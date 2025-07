Z raportu płynie wniosek, że milionerzy i miliarderzy wolą płacić za luksusowe doświadczenia zamiast kupować kolejne kosztowne przedmioty. Około połowy respondentów stwierdziło, że chce podróżować i odkrywać inne kultury tak często, jak tylko się da. Nie odstrasza ich wzrost cen biletów lotniczych w klasie biznesowej, które – jak ustalili autorzy raportu – wyniósł ponad 18 procent.

„Chociaż wydatki na dobra luksusowe słabną, wydatki na luksusowe doświadczenia – takie jak wykwintne restauracje i luksusowe wakacje – pozostają wysokie” – piszą autorzy rapotu. „To sygnał ostrzegawczy dla wielu marek z wyższej półki, które przyzwyczaiły się do tego, że co roku mogą liczyć na wzrost. Jednak obecnie aspiracje i priorytety szybko ewoluują, a zamożni klienci mają coraz większe wymagania. Istnieje wiele przyczyn takiej zmiany. Jedną z nich jest to, że „nowe bogactwo” dojrzewa. Ludzie zaspokajają swoje pragnienie dóbr luksusowych. Poza tym wiele badań pokazuje, że doświadczenia uszczęśliwiają ludzi bardziej niż rzeczy materialne, a w połączeniu z niepewną perspektywą globalną, doświadczenia zyskują na atrakcyjności. Dawniej ktoś kupował samochód, aby uczcić sukces zawodowy. Teraz ludzie wolą pojechać na wymarzone wakacje” – konkludują autorzy raportu.

Eksperci zauważają, że na zmianę preferencji już od pewnego czasu reaguje wiele marek z górnej półki. Działająca w branży luksusowej turystyki firma Belmond, kontrolowana przez koncern LVMH, światowego lidera branży dóbr luksusowych, uruchomiła ekskluzywne pociągi nawiązujące do słynnego Orient Expressu. Znane domy mody tworzą sieci centrów spa, a także ekskluzywne restauracje, kawiarnie – i oczywiście luksusowe hotele w najchętniej wybieranych przez osoby zamożne miejscach na świecie.

Zmiana priorytetów wśród osób bogatych: zdrowie symbolem statusu

Autorzy raportu zauważają, że zamożni klienci z całego świata dokonują obecnie redefinicji pojęcia luksusu. Teraz wpisują się w nie nie tylko luksusowe przedmioty, ale przede wszystkim – edukacja, rozrywka czy jedzenie.

Eksperci zwracają też uwagę na rosnące znaczenie innego zjawiska: doskonałe zdrowie i kondycja stają się symbolami zamożności i wysokiego statusu społecznego. Trend ten zaczął nasilać się w okresie pandemii, ale przyspieszył ostatnio, na fali rosnącej popularności mody na długowieczność.

„Można dostrzec utrzymujące się znaczenie trendu „Zdrowie jako bogactwo”, który po raz pierwszy zidentyfikowaliśmy kilka lat temu. Obok zwiększonych wydatków na ochronę zdrowia, dostrzegamy niemal powszechne zainteresowanie długowiecznością u naszych respondentów, co czyni ją – podobnie jak finansową długowieczność – kluczowymi tematami tego roku” – piszą autorzy raportu przygotowanego przez bank Julius Baer.