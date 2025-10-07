Na kuratorski konkurs na reprezentującą Polskę wystawę na Biennale w Wenecji 2026 wpłynęło 95 zgłoszeń. Jury wybrało „Języki z wody”, projekt badający komunikację wykraczającą poza język mówiony, inspirowaną językiem migowym i dźwiękami wielorybów. Jego kuratorkami są: Ewa Chomicka, pracująca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, i Jolanta Woszczenko, związana z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Chcę z dumą powiedzieć, że Polska jedzie do Wenecji z projektem, który nie tylko opowiada o sztuce. On sam jest manifestem równości, odwagi i przyszłości. Marta Cienkowska, ministra kultury

Natomiast autorami są: Bogna Burska – artystka wizualna i profesorka ASP w Warszawie i Daniel Kotowski – artysta i performer. A także Aleksandra Gryka – kompozytorka muzyki, Alicja Czyczel – choreografka i Magda Mosiewicz – reżyserka i autorka autorka zdjęć podwodnych. I społeczna grupa performerów z Chóru w ruchu, poszukującego niestandardowych pozasłownych środków komunikacji.

Biennale'26. Inspiracje językiem wielorybów

Jury stwierdziło: „Zwycięski projekt został wybrany za podjęcie wyzwania komunikacji inspirowanej życiem więcej-niż-ludzkim. Zgłębiając język migowy Głuchych i sposoby porozumiewania się wielorybów, stawia pytania o możliwości budowania nowych relacji i wrażliwości, które przekraczają granice niedostępnych sobie światów. Eksperymentując z różnymi formami wypowiedzi, praca poszerza horyzonty wyobraźni społecznej dotyczącej prawa do uczestnictwa we wspólnym świecie. Mówi o marzeniu porozumienia poprzez gesty i ciało”.

Aranżacja Pawilonu Polskiego połączy elementy sztuk wizualnych, muzyki i choreografii. Jej integralną częścią będzie film wideo pokazujący próby ludzkiej komunikacji pod wodą w języku werbalnym oraz migowym.