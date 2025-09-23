W jaki sposób można dodatkowo zarobić na kolekcji dzieł holenderskich mistrzów? Amerykański miliarder Thomas S. Kaplan, właściciel kolekcji prac mistrzów holenderskich, chce zadebiutować z nią na giełdzie. O swoich planach opowiedział branżowemu portalowi The Art Newspaper.

Rembrandt na giełdzie: Tajemnica „Projektu Minerva”

Miliarder Thomas S. Kaplan zbił fortunę na inwestycjach między innymi w kruszce, ale chętnie inwestuje też w dzieła sztuki. Amerykanin słynie między innymi z tego, że zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję prac XVII-wiecznych mistrzów tak zwanego złotego wieku malarstwa holenderskiego.

Kaplan wraz z żoną Daphne od ponad 20 lat buduje rodzinną kolekcję, obecnie liczy ona około 220 dzieł. Wśród nich znajduje się największa na świecie prywatna kolekcja obrazów Rembrandta, licząca 17 prac – na 40 prac znajdujących się w rękach prywatnych na całym świecie. Do Kaplanów należy także obraz „Młoda kobieta siedząca przy wirginale”, który uważa się za ostatnie dzieło Jana Vermeera. Oprócz tego kolekcja zawiera prace innych wybitnych holenderskich malarzy.

Kaplanowie chcą „podzielić się” swoją kolekcją, ale w nietypowy sposób. W rozmowie z serwisem The Art Newspaper Thomas S. Kaplan zdradził, że jest na „zaawansowanym etapie rozmów” w sprawie wprowadzenia kolekcji na giełdę papierów wartościowych.