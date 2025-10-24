Reklama

Ultraluksusowy apartamentowiec w Nowym Jorku się sypie. Pół miliarda na remont

To miał być symbol Nowego Jorku i wyznacznik luksusu. Apartamentowiec 432 Park na Manhattanie budzi jednak coraz więcej zastrzeżeń. Chodzi o stan betonowej fasady, która zaczyna pękać.

Publikacja: 24.10.2025 05:00

432 Park znajduje się w pobliżu Central Parku.

Foto: Amir Hamja/Bloomberg

Izabela Popko

Luksusowy apartament na wysokim piętrze wieżowca w prestiżowej lokalizacji, z widokiem na Central Park i cały Nowy Jork – o takim lokum marzy wielu amerykańskich milionerów. Nowojorski wieżowiec 432 Park na Manhattanie to właśnie oferuje, ale od pewnego czasu przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny fasady.

Nowy Jork: Luksusowy apartamentowiec w coraz gorszym stanie

Parę lat temu opisywaliśmy na łamach „Sukcesu” skargi mieszkańców nowojorskiego wieżowca o nazwie 432 Park. Okazuje się, że jego stan techniczny stale się pogarsza.

Wieżowiec znajduje się w rejonie na południe od Central Parku, w okolicy nowojorskiej 57. ulicy. Przylgnął do niego przydomek „Billionaire’s Row”, czyli w wolnym tłumaczeniu – Aleja Miliarderów. W tym skupisku luksusowych apartamentowców swoje mieszkania mają najzamożniejsi ludzie na świecie.

Wyróżniający się białą fasadą 432 Park miał być architektoniczną perłą tej części Manhattanu. Kiedy ukończono jego budowę w 2015 roku, był najwyższym apartamentowcem na świecie (tytuł ten w 2019 roku odebrał mu stojący nieopodal wieżowiec 111 West 57th Street, a w 2020 roku – Central Park Tower), a także jednym z najsmuklejszych.

Czytaj więcej

Hotel du Lac przed rozpoczęciem wyburzania.
Architektura
Trwa wyburzanie ikony brutalizmu. Kiedyś zachwyciła twórców „Gwiezdnych wojen”
Za projekt wieżowca odpowiada renomowana pracownia Rafael Viñoly Architects z Nowego Jorku. Budową kierowały dwie firmy deweloperskie specjalizujące się w luksusowych nieruchomościach – Macklowe Properties i CIM Group.

Foto: Victor J. Blue/Bloomberg

Apartamenty w 102-piętrowym 432 Park wyprzedały się na pniu, równie szybko pojawiły się pierwsze skargi mieszkańców wieżowca. Narzekano między innymi na  głośne trzaski, a także na odczuwalne chwianie się budynku przy silniejszych porywach wiatru.

Niezależni eksperci, którzy przeprowadzili inspekcje na zlecenie zarządu wspólnoty mieszkańców wieżowca, zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Chodzi o betonową fasadę, która jest jednym z elementów nośnych konstrukcji. Niegdyś była gładka i śnieżnobiała, teraz – gołym okiem można dostrzec pęknięcia i ubytki.

432 Park: Oaza luksusu w Nowym Jorku

Redakcja „New York Timesa”, która przyjrzała się stanowi budynku, dotarła do dokumentów i korespondencji, które stanowią materiał dowodowy w sprawie, którą wytoczyła deweloperom i architektom wspólnota mieszkańców wieżowca. Zdaniem ekspertów, pomimo szeregu napraw, niszczejąca fasada zagraża nie tylko  konstrukcji wieżowca, ale również przechodniom, a to z powodu odpadających kawałków betonu.

Co ciekawe, „New York Times” ustalił, że wątpliwości pojawiły się jeszcze na etapie projektowania budynku. Niektórzy inżynierowie ostrzegali, że biały beton ma zbyt delikatną strukturę jak na tak wymagający budynek, wystawiony na działanie silnych wiatrów i wilgoci. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na ciemniejszą mieszankę betonu, bo wygląd wieżowca miałby wówczas nie odpowiadać wizji architektów.

Foto: Amir Hamja/Bloomberg

Eksperci ostrzegają, że jeżeli fasada wieżowca 432 Park nie przejdzie gruntownej renowacji, wkrótce budynek będzie stwarzał coraz większe zagrożenie dla ludzi, którzy przechodzą w jego pobliżu. Problem polega na tym, że koszty renowacji wyceniono na co najmniej 160 milionów dolarów, równowartość ponad 500 milionów złotych. Nikt nie jest jednak gotów, by wyłożyć taką kwotę.

Źródło: rp.pl

Nowy Jork Styl Życia Architektura

