Ci, którzy odwiedzą niebawem Paryż, będą mieli szansę przyjrzeć się, a wręcz wejść w bezpośredni kontakt z nietypową instalacją artystyczną. W czerwcu, przez trzy tygodnie, słynny Pont Neuf spowije gigantyczna płachta. To hołd dla podobnej instalacji, którą światowej sławy artyści Christo i Jeanne-Claude stworzyli 40 lat temu.

Paryż: Pont Neuf zostanie owinięty. To hołd dla Christo i Jeanne-Claude

Pont Neuf to najstarszy most w Paryżu. Znajduje się w sercu historycznego centrum tego miasta. Można dzięki niemu dotrzeć z lewego brzegu Sekwany na wyspę Île de la Cité, na której znajduje się między innymi katedra Notre Dame.

Jest to pierwszy most, jaki wybudowano z kamienia w stolicy Francji. To właśnie strukturę kamienia, z którego powstał Pont Neuf, chce wydobyć na pierwszy plan w ramach swojego najnowszego projektu francuski artysta znany jako JR, specjalizujący się w monumentalnych, wielkoskalowych realizacjach.

Od 6 do 28 czerwca 2026 r. Pont Neuf stanie się wielką instalacją artystyczną pod tytułem „La Caverne du Pont Neuf” (fr. „Jaskinia Pont Neuf”). Artysta owinie most ogromną płachtą z nadrukami przedstawiającymi strukturę kamiennych głazów.

Wielkoskalowy projekt stanowi hołd JR-a dla instalacji pod tytułem „The Pont Neuf Wrapped”, której autorami była para słynnych artystów, pochodzący z Bułgarii Christo i Francuzka Jeanne-Claude. We wrześniu 1985 r. artyści owinęli ten sam most w błyszczący materiał.

Prace na moście Pont Neuf już trwają. Foto: LAURENT CARON / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Dzieło JR-a powstanie we współpracy z Fundacją Christo i Jeanne-Claude. Jak informuje autor instalacji, będzie ona dostępna dla zwiedzających za darmo, a pieniądze na jej budowę pochodzą wyłącznie ze środków prywatnych.

Celem JR-a będzie nie tylko uhonorowanie pracy Christo i Jeanne-Claude, których cenił i znał osobiście, ale też ukazanie Pont Neuf z innej perspektywy. Pierwotnie projekt miał powstać w 2025 r., w 40. rocznicę pojawienia się „The Pont Neuf Wrapped”. Przedsięwzięcie przesunięto jednak o rok ze względu na problemy techniczne.

„La Caverne du Pont Neuf”: kamień w centrum uwagi

Z inicjatywą stworzenia „La Caverne du Pont Neuf” wyszedł dyrektor Fundacji Christo i Jeanne-Claude Vladimir Yavachev. Jeszcze w 2021 r. zaproponował on JR-owi, aby to właśnie on kreatywnie zreinterpretował „The Pont Neuf Wrapped” z 1985 roku.

To już drugi projekt JR-a, który nawiązuje do słynnych „wielkich owinięć” Christo i Jeanne-Claude. W 2023 r. w ramach projektu „Retour à la Caverne” (fr. „Powrót do jaskini”) artysta zasłonił fasadę Opery Garnier płótnem z nadrukiem przedstawiającym wejście do jaskini.

W 2025 r. zarówno Christo, jak i Jeanne-Claude obchodziliby swoje 90. urodziny. Na całym świecie zrealizowano z tej okazji szereg projektów, między innymi oświetlenie berlińskiego Reichstagu (w nawiązaniu do owinięcia budynku w 1995 r.), odtworzenie instalacji „The Gates” w nowojorskim Central Parku z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, czy wreszcie przekrojową wystawę prac pary w muzeum Würth w niemieckim Künzelsau.