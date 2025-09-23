Aktualizacja: 23.09.2025 20:52 Publikacja: 23.09.2025 14:19
„Trzech śpiewaków”. jeden z obrazów Rembrandta znajdujących się w kolekcji rodziny Kaplanów.
Foto: Domena publiczna, Wikimedia Commons
W jaki sposób można dodatkowo zarobić na kolekcji dzieł holenderskich mistrzów? Amerykański miliarder Thomas S. Kaplan, właściciel kolekcji prac mistrzów holenderskich, chce zadebiutować z nią na giełdzie. O swoich planach opowiedział branżowemu portalowi The Art Newspaper.
Miliarder Thomas S. Kaplan zbił fortunę na inwestycjach między innymi w kruszce, ale chętnie inwestuje też w dzieła sztuki. Amerykanin słynie między innymi z tego, że zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję prac XVII-wiecznych mistrzów tak zwanego złotego wieku malarstwa holenderskiego.
Kaplan wraz z żoną Daphne od ponad 20 lat buduje rodzinną kolekcję, obecnie liczy ona około 220 dzieł. Wśród nich znajduje się największa na świecie prywatna kolekcja obrazów Rembrandta, licząca 17 prac – na 40 prac znajdujących się w rękach prywatnych na całym świecie. Do Kaplanów należy także obraz „Młoda kobieta siedząca przy wirginale”, który uważa się za ostatnie dzieło Jana Vermeera. Oprócz tego kolekcja zawiera prace innych wybitnych holenderskich malarzy.
Kaplanowie chcą „podzielić się” swoją kolekcją, ale w nietypowy sposób. W rozmowie z serwisem The Art Newspaper Thomas S. Kaplan zdradził, że jest na „zaawansowanym etapie rozmów” w sprawie wprowadzenia kolekcji na giełdę papierów wartościowych.
Skąd taka decyzja? Z jednej strony chodzi o zabezpieczenie przyszłości kolekcji oraz popularyzację sztuki Rembrandta. Z drugiej – o stworzenie mechanizmu sukcesji w rodzinie. Jak przyznał Kaplan w rozmowie z The Art Newspaper, trójka jego dzieci nie jest zainteresowana przejęciem i zaopiekowaniem się rodzinną kolekcją. „O ile nasze dzieci uważają, że tworząc kolekcję, zrobiliśmy coś wspaniałego, to jednocześnie nie mają pojęcia, co z nią zrobić. Poprosiły mnie o znalezienie rozwiązania na przyszłość” – powiedział.
Rozwiązaniem tym ma być skapitalizowanie nazwisk najsłynniejszych holenderskich mistrzów – czyli Rembrandta i Vermeera. Kaplan postrzega je jako marki. „Na każdej czołowej liście artystów znajdziemy Rembrandta i Vermeera, a ja posiadam obydwie franczyzy!” – podkreśla miliarder.
Pomysł na zastosowanie mechanizmu cząstkowej własności pojawił się w okresie pandemii, kiedy narodził się boom na NFT. Kaplan swój projekt komercjalizacji rodzinnej kolekcji nazwał Project Minerva. To nawiązanie do jednego z obrazów Rembrandta, który przedstawia rzymską boginię mądrości i wojny.
Kaplan zastrzegł między innymi nazwy Rembit i Rembitcoin – jak mówi w rozmowie z The Art Newspaper, pod którąś z nich miałyby funkcjonować tokeny, którymi można by obracać na giełdzie papierów wartościowych. W ten sposób, jak przekonuje Amerykanin, ludzie mogliby w pewnym sensie stać się współwłaścicielami dzieł Rembrandta, choć kontrolę nad całością kolekcji ma zachować rodzina Kaplanów. Miliarder ma nadzieję, że jego nowy projekt wystartuje w pierwszej połowie 2026 roku.
Źródło: The Art Newspaper
