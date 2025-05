Cytująca biografa artysty Johna Richardsona galeria Almine Rech zauważa, że martwa natura to temat, który Picasso eksplorował ze szczególnym zaangażowaniem i pionierską fantazją. Jego martwe natury utorowały kolejnym pokoleniom artystów nowe sposoby interpretacji tego tematu.

W ramach wystawy można oglądać nie tylko prace Pabla Picassa. Ekspozycja zawiera też meble pochodzące z domu artysty, między innymi krzesło Olgi Chochłowej, które widać na jej portrecie, znajdującym się w paryskim Muzeum Picassa.

Wystawa „Picasso: Tête-à-tête” w galerii Gagosian potrwa do 3 lipca 2025 roku, z kolei wystawa „Pablo Picasso Still Life” w galerii Almine Rech – do 18 lipca 2025 roku.