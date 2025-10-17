Reklama
Wojciech Fibak sprzedaje swoją kolekcję sztuki. Nadchodzi „aukcja dekady”

Budował ją przez kilka dekad, a teraz – sprzedaje. Nadchodzi aukcja kolekcji Wojciecha Fibaka, jednego z najważniejszych polskich kolekcjonerów. Pod młotek trafi ponad 160 wybranych dzieł sztuki i innych drogocennych przedmiotów.

Publikacja: 17.10.2025 20:11

Wojciech Fibak swoją kolekcję zaczął budować w latach 70.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Prace Wyspiańskiego, Makowskiego, Lebensteina, Kantora, Witkacego czy Meli Muter, do tego srebra, antyki i meble. 21 października ponad 160 obiektów z kolekcji Wojciecha Fibaka trafi na licytację w domu aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie.

Kolekcja Wojciecha Fibaka na aukcji

Wojciech Fibak zasłynął jako najlepszy polski tenisista w historii. Na przełomie lat 70. i 80. wdarł się do ścisłej światowej czołówki w tej dyscyplinie, w grze pojedynczej i podwójnej. Był także – i pozostaje do dzisiaj – propagatorem polskiej kultury za granicą. Od lat jest również znanym kolekcjonerem sztuki, głównie polskiej.

To właśnie Fibak uchodzi za prekursora mody na kolekcjonowanie sztuki, która zaczęła się w Polsce rozwijać po zmianach w 1989 r. Jako pierwszy kolekcjoner w okresie transformacji ustrojowej zorganizował wystawę dzieł ze swoich zbiorów w Muzeum Narodowym. Jego kolekcja uchodzi za jedną z najważniejszych w kraju, ale Fibak zdecydował, że rozstanie się ze sporą częścią obiektów, które ją tworzą. 

Projekt Renzo Piano i Richarda Rogersa, dwóch cenionych architektów, autorów Centrum Pompidou, przez
Sztuka
Jedno z najsłynniejszych muzeów w Europie zaczyna wielki remont. 5 lat przerwy

Wystawa przedmiotów i dzieł sztuki z kolekcji Wojciecha Fibaka trwa w warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum. Poprzedza aukcję zatytułowaną „Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka”, która odbędzie się 21 października.

W ramach aukcji pod młotek pójdą 163 obiekty, w tym prace tak wybitnych twórców jak Stanisław Wyspiański, Tadeusz Makowski, Magdalena Abakanowicz, Witkacy czy Jan Lebenstein, a także wielu znanych artystów z zagranicy. Na aukcję trafią ponadto srebra i designerskie przedmioty z początku XX wieku oraz meble biedermeierowskie i pochodzące z epok panowania królów Ludwika XV i XVI.

„Dzieci z girlandą kwiatów” Tadeusza Makowskiego – obraz z estymacją 1000000–1500000 PLN.

Foto: Tadeusz Makowski/Desa Unicum

Organizatorzy aukcji spodziewają się, że ceny niektórych dzieł sztuki przekroczą kwotę miliona złotych. Dotyczy to takich prac jak na przykład obrazy „Dziewczynka z kwiatami” Stanisława Wyspiańskiego z 1893 r., „Dzieci z girlandą kwiatów” Tadeusza Makowskiego z 1922 r. czy rzeźby „Grupa figur dziecięcych” Magdaleny Abakanowicz z 2008 r. Nie jest też wykluczone, że część dzieł, których estymacja plasuje się poniżej tej psychologicznej kwoty, mogą ją przekroczyć w trakcie licytacji.

Kolekcja Wojciecha Fibaka. Z Francji do Polski

Swoją prywatną kolekcję dzieł sztuki i cennych przedmiotów Wojciech Fibak zaczął budować w latach 70., będąc w szczytowym momencie kariery sportowej, która przyniosła mu miliony dolarów w formie nagród za wygrane w turniejach. Kolekcjonerskiego bakcyla załapał wcześnie – swój pierwszy obraz kupił, kiedy miał zaledwie 19 lat.

Sztuka i jej kolekcjonowanie szybko stały się pasją Fibaka. Sukcesy na kortach umożliwiły mu podróżowanie po świecie i odwiedzanie znanych galerii.

„Dziewczynka z kwiatami” Stanisława Wyspiańskiego – estymacja 800000-1200000 PLN.

Foto: Stanisław Wyspiański/Desa Unicum

W 1981 roku Wojciech Fibak kupił, odrestaurował i zamieszkał w XVII-wiecznym pałacyku znajdującym się przy Rue des Arts w centrum Paryża, po sąsiedzku z kortami Roland Garros i dawnymi pracowniami Le Corbusiera i Marka Chagalla. Zaczął tam gromadzić zarówno polskie dzieła sztuki, jak i te pochodzące z okresu tak zwanej szkoły paryskiej, czyli z pierwszej połowy XX wieku. To właśnie stamtąd pochodzą przedmioty, które trafią na aukcję w Desa Unicum.

„Wazon z kwiatami i jabłka” Władysława Ślewińskiego obraz z estymacją 500000–800000 PLN.

Foto: Władysław Ślewiński/Desa Unicum

Wojciech Fibak kontynuował gromadzenie dzieł sztuki i innych cennych przedmiotów również po zakończeniu kariery sportowej, gdy skupił się na działalności biznesowej. Prowadził też w Warszawie galerię sztuki.

Decyzja o sprzedaży dzieł z pałacyku przy Rue des Arts wynika z chęci otwarcia „nowego rozdziału” w życiu kolekcjonera – tłumaczą organizatorzy aukcji. Wojciech Fibak chce się skoncentrować na gromadzeniu najciekawszych dzieł najmłodszego pokolenia artystów. Mówi się też, że w Poznaniu ma powstać jego muzeum sztuki.

Źródło: rp.pl

