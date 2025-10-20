O tej wystawie mówi się już od kilku miesięcy – to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki w tym roku. Po zakończeniu przekrojowej wystawy dzieł brytyjskiego artysty Davida Hockneya w paryskiej siedzibie Fundacji Louis Vuitton otwarto właśnie retrospektywę innego giganta – Gerharda Richtera. To jeden z czołowych przedstawicieli abstrakcjonizmu i zarazem jeden z najdroższych żyjących artystów.

Reklama Reklama

Retrospektywa Gerharda Richtera w Fundacji Louis Vuitton

Gerharda Richtera nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi sztuki współczesnej – uważa się go za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych artystów. Zgodnie z zapowiedziami, 17 października w siedzibie Fundacji Louis Vuitton w Paryżu otwarto przekrojową retrospektywę 93-letniego niemieckiego artysty.

Ekspozycja we wnętrzach spektakularnego gmachu projektu Franka Gehry’ego przeprowadza zwiedzających przez sześć dekad niezwykle bogatej twórczości Richtera, który nie ograniczał się jedynie do malarstwa. Wystawa zawiera między innymi obrazy olejne, pomalowane fotografie i rzeźby, które powstawały od wczesnych lat 60. aż do 2024 r.

Prace Gerharda Richtera, które zgromadzono pod jednym dachem w Paryżu, pochodzą zarówno ze zbiorów muzeów i galerii sztuki, jak i z zasobów prywatnych kolekcjonerów. To jak dotąd największa wystawa prac Niemca, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Wcześniej kilka dzieł Richtera można było oglądać w siedzibie Fundacji Louis Vuitton podczas wystawy inaugurującej działalność tej instytucji w 2014 roku.