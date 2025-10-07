Reklama

Polski projekt na Biennale Sztuki Wenecja'26: komunikacja poza językiem mówionym

Na 61. Biennale pokażemy w Pawilonie Polskim wystawę „Języki z wody”. Zwycięski zespół, który ją opracował, odebrał nominację z rąk ministry kultury Marty Cienkowskiej.

Publikacja: 07.10.2025 07:56

Twórcy wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji 2026 odbierają nominacje w Zachęcie

Twórcy wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji 2026 odbierają nominacje w Zachęcie

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc

Na kuratorski konkurs na reprezentującą Polskę wystawę na Biennale w Wenecji 2026 wpłynęło 95 zgłoszeń. Jury wybrało „Języki z wody”, projekt badający komunikację wykraczającą poza język mówiony, inspirowaną językiem migowym i dźwiękami wielorybów. Jego kuratorkami są: Ewa Chomicka, pracująca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, i Jolanta Woszczenko, związana z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Chcę z dumą powiedzieć, że Polska jedzie do Wenecji z projektem, który nie tylko opowiada o sztuce. On sam jest manifestem równości, odwagi i przyszłości.

Marta Cienkowska, ministra kultury

Natomiast autorami są: Bogna Burska – artystka wizualna i profesorka ASP w Warszawie i Daniel Kotowski – artysta i performer. A także Aleksandra Gryka – kompozytorka muzyki, Alicja Czyczel – choreografka i Magda Mosiewicz – reżyserka i autorka autorka zdjęć podwodnych. I społeczna grupa performerów z Chóru w ruchu, poszukującego niestandardowych pozasłownych środków komunikacji.

Biennale'26. Inspiracje językiem wielorybów

Jury stwierdziło: „Zwycięski projekt został wybrany za podjęcie wyzwania komunikacji inspirowanej życiem więcej-niż-ludzkim. Zgłębiając język migowy Głuchych i sposoby porozumiewania się wielorybów, stawia pytania o możliwości budowania nowych relacji i wrażliwości, które przekraczają granice niedostępnych sobie światów. Eksperymentując z różnymi formami wypowiedzi, praca poszerza horyzonty wyobraźni społecznej dotyczącej prawa do uczestnictwa we wspólnym świecie. Mówi o marzeniu porozumienia poprzez gesty i ciało”.

Aranżacja Pawilonu Polskiego połączy elementy sztuk wizualnych, muzyki i choreografii. Jej integralną częścią będzie film wideo pokazujący próby ludzkiej komunikacji pod wodą w języku werbalnym oraz migowym.

W Zachęcie zaprezentowano film wideo, który będzie częścią polskiej ekspozycji w Wenecji

W Zachęcie zaprezentowano film wideo, który będzie częścią polskiej ekspozycji w Wenecji

Foto: Monika Kuc

Projekt odważny i unikatowy

Ministra kultury Marta Cienkowska wręczając zespołowi nominacje, przypominała, że Biennale w Wenecji to największa wystawa sztuki na świecie i podkreślała: - Chcę z dumą powiedzieć, że Polska jedzie do Wenecji z projektem, który nie tylko opowiada o sztuce. On sam jest manifestem równości, odwagi i przyszłości.

I wyjaśniała: - „Języki z wody" to opowieść o komunikacji bez granic między słyszącymi i Głuchymi, między ludźmi i wielorybami, między światem, który zna świat, a tym, który dopiero się rodzi. To jest projekt odważny, piękny i absolutnie unikatowy. Projekt, który mówi, że każdy język ma tę samą wartość, a każdy głos – moc tworzenia wspólnoty. W 2026 r. zobaczymy obraz, którego jeszcze nikt na Biennale nie widział – chór w ruchu zanurzony w wodzie, wykonujący choreografię wspólnego komunikatu. Woda, symbol życia i uniwersalnego języka, stanie się przestrzenią sztuki, w której spotykają się głosy, ciała, znaki i cisza”.

Wystawę zaprezentujemy w Pawilonie Polskim w Wenecji podczas 61. Międzynarodowej Wystawy Sztuki, od 9 maja do 22 listopada 2026 r. Organizatorką Pawilonu Polskiego jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Mówiący robot z projektu „AM I A STRANGE LOOP?”
Plus Minus
Trzeci raj ludzi, natury i robotów

Biennale Sztuki w Wenecji 2026

