Spośród 109 projektów z całego świata wyłoniono 27 finalistów, a później – siedmiu zwycięzców. Za najlepszą inwestycję w sektorze kulturalnym na świecie uznano właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie.

„Muzeum Historii Polski wykazuje się doskonałością we wszystkich obszarach: od wyrazistej, a zarazem inkluzywnej architektury, poprzez świadome zastosowanie strategii zrównoważonego rozwoju, aspekt regeneracyjny i »placemaking«, po szeroki program edukacyjny instytucji. A co ważniejsze i tak istotne współcześnie, to jego znaczenie dla kultury i misja, której skala wykracza poza Warszawę i jest potężnym wektorem zmian” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury.

Kolejna nagroda na koncie architektów z biura WXCA

Kompleks muzealny, który wzniesiono na zamkniętym przez 200 lat terenie XIX-wiecznej fortyfikacji Cytadeli Warszawskiej składa się z trzech brył: siedziby Muzeum Historii Polski oraz dwóch gmachów Muzeum Wojska Polskiego. Całość tworzy reprezentacyjny kompleks kulturalny, jest to też miejsce pamięci i rekreacji.

Celem architektów było przywrócenie pamięci o burzliwej historii tego miejsca. Po wybudowaniu to carskiej fortecy obszar ten był miejscem opresji. Wcześniej znajdowały się w tym miejscu koszary Gwardii Pieszej Koronnej.