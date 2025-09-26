Aktualizacja: 26.09.2025 17:32 Publikacja: 26.09.2025 05:00
Cattelan to autor między innymi dzieła „La Nona Ora” przedstawiającego Jana Pawła II, które wzbudziło w Polsce duże kontrowersje.
Foto: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP Photo by JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
Włoski artysta Maurizio Cattelan zasłynął z prześmiewczych i kontrowersyjnych dzieł – jedną z jego najgłośniejszych prac jest „Komik”, banan przyklejony do ściany galerii taśmą budowlaną. To dzieło sprzedano na aukcji za 6,2 miliona dol. Znamy także w Polsce jego rzeźbę „La Nona Ora” przedstawiającą papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, która wywołała kontrowersje. Pod koniec września ruszy kolejny projekt firmowany przez Cattelana, tym razem z pogranicza świata sztuki.
Cattelan szykuje kolejny projekt, w którym – za darmo – mogą wziąć udział ci, którzy mają w sobie żyłkę poszukiwacza skarbów i od 30 września do 7 października 2025 będą w Amsterdamie, Londynie lub w Nowym Jorku. Włoski artysta chce potraktować te miasta jako place zabaw – i zaprasza do zabawy w poszukiwanie skarbów.
Projekt pod hasłem „Where’s Maurizio?” (ang. „Gdzie jest Maurizio?”) powstaje we współpracy z międzynarodową platformą internetową dla kolekcjonerów sztuki Avant Arte. Można na niej kupić dzieła sztuki znanych współczesnych artystów, między innymi Cattelana, ale również Anisha Kapoora, Ai Weiweia czy Luciana Freuda.
Czytaj więcej
Paryskie Centrum Pompidou zamyka się 22 września, a ponownie otworzy się dopiero w 2030 roku. Prz...
W ramach projektu „Where’s Maurizio?” w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie ukryte zostały tysiące kopii rzeźby autorstwa Cattelana pod tytułem „We Are the Revolution” (ang. „Jesteśmy rewolucją”) z 2025 r.. Praca przedstawia podobiznę Cattelana, zawieszonego za ubranie na gwoździu.
Zasady gry są proste. Aby wziąć w niej udział, należy podążać za wskazówkami pojawiającymi się na stronie internetowej, którą uruchomiono na potrzeby całego przedsięwzięcia.
Miejsca ukrycia rzeźb mogą być rozmaite. Lokalizacje, w których artysta poumieszczał figurki, będą decydowały o wartości danego znaleziska, dlatego niektóre znaleziska będą warte 99 eurocentów, inne – nawet 9999 euro.
Dla przykładu: jeżeli ktoś znajdzie rzeźbę w łatwo dostępnym miejscu takim jak sklep spożywczy, jej wartość będzie niska. Jeżeli natomiast ktoś natknie się na nią w bardziej „prestiżowej” lokalizacji – na przykład sklepie z drogimi antykami – może liczyć na to, że wartość jego znaleziska będzie duża.
Projekt „Where’s Maurizio?” to kolejny żartobliwy komentarz artysty na temat tego, że o rynkowej wartości dzieła sztuki stanowi kontekst, w jakim się je umieszcza. Drugą częścią żartu będzie wprowadzenie do sprzedaży tysiąca ręcznie wykonanych kopii rzeźby „Jesteśmy rewolucją” na platformie Avant Arte.
Sprzedaż figurek na platformie potrwa do 24 października, cena każdej pracy wyniesie 1500 euro. Chętni do kupienia figurek nie mają jednak gwarancji, że uda się im je zdobyć – organizatorzy sprzedaży wybiorą nabywców losowo.
Twórcy projektu zapowiadają wprowadzenie do sprzedaży kolejnych serii rzeźb autorstwa Maurizio Cattelana. Będą inspirowane słynną retrospektywną wystawą artysty pod tytułem „Maurizio Cattelan: All” (ang. „Maurizio Cattelan: Wszystko”), która odbyła się w 2011 r. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Włoski artysta Maurizio Cattelan zasłynął z prześmiewczych i kontrowersyjnych dzieł – jedną z jego najgłośniejszych prac jest „Komik”, banan przyklejony do ściany galerii taśmą budowlaną. To dzieło sprzedano na aukcji za 6,2 miliona dol. Znamy także w Polsce jego rzeźbę „La Nona Ora” przedstawiającą papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, która wywołała kontrowersje. Pod koniec września ruszy kolejny projekt firmowany przez Cattelana, tym razem z pogranicza świata sztuki.
Thomas S. Kaplan, amerykański inwestor, filantrop i kolekcjoner, chce, by należąca do jego rodziny kolekcja dzie...
Paryskie Centrum Pompidou zamyka się 22 września, a ponownie otworzy się dopiero w 2030 roku. Przez ten czas pra...
Dom aukcyjny Christie’s zamyka dział sztuki cyfrowej i tokenów NFT. Zdaniem ekspertów decyzja ta odzwierciedla k...
W poznańskim Starym Browarze rusza obszerna wystawa prac Andy’ego Warhola. Będzie wyjątkowa – wielu prac nigdy w...
W londyńskim Kenwood House ruszyła niezwykła wystawa dwóch niemal identycznych obrazów pod tytułem „Dziewczyna g...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas