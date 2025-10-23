Sukces polskich studentów. Dwa wynalazki walczą o tytuł najlepszych na świecie

Aktualizacja: 23.10.2025 17:39 Publikacja: 23.10.2025 14:41
Filip Budny, twórca WaterSense, jednego z dwóch polskich wynalazków, które znalazły się w finale konkursu.
Opaska mogąca uratować życie i urządzenie, które pozwala monitorować i analizować stan wód w rzekach i jeziorach – to wynalazki studentów z Warszawy, które dostały się na listę 20 najlepszych koncepcji w ramach tegorocznej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Zwycięzcy konkursu otrzymają wysoką nagrodę pieniężną i szansę na wdrożenie swoich technologii.
Jury Konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2025 wyłoniło 20 najlepszych wynalazków autorstwa młodych inżynierów i naukowców z całego świata. Na czele jury stoi James Dyson, wynalazca i przedsiębiorca, twórca i prezes brytyjskiej firmy Dyson.
W gronie 20 finalistów z całego świata znaleźli się również młodzi wynalazcy z Polski – dwa zespoły studentów z Warszawy. Stawka w konkursie jest wysoka: zwycięzcy otrzymują ponad 150 tysięcy zł na rozwój i możliwość wdrożenia swoich wynalazków.
Pierwszy wynalazek, który walczy o tytuł najlepszego na świecie, to opaska o nazwie Smart Triage Tag. Jej twórcami są Jacek Bajer, Arkadiusz Kurasz, Klaudia Szwajkowska i Rafał Amrozik z Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie, należącego do Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.
Zespół odpowiedzialny za stworzenie Smart Triage Tag.
Foto: Materiały prasowe
Smart Triage Tag to proste w obsłudze i niedrogie urządzenie, które ułatwia pracę przede wszystkim ratownikom medycznym. Opaska zawiera system monitorowania wszystkich podstawowych parametrów życiowych. Natychmiast wychwytuje pogorszenie stanu osoby poszkodowanej, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez ratownika i pomaga szybko podjąć właściwą decyzję.
Co ważne, opaska przesyła dane do aplikacji, co pozwala na automatyczny monitoring stanu wielu pacjentów jednocześnie. Twórcy urządzenia podkreślają, że prostota jego obsługi ma znaczenie zwłaszcza w nagłych, kryzysowych sytuacjach.
„Chcemy nadal udoskonalać projekt, rozwijać jego koncepcję i dążyć do jego pełnego wdrożenia. Już teraz podejmujemy działania, by prototyp i idea naszego wynalazku mogły realnie zaistnieć w praktyce” – podkreśla Jacek Bajer, który stoi na czele projektu.
Drugi wynalazek z Polski to urządzenie o nazwie WaterSense, które umożliwia automatyczne i precyzyjne monitorowanie jakości wód w rzekach i jeziorach. Zaprojektował je Filip Budny, student Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Politechnice Warszawskiej.
Do opracowania urządzenia studenta zmotywowała katastrofa ekologiczna na Odrze z 2022 r. Brakowało wówczas skutecznych narzędzi do sprawdzania na bieżąco jakości wody w rzece. Jak zauważa Filip Budny, poważne zanieczyszczenie dotyczy ponad 63 proc. rzek i jezior w Unii Europejskiej, a znajdujący się w powszechnym użyciu tradycyjny system monitoringu stanu wód jest nieefektywny.
System WaterSense składa się z modułowej platformy zawierającej „inteligentne” czujniki, zasilanej przez hydrogenerator. Urządzenie monitoruje 20 parametrów wody, a laboratoryjną precyzję badań gwarantuje system codziennej, automatycznej wymiany jednorazowych czujników.
Następnie dane trafiają do „chmury”, gdzie powstaje wizualizacja stanu wody. Analiza danych przez sztuczną inteligencję pozwala przewidzieć zagrożenie z 72-godzinnym wyprzedzeniem.
Wdrożeniem wynalazku zainteresowali się już inwestorzy z Polski i Niemiec. „Obecnie intensywnie rozwijamy projekt, przygotowując się do rundy inwestycyjnej, która pozwoli nam rozpocząć budowanie sieci pomiarowej, zaczynając od Wisły i Odry w Polsce oraz Renu w Niemczech, instalując łącznie 140 stacji na ponad 1600 kilometrach rzek w 2026 r.” – mówi Filip Budny.
Konkurs Nagroda Jamesa Dysona, prowadzony przez Fundację Jamesa Dysona, wsparł jak dotąd ponad 400 wynalazków nagrodami pieniężnymi i szansą na zdobycie globalnego rozgłosu medialnego. Założona w 2002 r. Fundacja jest międzynarodową organizacją charytatywną zajmującą się edukacją, której misją jest inspirowanie kolejnego pokolenia inżynierów. Fundacja inwestuje również w badania medyczne i do tej pory przekazała ponad 145 milionów funtów na cele charytatywne.
