Prace Wyspiańskiego, Makowskiego, Lebensteina, Kantora, Witkacego czy Meli Muter, do tego srebra, antyki i meble. 21 października ponad 160 obiektów z kolekcji Wojciecha Fibaka trafi na licytację w domu aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie.

Kolekcja Wojciecha Fibaka na aukcji

Wojciech Fibak zasłynął jako najlepszy polski tenisista w historii. Na przełomie lat 70. i 80. wdarł się do ścisłej światowej czołówki w tej dyscyplinie, w grze pojedynczej i podwójnej. Był także – i pozostaje do dzisiaj – propagatorem polskiej kultury za granicą. Od lat jest również znanym kolekcjonerem sztuki, głównie polskiej.

To właśnie Fibak uchodzi za prekursora mody na kolekcjonowanie sztuki, która zaczęła się w Polsce rozwijać po zmianach w 1989 r. Jako pierwszy kolekcjoner w okresie transformacji ustrojowej zorganizował wystawę dzieł ze swoich zbiorów w Muzeum Narodowym. Jego kolekcja uchodzi za jedną z najważniejszych w kraju, ale Fibak zdecydował, że rozstanie się ze sporą częścią obiektów, które ją tworzą.

Wystawa przedmiotów i dzieł sztuki z kolekcji Wojciecha Fibaka trwa w warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum. Poprzedza aukcję zatytułowaną „Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka”, która odbędzie się 21 października.