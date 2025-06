Wasze obiekty intrygują – błyszczące w słońcu stalowe konstrukcje przyciągają wzrok.

Obiekty, które stanęły w Londynie, wydają się bardzo proste, ale by te elementy mogły powstać w takiej, a nie innej formie, trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki. Z jednej strony, nasza technologia FiDU pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować formę, czego przykładem jest Ultraleggera, nasze najlżejsze krzesło na świecie. Z drugiej strony tworzymy obiekty, które dosłownie wyglądają jak „napompowane” - taki jest choćby kultowy stołek Plopp. W Londynie zaprezentowaliśmy oba podejścia jednocześnie. Od strony technologicznej to coś niesamowitego: przywozisz płaski element stalowy, by następnie rozwinąć go dzięki działaniu sprężonego powietrza. Na tym polega też czar naszej rzeźby, rozwija się jak miech akordeonu, niczym głos wydobyty z metalu - co też w pewnym sensie nawiązuje do tematu „Voices”.

Niezwykła jest też technologia FiDU, dzięki której tworzycie takie rzeźby jak ta w Londynie, czy elementy wyposażenia wnętrz, jak przywołany stołek Plopp. To rozwiązanie może mieć jednak dużo więcej zastosowań.

Obecnie najważniejszym dla nas obszarem jest eksploracja kosmosu. To jest wręcz w DNA naszego studia. „Whispers” to niewielki przykład tego, co można osiągnąć w przestrzeni kosmicznej. Wyobraźmy sobie, że wysyłamy tego typu element na Księżyc i tam jest on rozwijany, tworząc sztywną i odporną na uszkodzenia strukturę, którą na dodatek można łączyć z podobnymi elementami, jeśli zależy nam na tym, by szybko postawić trwałą konstrukcję. Miejsc, w których można zastosować rozwiązanie oparte o technologię FiDU, jest znacznie więcej, także na Ziemi – np. w kopalniach – tego typu rozwiązanie przydaje się wszędzie tam, gdzie forma transportowa musi być dużo mniejsza niż forma użytkowa.

Foto: Zięta Studio

Wróćmy do Londynu. Wasz obiekt ma prostą formę – przypomina altanę, która zaprasza ludzi do środka, a jednocześnie stanowi pewną barierę.

Każdy, kto przyjrzy się naszej twórczości, z łatwością dostrzeże, że zazwyczaj pracujemy z bardzo prostymi formami. Wciąż czuję się minimalistą. To między innymi efekt studiów na ETH w Zurychu. Tam wtłoczono mi ten minimalizm do głowy tak skutecznie, że go pokochałem. Dzisiaj mogę mówić: minimalizm to ja. Niektórym może wydać się to zaskakujące, ale wszystkie nasze projekty są minimalistycznie zaprojektowane i zrównoważone. Jeżeli popatrzymy na nasz produkt o nazwie Rondo, to są to po prostu dwa okręgi, nic więcej. Gdyby naszkicować obiekt, który tworzy instalację „Whispers”, to okaże się, że on też jest bardzo prosty. Tak naprawdę to przecięty walec – z jednej strony zamknięty, z drugiej strony otwarty. W tej formie rzeczywiście stanowi on rodzaj ażurowej bariery w mieście, ale to także przestrzeń, w której można się zatrzymać, spotkać i poszeptać.