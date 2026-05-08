W zasobach Musée d’Orsay znajduje się ponad 200 dzieł odzyskanych po II wojnie światowej, w przypadku których nadal nie udało się znaleźć spadkobierców poprzednich właścicieli.
We wnętrzach nowej galerii w Musée d'Orsay w Paryżu można obejrzeć dzieła takich słynnych malarzy jak Edgar Degas czy Pierre-Auguste Renoir. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że są to skradzione przez nazistów prace, które sprowadzono z powrotem do Francji z Niemiec po II wojnie światowej. Organizatorzy wystawy próbują odnaleźć prawowitych właścicieli tych dzieł.
„Do kogo należą te prace?” – taki napis widnieje u wejścia do nowej sali paryskiego Musée d’Orsay, słynącego z imponującej kolekcji dzieł sztuki pochodzących z XIX i pierwszych dekad XX wieku. Nową przestrzeń paryskiego muzeum poświęcono wyłącznie pracom, które zostały zrabowane podczas II wojny światowej.
Wystawa, którą otwarto 5 maja, zawiera dzieła, których prawowitych właścicieli jak dotąd nie udało się odnaleźć. Dotyczy to 12 obrazów i jednej rzeźby. Dzięki tej ekspozycji muzealnicy mają nadzieję odnaleźć tych, którym należy zwrócić prace. Wśród dzieł znajdują się obrazy takich malarzy jak Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas i Eugène Boudin, a także mniej znanych artystów.
Jedną z najcenniejszych prac, które odzyskali Francuzi w ramach restytucji, jest „Kolacja na balu” Degasa. Przed wojną kupił go żydowski kolekcjoner Fernand Ochsé, który zginął wraz z żoną w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Obraz trafił do jednego z niemieckich muzeów.
Inne cenne prace, które zasiliły wystawę, to obraz „Góra Sainte-Victoire”, który przypisuje się Cézanne’owi, oraz „Madame Alphonse Daudet” Renoira. To jedne z ponad stu tysięcy dzieł sztuki, które zidentyfikowano jako nielegalnie wywiezione z Francji do Niemiec na drodze kradzieży lub wymuszonej sprzedaży.
Wystawa w Musée d’Orsay jest ciekawa z jeszcze jednego powodu. Obrazy powieszono w taki sposób, że zwiedzający mogą obejrzeć je nie tylko od przodu, ale również od tyłu. Na odwrociach obrazów znajdują się pieczęcie i inne oznaczenia, z których można się dowiedzieć, w jaki sposób dzieła trafiły w ręce nazistów.
W zasobach paryskiego Musée d'Orsay znajduje się łącznie 225 dzieł z 60 tys. prac, które odzyskano z Niemiec po II wojnie światowej. Władze instytucji zapowiadają, że te prace będą się pojawiać na kolejnych wystawach w przyszłości – bo być może w taki sposób będą mieli szansę zobaczyć i zidentyfikować je potomkowie pierwotnych właścicieli.
Poszukując dzieł sztuki, które Niemcy zagrabili w trakcie II wojny światowej, francuscy eksperci przeszukują internet, a od pewnego czasu posiłkują się również sztuczną inteligencją. Jak informuje brytyjski „Times”, we Francji trwa obecnie około 30 procesów restytucji. W przypadku około 15 tys. prac nadal nie udało się ustalić ich właścicieli.
Jak zapowiadają władze Musée d'Orsay, z czasem przestrzeń, w której eksponowane są odzyskane dzieła ma stać się przestrzenią prezentacji odkryć będących efektem poszukiwań spadkobierców tych prac.
