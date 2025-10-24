Reklama

Barack Obama buduje centrum prezydenckie. Brutalistyczny kolos w kształcie dłoni

Donald Trump zainaugurował budowę sali balowej obok Białego Domu, a Barack Obama pod Chicago, skąd pochodzi, stawia swoje prezydenckie centrum. Minimalistyczna bryła budynku przyciąga uwagę, ale też budzi kontrowersje.

Publikacja: 24.10.2025 15:29

To najdroższe centrum prezydenckie w historii USA – budżet inwestycji to około 850 milionów dolarów.

To najdroższe centrum prezydenckie w historii USA – budżet inwestycji to około 850 milionów dolarów.

Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Izabela Popko

Powstającego gmachu centrum prezydenckiego Baracka Obamy nie da się pomylić z żadnym innym obiektem w USA. Budynek z betonu i granitu zyskał przydomek „Obamalisk”. Nietrudno domyślić się, dlaczego.

Biblioteka Prezydencka Baracka Obamy nabiera kształtu

Prezydenci Stanów Zjednoczonych posiadają swoje centra informacyjne, które w USA nazywane są też bibliotekami prezydenckimi. To obiekty pełniące funkcję muzeów, w których przechowuje się i udostępnia historyczne dokumenty, a także inne przedmioty dotyczące kadencji poszczególnych prezydentów USA.

W całym kraju znajduje się 16 takich budynków. Kilka z nich, zwłaszcza Biblioteka i Muzeum Prezydenckie Johna F. Kennedy’ego, to monumentalne, reprezentacyjne gmachy, ale większość centrów jest dość skromna.

Tego z pewnością nie będzie można powiedzieć o znajdującym się właśnie na ostatnim etapie budowy Centrum Prezydenckim Baracka Obamy. Przyszłe Centrum Prezydenckie Baracka Obamy Amerykanie nazywają „Obamalisk” – bo przypomina gigantyczny obelisk.

Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Projektanci blisko 80-metrowego budynku pełnymi garściami czerpią z tradycji brutalizmu. Bryła robi wrażenie swoją skalą i monolityczną, masywną formą. To najdroższe centrum prezydenckie w historii – budżet inwestycji to około 850 milionów dolarów. Pieniądze pochodzą ze środków prywatnych.

Budowę centrum zapowiadano już dekadę temu. Projekt od początku budził wiele kontrowersji, jednak jego przeciwnikom nie udało się powstrzymać budowy. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, zostanie zakończona wiosną przyszłego roku.

Obama Presidential Center będzie górował nad okolicą

Za projekt centrum odpowiadają architekci z nowojorskiego biura Tod Williams and Billie Tsien Architects, którzy wygrali przetarg na budowę kompleksu dziewięć lat temu. Ośmiopiętrowy, pokryty jasnym granitem budynek ma przypominać cztery połączone ze sobą dłonie, skierowane w górę.

Hotel du Lac przed rozpoczęciem wyburzania.
Architektura
Trwa wyburzanie ikony brutalizmu. Kiedyś zachwyciła twórców „Gwiezdnych wojen”

Jedną ze ścian budynku zdobi kolorowy abstrakcyjny witraż autorstwa Julie Mehretu. W górnej części gmachu znajduje się ażurowa instalacja w formie fragmentu przemówienia Obamy, które wygłosił w 2015 roku. w trakcie obchodów 50. rocznicy marszu protestacyjnego z miasta Selma do Montgomery w stanie Alabama.

Cały kompleks będzie liczył łącznie cztery budynki, „Obamalisk” ma stanowić jego centrum. Kampus ma diametralnie różnić się od cichych przestrzeni dotychczasowych bibliotek prezydenckich. Ma być ogólnodostępnym miejscem spotkań, tętniącym życiem kulturalnym.

Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Biletowany będzie jedynie wstęp do muzeum. Kompleks będzie mieścił przestrzenie do organizacji spotkań i imprez, znajdzie się tam także oddział biblioteki z Chicago oraz boisko do gry w koszykówkę. Kampus ma otaczać park projektu architekta krajobrazu Michaela Van Valkenburga.

Cztery piętra „Obamalisku” zajmą przestrzenie wystawowe poświęcone prezydenturze Baracka Obamy. Nie zabraknie tu na przykład repliki Gabinetu Owalnego i galerii z sukienkami Michelle Obamy.

Wnętrza budynków wchodzących w skład kampusu oraz teren wokół niego wypełnią instalacje, obrazy, murale i rzeźby takich artystów jak Maya Lin, Kiki Smith, Nick Cave i Richard Hunt. Na dachu „Obamalisku” znajdzie się taras widokowy z ogródkiem owocowo-warzywnym.

Jednym z głównych założeń projektu jest minimalizowanie jego wpływu na środowisko. Budynki będą zasilać odnawialne źródła energii, a regulacja temperatury będzie się odbywać dzięki studniom geotermalnym.

Źródło: rp.pl

Powstającego gmachu centrum prezydenckiego Baracka Obamy nie da się pomylić z żadnym innym obiektem w USA. Budynek z betonu i granitu zyskał przydomek „Obamalisk”. Nietrudno domyślić się, dlaczego.

Biblioteka Prezydencka Baracka Obamy nabiera kształtu

