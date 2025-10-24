Luksusowy apartament na wysokim piętrze wieżowca w prestiżowej lokalizacji, z widokiem na Central Park i cały Nowy Jork – o takim lokum marzy wielu amerykańskich milionerów. Nowojorski wieżowiec 432 Park na Manhattanie to właśnie oferuje, ale od pewnego czasu przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny fasady.

Nowy Jork: Luksusowy apartamentowiec w coraz gorszym stanie

Parę lat temu opisywaliśmy na łamach „Sukcesu” skargi mieszkańców nowojorskiego wieżowca o nazwie 432 Park. Okazuje się, że jego stan techniczny stale się pogarsza.

Wieżowiec znajduje się w rejonie na południe od Central Parku, w okolicy nowojorskiej 57. ulicy. Przylgnął do niego przydomek „Billionaire’s Row”, czyli w wolnym tłumaczeniu – Aleja Miliarderów. W tym skupisku luksusowych apartamentowców swoje mieszkania mają najzamożniejsi ludzie na świecie.

Wyróżniający się białą fasadą 432 Park miał być architektoniczną perłą tej części Manhattanu. Kiedy ukończono jego budowę w 2015 roku, był najwyższym apartamentowcem na świecie (tytuł ten w 2019 roku odebrał mu stojący nieopodal wieżowiec 111 West 57th Street, a w 2020 roku – Central Park Tower), a także jednym z najsmuklejszych.