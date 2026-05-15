Popularny portal podróżniczy TripAdvisor opublikował listę najlepszych atrakcji turystycznych z całego świata. Jest na niej także propozycja Polski, obok takich doświadczeń jak wyprawa do Machu Picchu, wycieczka z przewodnikiem po Porto czy rejs po zatokach w Wietnamie.

Reklama Reklama

TripAdvisor: Najlepsze atrakcje na świecie. Polska na liście

Kraków i Zakopane należą do najczęściej odwiedzanych przez turystów miast w naszym kraju. Ich urok i różnorodność rozrywek, które oferują, doceniły miliony turystów z Polski i całego świata. Dowodem tego jest obecność jednej z małopolskich atrakcji na liście zwycięzców tegorocznego plebiscytu portalu TripAdvisor „Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things To Do”.

Na podstawie milionów ocen i recenzji użytkowników TripAdvisora twórcy platformy opublikowali listę najwyżej ocenianych atrakcji z całego świata. Tegoroczny ranking zawiera 24 propozycje z całego świata. „To nie są doświadczenia, które jedynie zapełniają plan wycieczki – one pozwalają lepiej zrozumieć dane miejsce” – podkreśla Laurel Greatrix, szefowa działu komunikacji TripAdvisora.

Czytaj więcej Architektura Warszawski apartamentowiec przestanie być najwyższy w UE. Rośnie mu konkurencja Od ponad 10 lat tytuł najwyższego budynku mieszkalnego w Unii Europejskiej należy do warszawskiego apartamentowca Złota 44. Ten czas dobiega jednak...

Na tegorocznej liście turystycznych doświadczeń, które zdaniem użytkowników platformy warto przeżyć, znalazła się jedna propozycja z Polski. W zestawieniu zajęła na 9. miejsce. Mowa o wycieczce z Krakowa do Zakopanego, która umożliwia uczestnikom odkrycie piękna Tatr, poznanie lokalnej kultury, a także spróbowanie regionalnych specjałów.

Najlepsze atrakcje turystyczne na świecie

Trasa, która zyskała tak duże uznanie w oczach użytkowników Tripadvisora wiedzie z Krakowa do Zakopanego, po drodze na uczestników wycieczki czekają dwa przystanki we podhalańskich wsiach. Kolejne punkty wycieczki to spacer po Krupówkach oraz wjazd na Gubałówkę. Potem na turystów czeka kąpiel w Termach Chochołowskich. Na koniec – powrót do Krakowa. Cała przygoda trwa 11-12 godzin.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się wycieczka po historycznym centrum Porto. W trakcie nieśpiesznego spaceru lokalny przewodnik pokazuje uczestnikom najciekawsze zabytki miasta i opowiada jego historię. Poleca też, co warto zjeść i wypić w Porto.

Drugie miejsce zajęła wycieczka do miast Hiroszima i Miyajima w Japonii. W programie – zwiedzanie Parku Pamięci w Hiroszimie, przystanki na spróbowanie lokalnych potraw i wolny czas na podziwianie okolicznych krajobrazów.

Podium zamyka wycieczka po Barcelonie, obejmująca wizytę w bazylice Sagrada Familia i Parku Guell oraz zwiedzanie historycznego centrum miasta. W pierwszej dziesiątce tegorocznego rankingu znalazły się ponadto: rejs kanałem w Amsterdamie, wycieczka po Liverpoolu śladami Beatlesów, tematyczna wycieczka po Berlinie opowiadająca turbulentną historię miasta w drugiej połowie XX wieku, odwiedziny w kilku historycznych pubach w Londynie, czterodniowa wycieczka do Machu Picchu oraz rejs po zatokach Ha Long i Lan Ha w Wietnamie.

Oprócz listy 24 najlepszych atrakcji turystycznych TripAdvisor ogłosił też zwycięzcę kategorii „Once in a Lifetime”. Prezentowane są w niej wyjątkowe doświadczenia, które warto przeżyć przynajmniej raz w życiu. W tym roku jest to snorkeling między dwiema płytami tektonicznymi na Islandii – eurazjatycką a północnoamerykańską.