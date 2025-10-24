Reklama

Restauracje z Warszawy i Wrocławia wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Znamy wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025. Tytułu najlepszych restauracji w naszym kraju trafiły do dwóch lokali: z Warszawy i Wrocławia.

Publikacja: 24.10.2025 12:40

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.

Foto: BUCKSTUDIO

Izabela Popko

Do jakiej restauracji się wybrać, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie? Można sięgnąć po przewodniki kulinarne (do Michelina niebawem dołączy powracający na polski rynek przewodnik Gault & Millau). Można szukać informacji w popularnym serwisie Tripadvisor. Można też spojrzeć na wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025, którego jury ogłosiło listę najlepszych restauracji na świecie. W zestawieniu znalazły się dwa lokale z Polski – wrocławska restauracja Martim i Europejski Grill z Warszawy.

Najlepsze restauracje w Polsce. Wyniki konkursu World Culinary Awards

Jak co roku, jury cenionego w branży gastronomicznej konkursu World Culinary Awards ogłosiło zwycięzców w kategoriach globalnych i krajowych. Proces wyłaniania zwycięzców odbywa się na drodze głosowania w gronie ekspertów z branży gastronomicznej oraz plebiscytu, w którym brała udział szersza publiczność.

W konkursie nie zabrakło laureatów z Polski. Jury nagrodziło restaurację Martim z Wrocławia, która zdobyła tytuł najlepszej restauracji w Polsce, oraz Europejski Grill z Warszawy, któremu udało się obronić ubiegłoroczny tytuł najlepszej restauracji hotelowej w naszym kraju.

Czytaj więcej

Gdy Netflix zadzwonił po raz pierwszy, odmówiłam – mówi. – Nie miałam siły na kilka tygodni pracy pr
Sukces Story
Jedyna kobieta, która ma 4 gwiazdki Michelin. „Sama dla siebie jestem idolką”

Restauracja Martim znajduje się w centrum Wrocławia, z jej okien rozpościera się widok na Odrę i kamienice Starego Miasta. Specjalnością lokalu są ryby i owoce morza, a także wysokiej klasy mięsa. Potrawy są inspirowane kuchnią portugalską. Na czele restauracji stoi szef kuchni Evandro Guisard.

Reklama
Reklama

Martim pokonał cztery restauracje z Polski, które nominowano do tytułu najlepszej w naszym kraju. Były to: Bottiglieria 1881 i Fiorentina z Krakowa oraz Butchery & Wine i Europejski Grill z Warszawy.

Martim odebrał tytuł Bottiglierii 1881 – ubiegłorocznej laureatce w konkursie World Culinary Awards. Bottiglieria 1881, którą kieruje szef kuchni Przemysław Klima, jako jedyna restauracja w naszym kraju posiada dwie gwiazdki w przewodniku Michelin.

Najlepsza restauracja na świecie. Sukces Włochów

Drugi laureat tegorocznej edycji konkursu, Europejski Grill, działa w historycznym budynku hotelu Raffles Europejski w warszawskim Śródmieściu. Restauracja specjalizuje się we współczesnych interpretacjach klasycznych polskich potraw. Dania przyrządza się na bazie lokalnych produktów.

Warszawska restauracja pokonała w tym roku w swojej kategorii cztery inne restauracje hotelowe, które nominowano w tym roku. Są to 3 Rybki w Hotelu Starym w Krakowie oraz trzy restauracje w stolicy: Platter by Karol Okrasa w InterContinentalu, Fusion w Westinie i Szóstka w Hotelu Warszawa.

Aby zjeść w najlepszej restauracji na świecie – przynajmniej zdaniem jurorów World Culinary Awards 2025 – należy wybrać się do Wenecji Euganejskiej we Włoszech. A konkretnie – do niewielkiej miejscowości Caselle pod Padwą.

Reklama
Reklama

Działa tam restauracja Le Calandre, która zdobyła w tym roku główne trofeum. Lokal działa w hotelu o tej samej nazwie. Restaurację docenili też inspektorzy Michelin – ma ona na koncie trzy gwiazdki w słynnym czerwonym przewodniku.

Być może nie będzie wielkim zaskoczeniem, że w kategorii najlepszego kierunku dla miłośników dobrej kuchni – zarówno w skali Europy, jak i całego świata – zwyciężyły Włochy. Jury konkursu World Culinary Awards 2025 uzasadniło swój werdykt niezwykle bogatym dziedzictwem kulinarnym, jakie posiada ten kraj, a także tym, że tradycyjne włoskie potrawy są po prostu wyśmienite.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska dolnośląskie Wrocław Styl Życia Gastronomia Warszawa

Do jakiej restauracji się wybrać, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie? Można sięgnąć po przewodniki kulinarne (do Michelina niebawem dołączy powracający na polski rynek przewodnik Gault & Millau). Można szukać informacji w popularnym serwisie Tripadvisor. Można też spojrzeć na wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025, którego jury ogłosiło listę najlepszych restauracji na świecie. W zestawieniu znalazły się dwa lokale z Polski – wrocławska restauracja Martim i Europejski Grill z Warszawy.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jesienna edycja RestaurantWeeka potrwa od 7 października do 19 listopada.
Restauracje
RestaurantWeek: największy polski festiwal kulinarny wraca z nową formułą
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Polskie restauracje znalazły się na liście najlepszych na świecie lokali przyjaznych psom.
Restauracje
Dwie polskie restauracje wśród najlepszych na świecie. Głosowali miłośnicy psów
Restauracja Eleven Madison Park of 2021 roku oferowała wyłącznie dania wegańskie.
Restauracje
Słynna wegańska restauracja wprowadza dania mięsne. „Wykluczaliśmy ludzi”
W zestawieniu „Gambero Rosso” znalazło się osiem lokali z Warszawy.
Restauracje
Najlepsze włoskie restauracje w Polsce. Oceny wystawili eksperci z Włoch
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Łącznie w tegorocznej edycji przewodnika Michelin po Polsce znajduje się 108 restauracji.
Restauracje
Nowa edycja przewodnika Michelin w Polsce. Kolejne miasto wyrasta na potęgę
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie