Prezentacja pracy Gerhard Richter zatytułowanej „Heu” przed aukcją w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie w lutym 2025 roku.
O tej wystawie mówi się już od kilku miesięcy – to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki w tym roku. Po zakończeniu przekrojowej wystawy dzieł brytyjskiego artysty Davida Hockneya w paryskiej siedzibie Fundacji Louis Vuitton otwarto właśnie retrospektywę innego giganta – Gerharda Richtera. To jeden z czołowych przedstawicieli abstrakcjonizmu i zarazem jeden z najdroższych żyjących artystów.
Gerharda Richtera nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi sztuki współczesnej – uważa się go za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych artystów. Zgodnie z zapowiedziami, 17 października w siedzibie Fundacji Louis Vuitton w Paryżu otwarto przekrojową retrospektywę 93-letniego niemieckiego artysty.
Ekspozycja we wnętrzach spektakularnego gmachu projektu Franka Gehry’ego przeprowadza zwiedzających przez sześć dekad niezwykle bogatej twórczości Richtera, który nie ograniczał się jedynie do malarstwa. Wystawa zawiera między innymi obrazy olejne, pomalowane fotografie i rzeźby, które powstawały od wczesnych lat 60. aż do 2024 r.
Prace Gerharda Richtera, które zgromadzono pod jednym dachem w Paryżu, pochodzą zarówno ze zbiorów muzeów i galerii sztuki, jak i z zasobów prywatnych kolekcjonerów. To jak dotąd największa wystawa prac Niemca, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Wcześniej kilka dzieł Richtera można było oglądać w siedzibie Fundacji Louis Vuitton podczas wystawy inaugurującej działalność tej instytucji w 2014 roku.
Gerhard Richter, „Gudrun”, olej na półtnie, 1987 rok.
Kuratorami wystawy pod wszystko mówiącym tytułem „Gerhard Richter” są były dyrektor Muzeum Sztuki w Winterthur Dieter Schwarz oraz były dyrektor brytyjskiej Tate Gallery. Richter osobiście powierzył tym dwóm ekspertom organizację swojej retrospektywy w Paryżu.
Wystawa zajmuje 34 sale i pokoje, ułożono ją w porządku chronologicznym. Dzięki temu oglądający mają szansę prześledzić kolejne fazy twórczości Richtera i metamorfozy jego artystycznej wizji.
Urodzony w Dreźnie Richter uciekł z Niemiec Wschodnich w 1961 roku. Kilka miesięcy później rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego, który podzielił NRD i RFN.
Gerhard Richter sam wybrał kuratorów, którzy przygotowali jego wystawę w Paryżu.
Wiele obrazów Richtera dotyczy trudnej przeszłości Niemiec (jak na przykład wspomniany wyżej „Wujek Rudi”), a także dziedzictwa kulturowego jego ojczyzny. W niektórych pracach można odnaleźć aluzje do wielu znanych Niemców, na przykład do Jana Sebastiana Bacha czy terrorystki Gudrun Ensslin.
Gerhard Richter, „Wenecja”, olej na płótnie, 1985 rok.
Ekspozycja zawiera między innymi charakterystyczne „fotograficzne” obrazy Richtera z początków jego działalności. Artysta malował je na podstawie fotografii rodzinnych i zdjęć z gazet. Chodzi o takie prace jak na przykład słynny „Wujek Rudi” z 1965 roku czy „Stół” z 1962 roku, który Gerhard Richter uważa za swoje pierwsze dzieło.
Nie zabraknie też abstrakcyjnych dzieł z kolejnych dekad. Richter rozwinął w tym okresie specyficzną technikę rozmywania o nazwie „Vermalung”, która stała się jego znakiem rozpoznawczym.
Retrospektywną wystawę Gerharda Richtera w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu można oglądać do 2 marca 2026 roku.
