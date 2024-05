Sensacyjne odkrycie. Odnaleziono zaginione arcydzieło Caravaggia. „Oto człowiek”

Dzieło pozostało własnością rodziny Castro Méndeza aż do 2024 roku, kiedy zakupił je obecny właściciel (cena zakupu pozostaje tajemnicą). „Ecce Homo” to zatem własność prywatna, jednak muzeum Prado udało się go wypożyczyć obraz. Specjalna wystawa w madryckim muzeum Prado, której jedynym eksponatem będzie właśnie to dzieło, ruszy 28 maja i potrwa do października 2024 roku.

Źródła: The Art Newspaper, Museo Nacional del Prado