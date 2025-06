Obraz, który Papi wziął na warsztat, Caravaggio malował prawdopodobnie w latach 1592-93, mając około 21-22 lata. Minimalistyczna i nastrojowa kompozycja przedstawia kilkunastoletniego chłopca, który przy pomocy noża obiera niewielki owoc – być może śliwkę lub nektarynkę.

W trakcie prześwietlania płótna Papi zauważył, że pod warstwami tworzącymi właściwe dzieło, znajdują się inne warstwy. Zdaniem badacza ich obecność wskazuje na to, że Caravaggio wielokrotnie przemalowywał swój obraz.

Prześwietlając płótno, Papi zauważył, że w jego dolnej części, między dłońmi chłopca a owocem, który obiera, znajduje się niewielka sylwetka psa, który z otwartym pyskiem przygląda się chłopcu. Ekspert twierdzi, że kompozycja z psem to najwcześniejsze znane dzieło Caravaggia.

To nie koniec odkryć. Papi dostrzegł również pozostałości pejzażu, co może wskazywać na fakt, że artysta prowadził swego rodzaju recykling swoich prac. Świadczy to też o tym, że młody mistrz wielokrotnie zmieniał swoją koncepcję, a także że w całym procesie twórczym musiał oszczędzać na materiałach malarskich, które były wówczas bardzo drogie.

„Chłopiec obierający owoc” Caravaggia: najwcześniejsze dzieła mistrza baroku

Olejny obraz „Chłopiec obierający owoc” pochodzi z czasów, kiedy Caravaggio był jeszcze nikomu nie znanym, początkującym artystą. W 1592 roku, w wieku 20 lat, młody mistrz przeprowadził się z rodzinnego Mediolanu do Rzymu, gdzie zatrudnił się w warsztacie uznanego już wówczas malarza, Giuseppe Cesariego.

Do naszych czasów zachowało się kilka kopii, „Chłopiec obierający owoc” długo uchodził za jedną z nich. Kiedy płótno sprzedano na aukcji w ubiegłym roku za 150 tysięcy dolarów, uważano, że jest to praca innego artysty, który namalował ją „za Caravaggiem”.