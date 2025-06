Jadwiga Maziarska: Assembly. Wystawa polskiej artystki w Muzeum Susch

W pamiętających średniowiecze wnętrzach Grażyna Kulczyk, pomysłodawczyni i fundatorka Muzeum Susch, regularnie gości prace artystek z całego świata. To jedyna, obok waszyngońskiego National Museum of Women in the Arts (NMWA), instytucja skupiona przede wszystkim na kobiecej sztuce. A także – muzeum, które dzisiaj, po ledwie kilku latach od otwarcia, z powodzeniem funkcjonuje w światowym systemie czołowych placówek kulturalnych. Muzeum Susch odwiedzają kuratorzy z Europy i USA, przyjeżdżają znani kolekcjonerzy i słynne gwiazdy – a także wielu miłośników sztuki z całego świata.

Jadwiga Maziarska: Assembly. Wystawa w Muzeum Susch

15 czerwca w Muzeum Susch otwarto wystawę zatytułowaną „Jadwiga Maziarska: Assembly”. To pierwsza prezentacja prac krakowskiej artystki zorganizowana poza granicami Polski i od razu niezwykle obszerna – w Muzeum Susch prezentowanych jest ponad sto prac Maziarskiej.

Foto: Federico Sette, Muzeum Susch/Art Stations Foundation

„Jestem realistką. (…) Nie interpretuję rzeczywistości wokół, jestem bardziej naukowcem” – mówiła o sobie Jadwiga Maziarska. Przez całe życie eksperymentowała, badała nowe materiały i połączenia między nimi. Nieustannie poszukiwała – w jej dorobku obrazy, reliefy, obiekty przestrzenne czy kolaże. Tę ciekawość, wszechstronność, odwagę i artystyczną dociekliwość widać na wystawie w Szwajcarii. W swojej pracy Maziarska chętnie sięgała po tak nieoczywiste materiały jak piasek, tkaniny, kasza czy wosk. Ten ostatni stał się zresztą istotny w jej twórczości, w pewnym sensie był nawet jej znakiem rozpoznawczym, choć patrząc na różnorodność prac prezentowanych w Muzeum Susch, takie określenie można by uznać za nieuprawnione. Wystawa w Szwajcarii to bowiem podróż przez niezwykle bogaty świat Jadwigi Maziarskiej, od pierwszych prac z końca lat 40. przez słynne woskowe reliefy z lat 60. po malarstwo i kolaże, które tworzyła przez kilkadziesiąt lat.

Jak piszą kuratorki wystawy, Rhea Anastas i Barbara Piwowarska: „Tytuł wystawy odzwierciedla podejście Maziarskiej jako „inżynierki i majsterkowiczki” (...). Jadwiga Maziarska okazuje się być jednym z najważniejszych głosów polskiej awangardy, razem z jej bliską przyjaciółką i rozmówczynią, Erną Rosenstein, w ostatnich latach coraz bardziej docenianą”.