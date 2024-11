Aż pięć muzeów z Polski otrzymało nominacje w konkursie Europejskiego Forum Muzeów na europejskie muzeum roku 2025. Taką liczbą nominacji nie mogą pochwalić się nawet takie słynące ze wspaniałych muzeów kraje jak Włochy, Francja czy Hiszpania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przyszłym roku w białostockim Muzeum Pamięci Sybiru.

Najlepsze muzea w Europie: Polska w czołówce

Europejskie Forum Muzeów ogłosiło właśnie listę muzeów, które powalczą o tytuł muzeum roku 2025. Doroczny konkurs European Museum of the Year Award jest organizowany od 1977 roku i nagradza instytucje za wysoką jakość ekspozycji oraz innowacyjność w podejściu do projektowania wystaw.

W gronie jury, oprócz ekspertów w dziedzinie muzealnictwa zasiadają przedstawiciele Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zwycięzcę wyłania się na drodze analizy rozmaitych aspektów funkcjonowania muzeów, a także osobistych wizyt jurorów w placówkach.

W ramach najnowszej edycji konkursu nominowano 42 instytucje z całej Europy. Wśród nich znalazło się aż pięć muzeów z Polski, w tym dwa działające w Krakowie.