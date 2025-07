Barbican to jeden z symboli nowoczesnego Londynu – brutalistyczny, wielofunkcyjny kompleks w centrum miasta, który z jednej strony pełni funkcję popularnego centrum kultury, z drugiej – pozostaje luksusowym osiedlem, betonowym, ale pełnym zieleni.

Reklama Reklama

Barbican to ogromny kompleks, dlatego bardzo wiele osób, także w Londynie, nie ma pojęcia, że jego część od lat pozostaje zamknięta i niedostępna. To jednak ma się zmienić. Zarząd obiektu planuje kompleksowy remont, który obejmie również dwie ogromne opuszczone hale, które od lat stoją puste.

Barbican w Londynie: opuszczona część obiektu wróci do życia

Znajdujący się w centrum Londynu gigantyczny kompleks Barbican to jedna z najbardziej kontrowersyjnych obiektów w tym mieście. To także jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych stolicy Wielkiej Brytanii. To tu swoją siedzibę ma m.in. London Symphony Orchestra, są też galerie, kino, sale koncertowe czy konferencyjne.

Zarząd Barbican Centre w porozumieniu z City of London Corporation (czyli władzami londyńskiego City, gdzie znajduje się Barbican) ogłosiły wiosną tego roku, że obiekt przejdzie gruntowny remont. W ramach przedsięwzięcia pod hasłem Barbican Renewal rewitalizację mają przejść wszystkie części 14-hektarowego giganta.