza del Parlamento, a więc w samym sercu historycznego centrum Rzymu, znajduje się zabytkowa kamienica, w której dawniej mieściła się siedziba Banku Włoch. Budynek zaprojektował w 1914 r. Marcello Piacentini, jeden z najważniejszych włoskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Piacentini pracował nad tym projektem w duecie ze swoim synem Pio.
W kolejnych dekadach wnętrza budynku przechodziły wielokrotne remonty, przez co straciły swój pierwotny charakter. W 2019 r. opuszczony gmach przejął prywatny inwestor, który nawiązał współpracę z siecią luksusowych hoteli Corinthia Hotels, aby w gmachu banku otworzyć pięciogwiazdkowy hotel.
Za przywrócenie historycznym wnętrzom dawnego blasku i przystosowanie ich do nowych funkcji odpowiada londyńska pracownia GA, specjalizująca się w projektach wnętrz luksusowych hoteli. Oprócz renowacji zabytkowych elementów architektonicznych największym wyzwaniem projektantów było zafundowanie monumentalnym wnętrzom takiej metamorfozy, aby stworzyć w nich komfortowe, przytulne, a zarazem eleganckie miejsce wypoczynku dla gości hotelu.
Architekci pozbyli się ścian i innych elementów wnętrz, które dobudowano na potrzeby dawnego banku. Pozwoliło to odkryć i odbudować oryginalne mozaiki, stiuki, gzymsy, freski i marmury.
Projektując wnętrza hotelu, architekci postawili na ponadczasową elegancję we włoskim stylu, sięgając po tradycyjne rzemiosło i lokalnych twórców. Wnętrza zdobią polichromowane marmurowe podłogi, rzeźbione meble z drewna dębowego, sztukaterie i płaskorzeźby, a także prace współczesnych włoskich artystów.
Hotel ma siedem kondygnacji. Wysokie lobby zachowało swój monumentalny, reprezentacyjny charakter. Z jasnymi marmurami na podłodze i ścianach kontrastują ciemne meble i drewniane wykończenia. Z lobby można przejść na otwarty dziedziniec, w którym usunięto dach dobudowany w latach 60. Nieco dalej znajduje się kameralny cocktail bar.
Na wyższych piętrach znajdują się 60 pokojów i 21 apartamentów. W nich także odrestaurowano historyczne dekoracje i dodano współczesne meble, jedwabne tapety i marmurowe wykończenie. Jak w typowych włoskich palazzi, apartamenty wyposażono w „sekretne pokoje”, mieszczące garderoby i łazienki.
Perłą w koronie hotelu jest historyczna Izba Rady dawnego banku, którą przekształcono w apartament. Odrestaurowano tu mozaiki, drzwi z drewna orzecha włoskiego oraz pochodzące z lat 20. freski na ścianach i sufitach autorstwa Guglielmo Janniego i Giulio Bargelliniego, które w alegoryczny sposób opowiadają historię włoskiej waluty.
W hotelu nie zabrakło też luksusowego SPA, które znajduje się w piwnicy budynku. Jego wystrój nawiązuje do rzymskich łaźni, podobnie jak rytuały pielęgnacyjne, z których można tu skorzystać.
