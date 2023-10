W trakcie śledztwa, które wszczęto jeszcze w 2021 roku, doszukano się nieprawidłowości w dokumentacji. Nie zgadzały się dane dotyczące wielkości produkcji win, które mogą legalnie otrzymać poszczególne klasy, z ilością tych, które ostatecznie opatrzono prestiżowymi oznaczeniami – i które trafiły na rynek w kraju i za granicą.

Każdego roku władze apelacji czuwają bowiem nad tym, aby poszczególne klasy otrzymało dokładnie tyle litrów wina, ile powstało zgodnie z restrykcyjnymi wymogami. Oprócz samych producentów win, w procederze, który trwał w latach 2017-2019, miały uczestniczyć dwie firmy przyznające nielegalne certyfikaty.

Crianza, Reserva, Gran Reserva – co oznaczają te określenia na butelkach win?

Na firmie Garcia Carrion ciąży dodatkowo oskarżenie o niespełnienie wymogów dotyczących dojrzewania win w beczkach i w butelkach. W cytowanej przez hiszpańskie media decyzji sądu czytamy też, że liczba beczek, jakimi dysponują producenci, nie mogła wystarczyć do tego, aby wypuścić na rynek tak wielkie ilości czerwonego wina.

Mężczyźni będą zeznawać w sądzie na początku grudnia tego roku. W przesłuchaniach będzie uczestniczył również Martínez Arroyo, minister rolnictwa wspólnoty autonomicznej Kastylii-La Manchy.

Co oznaczają określenia Crianza, Reserva i Gran Reserva, które bezprawnie wykorzystywali dwaj producenci win z Hiszpanii? Podobnie jak w szeregu innych hiszpańskich apelacji, również w DO Valdepeñas funkcjonują precyzyjnie określone wymogi dotyczące produkcji win konkretnej klasy, zarówno czerwonych, białych, jak i różowych.

W przypadku klasy crianza czerwone wino musi dojrzewać przez co najmniej 24 miesiące, w tym minimum sześć miesięcy w dębowej beczce. W przypadku czerwonych win klasy reserva łączny czas dojrzewania wydłuża się do co najmniej 36 miesięcy, z czego 12 miesięcy musi stanowić dojrzewanie w beczce. Klasa gran reserva oznacza z kolei, że czerwone wino musi spędzić w beczce co najmniej 24 miesiące w beczce, a potem co najmniej 36 miesięcy w butelce.