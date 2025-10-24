Aktualizacja: 24.10.2025 13:25 Publikacja: 24.10.2025 12:40
Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
Foto: BUCKSTUDIO
Do jakiej restauracji się wybrać, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie? Można sięgnąć po przewodniki kulinarne (do Michelina niebawem dołączy powracający na polski rynek przewodnik Gault & Millau). Można szukać informacji w popularnym serwisie Tripadvisor. Można też spojrzeć na wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025, którego jury ogłosiło listę najlepszych restauracji na świecie. W zestawieniu znalazły się dwa lokale z Polski – wrocławska restauracja Martim i Europejski Grill z Warszawy.
Jak co roku, jury cenionego w branży gastronomicznej konkursu World Culinary Awards ogłosiło zwycięzców w kategoriach globalnych i krajowych. Proces wyłaniania zwycięzców odbywa się na drodze głosowania w gronie ekspertów z branży gastronomicznej oraz plebiscytu, w którym brała udział szersza publiczność.
W konkursie nie zabrakło laureatów z Polski. Jury nagrodziło restaurację Martim z Wrocławia, która zdobyła tytuł najlepszej restauracji w Polsce, oraz Europejski Grill z Warszawy, któremu udało się obronić ubiegłoroczny tytuł najlepszej restauracji hotelowej w naszym kraju.
Restauracja Martim znajduje się w centrum Wrocławia, z jej okien rozpościera się widok na Odrę i kamienice Starego Miasta. Specjalnością lokalu są ryby i owoce morza, a także wysokiej klasy mięsa. Potrawy są inspirowane kuchnią portugalską. Na czele restauracji stoi szef kuchni Evandro Guisard.
Martim pokonał cztery restauracje z Polski, które nominowano do tytułu najlepszej w naszym kraju. Były to: Bottiglieria 1881 i Fiorentina z Krakowa oraz Butchery & Wine i Europejski Grill z Warszawy.
Martim odebrał tytuł Bottiglierii 1881 – ubiegłorocznej laureatce w konkursie World Culinary Awards. Bottiglieria 1881, którą kieruje szef kuchni Przemysław Klima, jako jedyna restauracja w naszym kraju posiada dwie gwiazdki w przewodniku Michelin.
Drugi laureat tegorocznej edycji konkursu, Europejski Grill, działa w historycznym budynku hotelu Raffles Europejski w warszawskim Śródmieściu. Restauracja specjalizuje się we współczesnych interpretacjach klasycznych polskich potraw. Dania przyrządza się na bazie lokalnych produktów.
Warszawska restauracja pokonała w tym roku w swojej kategorii cztery inne restauracje hotelowe, które nominowano w tym roku. Są to 3 Rybki w Hotelu Starym w Krakowie oraz trzy restauracje w stolicy: Platter by Karol Okrasa w InterContinentalu, Fusion w Westinie i Szóstka w Hotelu Warszawa.
Aby zjeść w najlepszej restauracji na świecie – przynajmniej zdaniem jurorów World Culinary Awards 2025 – należy wybrać się do Wenecji Euganejskiej we Włoszech. A konkretnie – do niewielkiej miejscowości Caselle pod Padwą.
Działa tam restauracja Le Calandre, która zdobyła w tym roku główne trofeum. Lokal działa w hotelu o tej samej nazwie. Restaurację docenili też inspektorzy Michelin – ma ona na koncie trzy gwiazdki w słynnym czerwonym przewodniku.
Być może nie będzie wielkim zaskoczeniem, że w kategorii najlepszego kierunku dla miłośników dobrej kuchni – zarówno w skali Europy, jak i całego świata – zwyciężyły Włochy. Jury konkursu World Culinary Awards 2025 uzasadniło swój werdykt niezwykle bogatym dziedzictwem kulinarnym, jakie posiada ten kraj, a także tym, że tradycyjne włoskie potrawy są po prostu wyśmienite.
