Czołowy prowokator świata sztuki powraca. Tysiące dzieł sztuki do zdobycia

Kontrowersyjny artysta Maurizio Cattelan wraca z nowym projektem. Tym razem chce zabawić się z mieszkańcami Amsterdamu, Londynu i Nowego Jorku w poszukiwanie skarbów.

Publikacja: 26.09.2025 05:00

Cattelan to autor między innymi dzieła „La Nona Ora” przedstawiającego Jana Pawła II, które wzbudziło w Polsce duże kontrowersje.

Foto: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP Photo by JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

Izabela Popko

Włoski artysta Maurizio Cattelan zasłynął z prześmiewczych i kontrowersyjnych dzieł – jedną z jego najgłośniejszych prac jest „Komik”, banan przyklejony do ściany galerii taśmą budowlaną. To dzieło sprzedano na aukcji za 6,2 miliona dol. Znamy także w Polsce jego rzeźbę „La Nona Ora” przedstawiającą papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, która wywołała kontrowersje. Pod koniec września ruszy kolejny projekt firmowany przez Cattelana, tym razem z pogranicza świata sztuki.

Nowy projekt Maurizio Cattelana. „Gdzie jest Maurizio?”

Cattelan szykuje kolejny projekt, w którym – za darmo – mogą wziąć udział ci, którzy mają w sobie żyłkę poszukiwacza skarbów i od 30 września do 7 października 2025 będą w Amsterdamie, Londynie lub w Nowym Jorku. Włoski artysta chce potraktować te miasta jako place zabaw – i zaprasza do zabawy w poszukiwanie skarbów.

Projekt pod hasłem „Where’s Maurizio?” (ang. „Gdzie jest Maurizio?”) powstaje we współpracy z międzynarodową platformą internetową dla kolekcjonerów sztuki Avant Arte. Można na niej kupić dzieła sztuki znanych współczesnych artystów, między innymi Cattelana, ale również Anisha Kapoora, Ai Weiweia czy Luciana Freuda.

W ramach projektu „Where’s Maurizio?” w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie ukryte zostały tysiące kopii rzeźby autorstwa Cattelana pod tytułem „We Are the Revolution” (ang. „Jesteśmy rewolucją”) z 2025 r.. Praca przedstawia podobiznę Cattelana, zawieszonego za ubranie na gwoździu.

Nowy projekt Maurizio Cattelana. Poszukiwanie skarbów w miastach

Zasady gry są proste. Aby wziąć w niej udział, należy podążać za wskazówkami pojawiającymi się na stronie internetowej, którą uruchomiono na potrzeby całego przedsięwzięcia.

Miejsca ukrycia rzeźb mogą być rozmaite. Lokalizacje, w których artysta poumieszczał figurki, będą decydowały o wartości danego znaleziska, dlatego niektóre znaleziska będą warte 99 eurocentów, inne – nawet 9999 euro.

Dla przykładu: jeżeli ktoś znajdzie rzeźbę w łatwo dostępnym miejscu takim jak sklep spożywczy, jej wartość będzie niska. Jeżeli natomiast ktoś natknie się na nią w bardziej „prestiżowej” lokalizacji – na przykład sklepie z drogimi antykami – może liczyć na to, że wartość jego znaleziska będzie duża.

Projekt „Where’s Maurizio?” to kolejny żartobliwy komentarz artysty na temat tego, że o rynkowej wartości dzieła sztuki stanowi kontekst, w jakim się je umieszcza. Drugą częścią żartu będzie wprowadzenie do sprzedaży tysiąca ręcznie wykonanych kopii rzeźby „Jesteśmy rewolucją” na platformie Avant Arte.

Sprzedaż figurek na platformie potrwa do 24 października, cena każdej pracy wyniesie 1500 euro. Chętni do kupienia figurek nie mają jednak gwarancji, że uda się im je zdobyć – organizatorzy sprzedaży wybiorą nabywców losowo.

Twórcy projektu zapowiadają wprowadzenie do sprzedaży kolejnych serii rzeźb autorstwa Maurizio Cattelana. Będą inspirowane słynną retrospektywną wystawą artysty pod tytułem „Maurizio Cattelan: All” (ang. „Maurizio Cattelan: Wszystko”), która odbyła się w 2011 r. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Holandia Amsterdam Wielka Brytania Londyn Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Styl Życia Sztuka

