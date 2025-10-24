Powstającego gmachu centrum prezydenckiego Baracka Obamy nie da się pomylić z żadnym innym obiektem w USA. Budynek z betonu i granitu zyskał przydomek „Obamalisk”. Nietrudno domyślić się, dlaczego.

Biblioteka Prezydencka Baracka Obamy nabiera kształtu

Prezydenci Stanów Zjednoczonych posiadają swoje centra informacyjne, które w USA nazywane są też bibliotekami prezydenckimi. To obiekty pełniące funkcję muzeów, w których przechowuje się i udostępnia historyczne dokumenty, a także inne przedmioty dotyczące kadencji poszczególnych prezydentów USA.

W całym kraju znajduje się 16 takich budynków. Kilka z nich, zwłaszcza Biblioteka i Muzeum Prezydenckie Johna F. Kennedy’ego, to monumentalne, reprezentacyjne gmachy, ale większość centrów jest dość skromna.

Tego z pewnością nie będzie można powiedzieć o znajdującym się właśnie na ostatnim etapie budowy Centrum Prezydenckim Baracka Obamy. Przyszłe Centrum Prezydenckie Baracka Obamy Amerykanie nazywają „Obamalisk” – bo przypomina gigantyczny obelisk.