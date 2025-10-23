Sukces polskich studentów. Dwa wynalazki walczą o tytuł najlepszych na świecie

Opaska mogąca uratować życie i urządzenie, które pozwala monitorować i analizować stan wód w rzekach i jeziorach – to wynalazki studentów z Warszawy, które dostały się na listę 20 najlepszych koncepcji w ramach tegorocznej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Zwycięzcy konkursu otrzymają wysoką nagrodę pieniężną i szansę na wdrożenie swoich technologii.

Polscy wynalazcy w Top 20 Konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2025

Jury Konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2025 wyłoniło 20 najlepszych wynalazków autorstwa młodych inżynierów i naukowców z całego świata. Na czele jury stoi James Dyson, wynalazca i przedsiębiorca, twórca i prezes brytyjskiej firmy Dyson.

W gronie 20 finalistów z całego świata znaleźli się również młodzi wynalazcy z Polski – dwa zespoły studentów z Warszawy. Stawka w konkursie jest wysoka: zwycięzcy otrzymują ponad 150 tysięcy zł na rozwój i możliwość wdrożenia swoich wynalazków.

Pierwszy wynalazek, który walczy o tytuł najlepszego na świecie, to opaska o nazwie Smart Triage Tag. Jej twórcami są Jacek Bajer, Arkadiusz Kurasz, Klaudia Szwajkowska i Rafał Amrozik z Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie, należącego do Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.