Aktualizacja: 11.10.2025 04:11 Publikacja: 10.10.2025 16:16
Danny Rensch, twórca platformy chess.com, ma tytuł mistrza międzynarodowego w szachach.
Foto: Daniel Rensch, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Danny’ego Renscha nie trzeba przedstawiać miłośnikom szachów. Współtwórca bijącej rekordy popularności i zarazem największej na świecie aplikacji i platformy dla graczy Chess.com zbił fortunę na jednej z najstarszych gier planszowych. Rensch, który ma opinię szachowego geniusza, to niezwykle ciekawa postać o skomplikowanej przeszłości.
W ostatnim czasie szachy przeżywają renesans. W dużej mierze przyczyniła się do tego pandemia, kariera szachowych arcymistrzów takich jak Magnus Carlsen, a także popularność serialu „Gambit królowej” z Anyą Taylor-Joy w roli genialnej szachistki z problemami emocjonalnymi.
Zainteresowanie szachami dalej rośnie. W internecie mnożą się platformy i aplikacje do gry, której historia liczy co najmniej kilkanaście stuleci. Moduł poświęcony nauce do gry w szachy uruchomiła nawet popularna aplikacja do nauki języków Duolingo.
Czytaj więcej
Z dziennikarza międzynarodowych mediów Martin Sobczyk stał się ekspertem rynku nieruchomości. Ter...
Największe grono użytkowników zebrała platforma i aplikacja na smartfony Chess.com. Korzysta z niej ok. 200 milionów graczy z całego świata. Współzałożycielem platformy, której wartość wycenia się obecnie na ponad miliard dolarów, jest 40-letni Danny Rensch, mistrz szachowy, popularyzator tej klasycznej gry i przedsiębiorca.
Danny Rensch jest szachowym geniuszem, co ujawniło się już na bardzo wczesnym etapie jego życia. Za licznymi sukcesami w turniejach szachowych, ale też w biznesie, stoi traumatyczne dzieciństwo, a także wieloletni proces odcinania się od toksycznej społeczności sekty, w której się wychowywał.
Rensch urodził się 10 października 1985 r. w Phoenix w stanie Arizona w rodzinie członków Kościoła Nieśmiertelnej Świadomości – kontrowersyjnej sekty, której twórcami byli Trina i Steven Kamp. Dzieciństwo Rensch spędził w patriarchalnej komunie w leśnej wiosce Tonto Village w Arizonie.
Chłopiec miał dostęp do telewizji, dzięki niej jako dziewięciolatek zobaczył film opowiadający o genialnym amerykańskim szachiście Bobbym Fischerze. To zainspirowało go do tego, by nauczyć się grać w szachy.
Zrządzeniem losu, guru sekty, w której dorastał Rensch, był miłośnikiem szachów. Widząc talent i zapał małego chłopca, Kamp skompletował drużynę szachową w szkole, do której uczęszczał Danny. Sukcesy w konkursach przychodziły jeden za drugim, a ich zwieńczeniem było zwycięstwo w rozgrywkach krajowych, Rensch miał wówczas 18 lat.
W międzyczasie chłopca odsunięto od matki i przeniesiono do domu ojca, aby tam doskonalił swoje umiejętności. Danny, który w dzieciństwie często zmieniał miejsce zamieszkania, żył w cieniu rodzinnej traumy. Szachy były dla niego sposobem na poradzenie sobie w trudnej sytuacji.
Kolejna tragedia miała miejsce w trakcie lotu samolotem, kiedy chłopcu pękły błony bębenkowe. Danny nie był w stanie kontynuować udziału w turniejach szachowych.
Okres leczenia i rekonwalescencji spędzał na przeglądaniu internetu. Widząc rosnącą popularność mediów społecznościowych, zaczął myśleć o założeniu własnej platformy do gry w szachy. W 2005 r. programista Jay Severson i młody biznesmen Erik Allebest kupili domenę Chess.com. W oparciu o nią zamierzali stworzyć forum dyskusyjne dla miłośników szachów.
Okazało się jednak, że wśród miłośników szachów zapotrzebowanie na internetową platformę do gry było ogromne. Dlatego inwestorzy, już wspólnie z Dannym Renschem w 2007 r. uruchomili serwis Chess.com oferujący możliwość gry poprzez sieć.
Platforma nie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, to jednak nie zraziło twórców serwisu. Za pieniądze własne i pożyczone od matki jednego z kolegów, rozbudowywali ją. Cierpliwość się opłaciła – z czasem Chess.com zyskało międzynarodową popularność.
Dzisiaj, jak podaje „Fortune”, właściciele Chess.com szacują, że stworzona przez nich firma osiągnęła wycenę sięgającą miliarda dolarów. Podkreślają też, że stało się to bez zaangażowania pieniędzy z funduszy venture capital, których przedstawiciele, jak informuje „Fortune”, wyśmiali ich pomysł w początkach istnienia serwisu Chess.com. „Twierdzili, że szachy nigdy nie staną się popularne. Nikt nie zainwestował w nas na początku i to stało się naszym błogosławieństwem” – wspominał Rensch w swojej książce. „Dark Squares: How Chess Saved My Life” (ang. „Ciemne pola: jak szachy uratowały mi życie”).
Przełomem dla Chess.com okazała się premiera wspomnianego serialu „Gambit królowej” – to wówczas zainteresowanie grą online, które już było spore, eksplodowało, wzrastając kilkukrotnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Danny’ego Renscha nie trzeba przedstawiać miłośnikom szachów. Współtwórca bijącej rekordy popularności i zarazem największej na świecie aplikacji i platformy dla graczy Chess.com zbił fortunę na jednej z najstarszych gier planszowych. Rensch, który ma opinię szachowego geniusza, to niezwykle ciekawa postać o skomplikowanej przeszłości.
Magda Butrym, polska projektantka, jako jedyna Polka znalazła się na prestiżowej liście BoF500, która co roku zb...
Z jednej strony tworzymy rzeczy, które przynoszą pieniądze, bo trzeba z czegoś żyć – i staramy się realizować te...
Studio 225 to przestrzeń, w której można się zatrzymać, przyjrzeć sobie i spotkać inne kobiety bez presji i ocze...
Roger Federer, słynny eks-tenisista, zyskał status miliardera – poinformował amerykański „Forbes”. Jak wyglądała...
Wybierasz się na przyjęcie, zastanawiasz się, co to dress code i czy naprawdę warto się nim przejmować? Ten tema...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas