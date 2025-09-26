Włoski artysta Maurizio Cattelan zasłynął z prześmiewczych i kontrowersyjnych dzieł – jedną z jego najgłośniejszych prac jest „Komik”, banan przyklejony do ściany galerii taśmą budowlaną. To dzieło sprzedano na aukcji za 6,2 miliona dol. Znamy także w Polsce jego rzeźbę „La Nona Ora” przedstawiającą papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, która wywołała kontrowersje. Pod koniec września ruszy kolejny projekt firmowany przez Cattelana, tym razem z pogranicza świata sztuki.

Nowy projekt Maurizio Cattelana. „Gdzie jest Maurizio?”

Cattelan szykuje kolejny projekt, w którym – za darmo – mogą wziąć udział ci, którzy mają w sobie żyłkę poszukiwacza skarbów i od 30 września do 7 października 2025 będą w Amsterdamie, Londynie lub w Nowym Jorku. Włoski artysta chce potraktować te miasta jako place zabaw – i zaprasza do zabawy w poszukiwanie skarbów.

Projekt pod hasłem „Where’s Maurizio?” (ang. „Gdzie jest Maurizio?”) powstaje we współpracy z międzynarodową platformą internetową dla kolekcjonerów sztuki Avant Arte. Można na niej kupić dzieła sztuki znanych współczesnych artystów, między innymi Cattelana, ale również Anisha Kapoora, Ai Weiweia czy Luciana Freuda.

W ramach projektu „Where’s Maurizio?” w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie ukryte zostały tysiące kopii rzeźby autorstwa Cattelana pod tytułem „We Are the Revolution” (ang. „Jesteśmy rewolucją”) z 2025 r.. Praca przedstawia podobiznę Cattelana, zawieszonego za ubranie na gwoździu.