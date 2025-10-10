Największe grono użytkowników zebrała platforma i aplikacja na smartfony Chess.com. Korzysta z niej ok. 200 milionów graczy z całego świata. Współzałożycielem platformy, której wartość wycenia się obecnie na ponad miliard dolarów, jest 40-letni Danny Rensch, mistrz szachowy, popularyzator tej klasycznej gry i przedsiębiorca.

Danny Rensch jest szachowym geniuszem, co ujawniło się już na bardzo wczesnym etapie jego życia. Za licznymi sukcesami w turniejach szachowych, ale też w biznesie, stoi traumatyczne dzieciństwo, a także wieloletni proces odcinania się od toksycznej społeczności sekty, w której się wychowywał.

Rensch urodził się 10 października 1985 r. w Phoenix w stanie Arizona w rodzinie członków Kościoła Nieśmiertelnej Świadomości – kontrowersyjnej sekty, której twórcami byli Trina i Steven Kamp. Dzieciństwo Rensch spędził w patriarchalnej komunie w leśnej wiosce Tonto Village w Arizonie.

Chłopiec miał dostęp do telewizji, dzięki niej jako dziewięciolatek zobaczył film opowiadający o genialnym amerykańskim szachiście Bobbym Fischerze. To zainspirowało go do tego, by nauczyć się grać w szachy.

Historia sukcesu serwisu Chess.com

Zrządzeniem losu, guru sekty, w której dorastał Rensch, był miłośnikiem szachów. Widząc talent i zapał małego chłopca, Kamp skompletował drużynę szachową w szkole, do której uczęszczał Danny. Sukcesy w konkursach przychodziły jeden za drugim, a ich zwieńczeniem było zwycięstwo w rozgrywkach krajowych, Rensch miał wówczas 18 lat.

W międzyczasie chłopca odsunięto od matki i przeniesiono do domu ojca, aby tam doskonalił swoje umiejętności. Danny, który w dzieciństwie często zmieniał miejsce zamieszkania, żył w cieniu rodzinnej traumy. Szachy były dla niego sposobem na poradzenie sobie w trudnej sytuacji.